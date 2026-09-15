ETV Bharat / state

54 लाख की ठगी मामले में पूर्व राज्य मंत्री पन्नालाल कश्यप गिरफ्तार, 2023 से पुलिस को दे रहे थे चकमा

बरेली : बसपा सरकार में दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री रहे पन्नालाल कश्यप को बरेली पुलिस की अपराध शाखा ने गिरफ्तार कर लिया है. यह कार्रवाई जमीन बेचने के नाम पर 54 लाख रुपये की कथित धोखाधड़ी के मामले में की गई है. आरोपी के खिलाफ 2023 में मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसके बाद से ही वह पुलिस की पकड़ से दूर था. करीब तीन साल से फरार चल रहे पन्नालाल कश्यप को आखिरकार पुलिस ने मेरठ-गाजियाबाद मार्ग से दबोच लिया.

पुलिस के मुताबिक, मामले में फर्जी नाम और आधार कार्ड का इस्तेमाल कर लोगों से रकम ऐंठने के साक्ष्य सामने आए हैं. वारदात की शुरुआत साल 2023 में हुई थी. साईम खान और अनिल सिंह की तहरीर पर थाना भुता में मुकदमा दर्ज किया गया था. जमीन बेचने के नाम पर धोखाधड़ी के आरोपों की जांच बाद में अपराध शाखा को सौंपी गई. जांच आगे बढ़ने पर पुलिस को कथित गिरोह के काम करने के तरीके और उसमें शामिल लोगों के बारे में अहम सुराग मिले.

एसपी क्राइम मनीष सोनकर ने बताया कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में अपराध शाखा की टीम फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दे रही थी. जांच में सामने आया कि आरोपियों ने फर्जी नाम और फर्जी आधार कार्ड का इस्तेमाल कर जमीन के नाम पर कुल 54 लाख रुपये की ठगी की थी. इस मामले में मुख्य आरोपी समेत कई सह-अभियुक्त पहले ही गिरफ्तार होकर जेल जा चुके हैं और पुलिस को लंबे समय से पन्नालाल कश्यप की तलाश थी. इसी कड़ी में अपराध शाखा ने साक्ष्यों के आधार पर 14 सितंबर को मेरठ-गाजियाबाद मार्ग स्थित परतापुर मेट्रो स्टेशन के पास से पन्नालाल को गिरफ्तार कर लिया.