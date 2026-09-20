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राजस्थान निकाय चुनाव में माकपा से भी बुरी स्थिति में बसपा, फिर भी मायावती खुश, आखिर क्या हैं इसके मायने?

रजनीश त्रिगुणायत के संपादन में लखनऊ से अखिलेश्वर पांडेय की रिपोर्ट...

छोटी-छोटी जीत पर खुश हो रहीं मायावती.
छोटी-छोटी जीत पर खुश हो रहीं मायावती. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 20, 2026 at 4:43 PM IST

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लखनऊ : देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की चार बार मुख्यमंत्री रहीं मायावती की पार्टी बसपा का प्रदर्शन दिन-ब-दिन गिरता जा रहा है. कई राज्यों में बसपा का सूपड़ा भी साफ है. उत्तर प्रदेश तक में बसपा का अस्तित्व नहीं बचा है. बीएसपी राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा बचाने के लिए जूझ रही है. बड़ी जीत तो दूर, छोटी-छोटी खुशियों में ही पार्टी की मुखिया गदगद हो जाती हैं.

हालिया राजस्थान निकाय चुनाव में सिर्फ 19 पार्षद जीतने पर मायावती इस कदर खुश हुईं कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट कर खुशी जता डाली, जबकि हालत ये है कि देशभर में लगभग खत्म होने के कगार पर खड़ी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने भी बसपा से दोगुना पार्षद जितवाने में सफलता पाई है. देशभर में मायावती की पार्टी की इस हालत की वजह पार्टी के बड़े नेताओं का साथ छोड़ जाना तो है ही, अब अंदरुनी कलह भी बड़ा कारण बन रही है.

बीएसपी राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा बचाने के लिए जूझ रही है. (Video Credit; ETV Bharat)

राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा बचाना चुनौती : उत्तर प्रदेश समेत देश के कई राज्यों में बीएसपी का ग्राफ गिरता ही जा रहा है. चुनाव चाहे कोई भी हो, पार्टी की सीटें तो कम होती ही जा रही हैं, मत प्रतिशत भी कम होता जा रहा है. कई बार तो राजनीतिक दलों ने यहां तक सवाल खड़े किए कि अब निर्वाचन आयोग को फिर से राष्ट्रीय पार्टियों का रिव्यू करना चाहिए. बहुजन समाज पार्टी की अब वह स्थिति नहीं बची है कि राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा बच पाए.

19 काउंसलर की जीत में ही बसपा प्रसन्न : हाल ही में राजस्थान में हुए 309 नगर निकाय चुनाव में 10,244 वार्ड में वोट डाले गए थे. बहुजन समाज पार्टी सिर्फ 19 वार्ड में काउंसलर को जीत दर्ज करवाने में सफल हो सकी. भाजपा राजस्थान नगर निकाय चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी बनी. भाजपा ने 4179 सीटों पर जीत दर्ज कर पाने में सफलता हासिल की. कांग्रेस को 3613 सीटें मिली. 2273 सीटों पर निर्दलीय जीते.

राजस्थान निकाय चुनाव में बसपा का हाल.
राजस्थान निकाय चुनाव में बसपा का हाल. (Photo Credit; ETV Bharat)

कम्युनिस्ट पार्टी को मिले 38 सीट : आरएलपी ने भी 63 सीटों पर जीत हासिल की. देश में लगातार सिमटती दिख रही मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने राजस्थान नगर निकाय चुनाव में 38 सीटों पर जीत दर्ज की. यह बहुजन समाज पार्टी को मिली सीटों से ठीक दोगुना है. इसके बाबजूद मायावती ने पार्टी कार्यकर्ताओं को बधाई दी. ये बधाई उन्होंने इसलिए भी दी क्योंकि देशभर में बसपा का जनाधार काम होता जा रहा है. समर्थक भी बिखरते जा रहे हैं. ऐसे में समर्थकों को एकजुट रखने का बीएसपी सुप्रीमो का यह प्रयास है.

लगातार कम हो रहा पार्टी का रसूख : वर्ष 2012 में उत्तर प्रदेश में सरकार जाने के बाद बहुजन समाज पार्टी का प्रदर्शन लगातार गिरता जा रहा है. साल 2014 के लोकसभा चुनाव में पार्टी खाता खोलने में भी सफल नहीं हो पाई थी. 2017 के विधानसभा चुनाव में पार्टी का प्रदर्शन भी खराब ही रहा. 2019 के लोकसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी ने सपा के साथ गठबंधन कर चुनावी मैदान में उम्मीदवार उतारे. पार्टी को 10 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल हुई.

यूपी में चार बार सीएम रहीं मायावती.
यूपी में चार बार सीएम रहीं मायावती. (Photo Credit; ETV Bharat)

2019 आम चुनाव के बाद खिसकने लगे वोटर : लोकसभा चुनाव 2019 के बाद पार्टी का कोर वोटर दलित बैंक भी खिसकने लगा. 2007 से 2012 तक 22 से 25 फीसदी वोट शेयर की पॉलिटिक्स करने वाली बसपा सुप्रीमो अब यूपी में सिर्फ नौ से 10 फीसदी वोट शेयर पर अटकती दिख रही हैं. लोकसभा चुनाव 2024 में पार्टी को फिर झटका लगा. पूरे देश में बसपा सिर्फ दो फीसदी वोट ही पा सकी.

अब गृह कलह में फंसी बीएसपी :बहुजन समाज पार्टी के रसातल में जाने के पीछे एक बड़ा कारण मायावती की अपनी जिद भी है. पहले अपने समधी अशोक सिद्धार्थ को पार्टी से निकाला, फिर पार्टी में वापस लिया और पदों से नवाजा. कुछ दिन बाद फिर से पदों से हटाया और फाइनली पार्टी से निकाल दिया. इतना ही नहीं राजनीति से संन्यास लेने की मायावती ने शर्त रखी तो समधी अशोक सिद्धार्थ ने संन्यास का भी ऐलान कर दिया. उनकी राजनीति खत्म कर दी.

यूपी में बसपा की स्थिति.
यूपी में बसपा की स्थिति. (Photo Credit; ETV Bharat)

भतीजे आकाश आनंद को पार्टी से निकाला : सभी पार्टियां युवाओं पर फोकस कर रही हैं, देशभर में जेन जी को लेकर आंदोलन चल रहे हैं, ऐसे में अपने भतीजे आकाश आनंद को पार्टी में प्रमुखता से आगे किया, लेकिन बिना किसी गलती के ही पदों से हटा दिया, फिर वापस लिया. उत्तराधिकारी बनाया और फिर उत्तराधिकारी नहीं बनाने का फैसला लिया, फिर पदों से हटाया और अब पार्टी से निकाल दिया. इससे घर में ही कलह शुरू हो गई.

ईशान आनंद को सेक्टर प्रभारी से हटाया : मायावती यही नहीं रुकीं. आकाश आनंद के छोटे भाई ईशान आनंद को मुख्य सेक्टर प्रभारी बनाया, लेकिन सप्ताह भर के अंदर ही मुख्य सेक्टर प्रभारी का पद ही समाप्त कर दिया. ईशान आनंद को भी पैदल कर दिया. हालांकि पार्टी से नहीं निकाला. इससे घर में ही दरार और चौड़ी हो गई. अब मायावती ने साफ किया है कि अगर उनके भाई और पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आनंद कुमार चाहे तो अपनी बेटी की सहायता ले सकते हैं, जो लंदन में अभी वकालत कर रही हैं. फिलहाल, गृह क्लेश के चलते पार्टी को आगामी विधानसभा चुनाव में नुकसान होना भी तय है.

लोकसभा में बसपा की स्थिति.
लोकसभा में बसपा की स्थिति. (Photo Credit; ETV Bharat)

भरोसेमंद नेताओं को भी लगा दिया ठिकाने : मायावती की एक और जिद ने पार्टी को नुकसान पहुंचाया. जिस नेता की जरा सी भी कोई शिकायत मिलती है, तो पूछताछ करने के बजाय सीधे बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है. बसपा सुप्रीमो इसमें जरा भी देर नहीं करती हैं. पार्टी के तमाम नेता बसपा से निकाल दिए गए या तो वह खुद ही दूसरी पार्टियों में चले गए.

मायावती के बाद जिन नेताओं के भरोसे पार्टी के साथ कार्यकर्ता खड़े थे, वे नेता दूसरी पार्टियों में हैं, तो समर्थक भी उनके साथ उन्हीं पार्टियों में शिफ्ट हो गए हैं, जिसका सीधा नुकसान बसपा को हो रहा है. बसपा के ज्यादातर नेता समाजवादी पार्टी में विधायक से लेकर संसद तक बन चुके हैं. भारतीय जनता पार्टी में गए नेता भी विधायक और सांसद के साथ मंत्री पद पर तक काबिज हैं, जबकि बहुजन समाज पार्टी ठिकाने लग गई है.

42 साल पहले गठित बसपा 1996 में बनी थी राष्ट्रीय पार्टी : करीब 42 साल पहले 14 अप्रैल 1984 को गठित बहुजन समाज पार्टी (बसपा) को 1996 में चुनाव आयोग ने राष्ट्रीय दल का दर्जा दिया था और इसे 'हाथी' चुनाव चिन्ह आवंटित किया गया था. कांशीराम के बाद इस दल की बागडोर मायावती को मिली. मायावती ने उत्तर प्रदेश में अलग-अलग समय पर चार बार बीएसपी की सरकारें भी बनाईं. हालांकि अब बसपा का सितारा अस्त होता दिखने लगा है.

राज्यसभा में क्या स्थिति : बसपा का राज्यसभा में सबसे शानदार दौर 2010 से 2012 के बीच रहा. 2007 में यूपी में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के बाद 2010 में हुए चुनावों के जरिए बसपा के सांसदों की संख्या 18 तक पहुंच गई थी. पार्टी के एकमात्र राज्यसभा सांसद रामजी गौतम को बसपा से गठबंधन के चलते सपा ने अपने कोटे से भेजा था. अभी यूपी विधानसभा में बसपा का एक भी विधायक नहीं है जबकि, एक राज्यसभा प्रत्याशी के लिए प्रस्तावक और समर्थक के लिए कम से कम 10 विधायक चाहिए.

बसपा के कमजोर होने की 3 वजहें.
बसपा के कमजोर होने की 3 वजहें. (Photo Credit; ETV Bharat)

मायावती का संघर्ष अब नहीं दिखता : कांग्रेस पिछड़ा वर्ग विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल जय हिंद का कहना है कि बसपा संस्थापक कांशीराम की जो आईडियोलॉजी थी वह बहुत ऊंची थी. उसको मानने वाले बहुत लोग हैं. मैं भी मानता हूं. उनका विचार था उसके हम भी हिमायती हैं. उस विचार से राजस्थान में कुछ सीटें मायावती को मिल गई होंगी, लेकिन किन कारणों से मुझे नहीं पता कि बहन जी पहले जो संघर्ष करती थीं अब वह नहीं दिखता.

मायावती पहले मनुवादी शक्तियों का विरोध करती थीं, वह अब नहीं करती हैं. उसके पीछे क्या कारण है मुझे नहीं मालूम, लेकिन अभी वह जमीन पर लड़ती नजर नहीं आतीं. उत्तर प्रदेश में बहन जी का पिछली बार एक विधायक बना था वह भी स्वर्गवासी हो गया. अब उत्तर प्रदेश में मायावती का एक विधायक तक नहीं है और जिस तरह की स्थिति है उससे अब उम्मीद भी कम ही है.

- अनिल जयहिंद, राष्ट्रीय अध्यक्ष, पिछड़ा वर्ग कांग्रेस

खोजनी पड़ती है अच्छी खबर : वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक प्रभात रंजन दीन का कहना है कि बहुजन समाज पार्टी को अब अपने लिए अच्छी खबर खोजनी पड़ती है, क्योंकि इस पार्टी के साथ अब कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है. इसमें कहीं न कहीं पार्टी नेतृत्व की गलती है, जिसका खामियाजा बसपा को भुगतना पड़ रहा है. अकेले चुनाव लड़ने की जिद के चलते ही पार्टी रसातल में जा रही है. समर्थक बिखरते जा रहे हैं.

जब पार्टी मजबूत नहीं होती है, तो समर्थकों के सब्र का बांध तो टूटता ही है. अब बसपा उस स्थिति में है ही नहीं कि अपने समर्थकों के वोट के बदले कुछ दे सके. ऐसे में अब वही समर्थक दूसरी पार्टियों में शिफ्ट हो रहे हैं, जिसका असर बसपा पर लगातार पड़ रहा है. वर्तमान की स्थिति से तो ऐसा लग रहा है कि बसपा के लिए फिर से खुद को खड़ा कर पाना मुश्किल है.

- प्रभात रंजन दीन, वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक

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