ETV Bharat / state

BSP ने आशीष आनंद को पार्टी से 6 साल के लिए निकाला, सम्राट चौधरी का समर्थन करना पड़ा महंगा

सम्राट चौधरी के समर्थन पर बसपा ने सख्ती दिखाई है. तारापुर प्रत्याशी आशीष आनंद को पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित किया. पढ़ें खबर

BSP EXPEL ASHISH ANAND
बसपा प्रमुख मायावती (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : November 7, 2025 at 8:29 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

पटना : बिहार विधानसभा चुनाव के बीच बहुजन समाज पार्टी (BSP) ने बड़ा कदम उठाते हुए अपने एक उम्मीदवार को पार्टी से निष्कासित कर दिया है. तारापुर विधानसभा सीट से पार्टी प्रत्याशी आशीष आनंद को पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप में 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया है.

आशीष आनंद को BSP ने किया निष्कासित : बसपा ने आज शुक्रवार को एक आधिकारिक बयान जारी कर इस निर्णय की पुष्टि की. पार्टी ने स्पष्ट किया कि हाल के दिनों में मीडिया में ऐसी खबरें आईं कि तारापुर सीट पर भारतीय जनता पार्टी (BJP) का बसपा उम्मीदवार ने समर्थन किया है. लेकिन बसपा ने इसे पूरी तरह गलत और भ्रामक बताया.

सम्राट चौधरी का समर्थन पड़ा भारी! : दरअसल, कुछ दिनों पहले तारापुर से बसपा उम्मीदवार आशीष आनंद ने सार्वजनिक रूप से बीजेपी प्रत्याशी सम्राट चौधरी का समर्थन किया था. बसपा नेतृत्व ने इस कदम को पार्टी अनुशासन और विचारधारा के खिलाफ बताया है.

BSP expel Ashish Anand
BSP द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति (ETV Bhart)

''पार्टी सख्त अनुशासन और अपने सिद्धांतों पर आधारित राजनीति करती है. किसी भी स्तर पर पार्टी के विरोध में या दूसरी पार्टी के उम्मीदवार का समर्थन करना गंभीर अपराध माना जाएगा. इसी कारण बसपा सुप्रीमो मायावती के निर्देश पर आशीष आनंद को तत्काल प्रभाव से पार्टी से छह साल के लिए निष्कासित कर दिया गया है.''- गौतम प्रसाद खरवार, प्रदेश कार्यालय सचिव, बसपा

'NDA या महागठबंधन से BSP का अलाइंस नहीं' : पार्टी के प्रदेश नेतृत्व ने साफ कहा है कि बसपा किसी भी परिस्थिति में भाजपा या एनडीए के साथ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष गठबंधन नहीं करेगी. पार्टी का लक्ष्य सामाजिक न्याय, समानता और बहुजन समाज के अधिकारों की रक्षा करना है, और जो भी व्यक्ति इस विचारधारा से भटकेगा, उस पर कड़ी कार्रवाई होगी. बसपा अकेले अपने बूते बिहार विधानसभा चुनाव लड़ रही है.

तारापुर की जंग : तारापुर विधानसभा में खुला मुकाबला दिख रहा है. एनडीए की ओर से सम्राट चौधरी हैं वहीं महागठबंधन की ओर से राजद ने अरुण शाह को प्रत्याशी बनाया हुआ है. वहीं जन सुराज ने डॉ संतोष कुमार सिंह को अपना उम्मीदवार बनाया है. इन्हीं 3 के बीच मुकाबला देखने को मिल रहा है. हालांकि कई प्रत्याशियों ने अपनी उम्मीदवारी वापस लेते हुए सम्राट चौधरी को समर्थन दिया है.

एनडीए की पकड़ इस इलाके में पिछले दौरों में मजबूत रही है. विकास-कार्यों, सरकारी योजनाओं और सत्ता-अनुभव के आधार पर सम्राट चौधरी को बढ़त दिखाई पड़ती है. वहीं आशीष आनंद ने अपना समर्थन सम्राट चौधरी को दिया, जिससे सम्राट चौधरी की बढ़त मजबूत हो गई. 6 नवंबर को चुनाव संपन्न हो गया है और अब सभी की नजरें 14 नवंबर को आने वाले परिणाम पर टिकी हुई है.

ये भी पढ़ें :-

बिहार चुनाव: कैमूर में मायावती बोलीं- किसी सरकार ने गरीबों, पिछड़ों का विकास नहीं किया

AIMIM का साथ.. 55% युवाओं का जोश, क्या गया में चिंटू भैया बनेंगे वजीरगंज के गेम-चेंजर?

TAGGED:

आशीष आनंद निष्कासित
सम्राट चौधरी का समर्थन
BIHAR ELECTION 2025
TARAPUR ASSEMBLY SEAT
BSP EXPEL ASHISH ANAND

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

पहले चरण में 18 जिलों की 121 सीटों पर मतदान, जानिए कौन किस सीट पर मजबूत

बिहार चुनाव में हारे कोई भी प्रत्याशी लेकिन इस 'जाति' की जीत पक्की! जानें किसका पलड़ा भारी?

चुनावी मैदान में 8 पूर्व सीएम के 9 वारिस, लालू यादव और जीतन राम मांझी के 2-2 सदस्य ठोक रहे ताल

बिहार की राजनीति में कहां है आधी आबादी? अधिक वोटिंग के बाद भी टिकट बंटवारे में वंशवाद हावी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.