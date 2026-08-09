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अमेठी में बसपा नेता शशिकांत तिवारी पर हमला, कार में तोड़फोड़

अमेठी: जिले के गौरीगंज इलाके में शनिवार देर रात बसपा नेता शशिकांत तिवारी की कार पर नकाबपोश बदमाशों ने हमला कर दिया. आरोप है कि बदमाशों मे लाठी-डंडे और पत्थर से हमला किया और कार में तोड़फोड़ की. बसपा नेता ने थाने में तहरीर देकर हमलावरों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है. उन्होंने गौरीगंज के सपा नेता के करीबियों पर हमला करवाने का आरोप लगाया है. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है.

बसपा नेता ने पुलिस को बताया कि वे गौरीगंज कोतवाली क्षेत्र की जामो रोड से होते हुए रात करीब 10:30 बजे अपनी कार से घर लौट रहे थे. इसी दौरान बाइक सवार तीन नकाबपोश बदमाश पहुंचे. लाठी-डंडों और ईंट-पत्थरों से कार पर हमला कर दिया. जब अपनी लाइसेंसी पिस्टल निकाली तो हमलावर मौके से फरार हो गए. देर रात ही शशिकांत तिवारी ने थाने पहुंचकर तहरीर दी. जिसके बाद पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है.