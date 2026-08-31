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मायावती ने महिलाओं को बांटी जाने वाली रेवड़ियों पर किया कटाक्ष, कहा- ऐसा करने वाली पार्टियां कर रहीं जनता से छलावा

2007 का कारनामा दोहराने की तैयारी में बसपा, सुप्रीमो मायावती ने बुलाई बड़ी बैठक

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आगामी चुनाव को लेकर BSP चीफ मायावती ने बुलाई बसपा की बड़ी बैठक. (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 31, 2026 at 1:21 PM IST

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लखनऊ: बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने सोमवार को पार्टी मुख्यालय पर मीटिंग कर पदाधिकारियों को तमाम तरह के निर्देश दिए. इनमें सबसे खास नौ अक्टूबर को लखनऊ में बसपा संस्थापक कांशीराम की पुण्यतिथि पूरे को लेकर आयोजित होने वाले कार्यक्रम की तैयारी का है. मायावती ने साफ किया है कि इस बार भी यह कार्यक्रम पिछली बार की तरह लखनऊ के स्मृति उपवन के सामने होगा.

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बीएसपी अध्यक्ष मायावती. (ईटीवी भारत)

यूपी-दिल्ली सीमा पर बीएसपी सरकार की तरफ से स्थापित बहुजन प्रेरणा केंद्र में रखरखाव का सरकारी कार्य चल रहा है. इस दौरान वहां पर बड़ा कार्यक्रम आयोजित नहीं किया जा सकता. इसके अलावा इस मीटिंग में बसपा सुप्रीमो ने राजनीतिक दलों की तरफ से महिलाओं को दिए जाने वाली सौगातों सहित विभिन्न प्रकार के लोक लुभावने वादे और घोषणाओं पर आपत्ति जाहिर की. कहा कि यह चुनाव को प्रभावित करने के लिए है. इससे सतर्क रहना जरूरी है. सरकार की गलत नीतियों के चलते ही जेन जी और जेन अल्फा भी काफी प्रभावित हैं, इसलिए वे आंदोलित हैं.

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आगामी चुनाव को लेकर मायावती ने बुलाई बसपा पदाधिकारियों की बैठक. (ईटीवी भारत)

बसपा सुप्रीमो मायावती ने बैठक में वोटर लिस्ट की चुनाव आयोग की तरफ से कराए गए एसआईआर के बाद पोलिंग बूथ स्तर तक की कमेटी को पुनर्गठन को युद्ध स्तर पर पूरा किया जाने की स्थिति की समीक्षा की. कमियों को समय से पूरा करने के निर्देश दिए. कहा, जिससे विरोधियों के साम, दाम, दंड भेद जैसे हथकंडों का सामना करते हुए उत्तर प्रदेश में बसपा की पांचवीं बार सरकार बनाकर लोगों को कानून द्वारा कानून का बेहतरीन राज देने के साथ शोषण, अत्याचार और भ्रष्टाचार मुक्त सरकार की आकांक्षाओं को पूरा किया जा सके.

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लखनऊ में बसपा पदाधिकारी. (ईटीवी भारत)

मायावती ने पार्टी संगठन संबंधी मंडलवार रिपोर्ट लेने के बाद कहा कि चुनावी लाभ के लिए वोटिंग से पहले महिलाओं को अनेकों प्रकार के निजी लाभ पहुंचाने वाली रेवड़ियां सहित विभिन्न प्रकार के वादे और घोषणाओं के माध्यम से चुनाव को गलत रूप से प्रभावित किया जाता है. देश भर के राज्यों में जो जनता से वादाखिलाफी हो रही है उसे विशेष कर यूपी की जनता को आगे करना जरूरी है, जिससे लोग विरोधी पार्टियों के ऐसे खुल्लम-खुल्ला छलावों और विश्वासघात से बचकर चुनाव में अपनी मर्जी के हिसाब से स्वतंत्र और निष्पक्ष होकर वोट कर सकें.



बसपा सुप्रीमो मायावती ने पड़ोसी देश नेपाल में बाढ़ में भारतीयों सहित जानमाल की हुई भारी हानि पर दुख व्यक्त किया. पीड़ित परिवारों के प्रति सहानुभूति प्रकट करते हुए कहा कि यूपी में भी बाढ़ की विवेचना के प्रति केंद्र और राज्य सरकारों को सभी प्रभावित लोगों की हर प्रकार से मदद को आगे आना चाहिए.

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2027 में होने वाले चुनाव को लेकर आयोजित बैठक में पहुंचे बसपा पदाधिकारी. (ईटीवी भारत)



उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी के एकमात्र विधायक उमाशंकर सिंह के निधन के बाद यह बैठक आयोजित हुई. इस बैठक में स्वर्गीय उमाशंकर सिंह के बेटे प्रिंस यूकेश सिंह भी मौजूद रहे. यह पहली बार हुआ है जब प्रिंस यूकेश सिंह बसपा सुप्रीमो की मीटिंग में आए थे.

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