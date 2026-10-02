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बसपा मुखिया ने अखिलेश के PDA को बताया ढोंग-छलावा, कहा-परिवार और धनबल वालों को ही टिकट देती है सपा

कहा-बहुजन समाज पार्टी कभी भी अपने परिवार वालों को टिकट नहीं देती

मायावती का अखिलेश यादव पर निशाना
मायावती का अखिलेश यादव पर निशाना (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 2, 2026 at 1:02 PM IST

3 Min Read
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लखनऊ: बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष व उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर सपा मुखिया अखिलेश यादव पर जोरदार हमला बोला है. उन्होंने समाजवादी पार्टी के पीडीए पर सवाल खड़े किए हैं, साथ ही यह भी कहा है कि सपा का पीडीए सिर्फ ढोंग और छलावा है. बहुजन समाज पार्टी कभी भी अपने परिवार वालों को टिकट नहीं देती है, जबकि समाजवादी पार्टी अपने परिवार को ही बढ़ावा देती है.

उन्होंने राज्यसभा में समाजवादी पार्टी की तरफ से रामगोपाल यादव को भेजने और दूसरे प्रत्याशी के रूप में उद्योग घराने से संबंधित धनराज परिमल नाथवानी को प्रत्याशी बनाने को लेकर समाजवादी पार्टी को निशाने पर दिया है. बसवा सुप्रीमो ने पोस्ट किया कि बहुजन समाज पार्टी किसी भी छोटे-बड़े चुनाव में विरोधी पार्टियों में भी खासकर समाजवादी पार्टी की तरह अपने परिवार, सगे संबंधी, भाई भतीजे और रिश्तेदारों को टिकट नहीं देती है. चुनाव में उनके धनबल का सहारा नहीं लेती है, बल्कि पार्टी में कार्यरत सर्वसमाज में से केवल गरीब मध्यम वर्ग और कमजोर तबकों के लोगों को ही उम्मीदवार बनाती है.

कहा कि राजनीतिक परिवारवाद से मुक्त है बहुजन समाज पार्टी, जबकि समाजवादी पार्टी ठीक इसके विपरीत कार्य करती है. जो अपने आप को समाजवादी व कथित पीडीए की पार्टी होने का राजनीतिक ढोंग और छलावा करती हुई ज्यादा नजर आती है. बसपा सुप्रीमो ने कहा कि इसका ताजा उदाहरण सपा की तरफ से यूपी से राज्यसभा के लिए उम्मीदवार बनाना है. उन्होंने कहा तीसरा उम्मीदवार पहले की तरह संभवत फेस सेविंग और चुनाव हारने के लिए होगा. इस प्रकार का है सपा, उसका पीडीए और पार्टी का समाजवाद.

सपा को चुनाव में वोट तो पीडीए का चाहिए, लेकिन सांसद और विधायक ज्यादातर अपने परिवार वालों और बड़े-बड़े पूंजीपतियों को बनाना होता है. उन्होंने अपने समर्थकों से और प्रदेश की जनता से अपील की है कि उनके पीडीए के बहकावे में न आए तो ही सही होगा. वास्तव में ये कोई नई बात नहीं है कि सपा का इस प्रकार का दोहरा चाल चरित्र व चेहरा हमेशा से ही रहा है. अपर कास्ट समाज के गरीबों और बहुजन समाज यानि दलितों, आदिवासियों, अति पिछड़ा, मुस्लिम और अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के सभी लोगों को अब खासकर यूपी विधानसभा चुनाव से पहले ही जरूर पूरी तरह सतर्क हो जाना चाहिए. बसपा सुप्रीमो ने लिखा कि सभी का भविष्य बसपा में ही सुरक्षित है. बाकी हर जगह छलावा ही छलावा है.

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