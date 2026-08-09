अमेठी में बसपा नेता शशिकांत तिवारी पर हमला, कार में तोड़फोड़
सपा नेता के करीबियों पर हमला करवाने का आरोप, पुलिस कर रही जांच
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 9, 2026 at 12:55 PM IST
अमेठी: जिले के गौरीगंज इलाके में शनिवार देर रात बसपा नेता शशिकांत तिवारी की कार पर नकाबपोश बदमाशों ने हमला कर दिया. आरोप है कि बदमाशों मे लाठी-डंडे और पत्थर से हमला किया और कार में तोड़फोड़ की. बसपा नेता ने थाने में तहरीर देकर हमलावरों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है. उन्होंने गौरीगंज के सपा नेता के करीबियों पर हमला करवाने का आरोप लगाया है. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है.
बसपा नेता ने पुलिस को बताया कि वे गौरीगंज कोतवाली क्षेत्र की जामो रोड से होते हुए रात करीब 10:30 बजे अपनी कार से घर लौट रहे थे. इसी दौरान बाइक सवार तीन नकाबपोश बदमाश पहुंचे. लाठी-डंडों और ईंट-पत्थरों से कार पर हमला कर दिया. जब अपनी लाइसेंसी पिस्टल निकाली तो हमलावर मौके से फरार हो गए. देर रात ही शशिकांत तिवारी ने थाने पहुंचकर तहरीर दी. जिसके बाद पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है.
बसपा नेता का आरोप है कि 2 दिन पहले गौरीगंज के सपा नेता ने ब्राह्मणों को लेकर एक बयान दिया था. इसके बाद उन्होंने फेसबुक लाइव आकर अपना विरोध दर्ज कराया था. संदेह है कि इसी को लेकर उन पर हमला किया गया है. बसपा नेता ने अपनी तहरीर में सपा नेता की टीम पर हमला करवाने का आरोप लगाया है. बसपा नेता शशिकांत तिवारी पूर्व में जिला प्रवक्ता रह चुके हैं. इसके साथ ही उनकी पत्नी रागिनी तिवारी ने 2022 में अमेठी विधानसभा से चुनाव भी लड़ा. पूरे मामले में प्रभारी निरीक्षक गौरीगंज रवि सिंह ने बताया कि जांच की जा रही है. दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी.
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