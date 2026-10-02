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बसपा मुखिया ने अखिलेश के PDA को बताया ढोंग-छलावा, कहा-परिवार और धनबल वालों को ही टिकट देती है सपा

मायावती का अखिलेश यादव पर निशाना ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ: बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष व उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर सपा मुखिया अखिलेश यादव पर जोरदार हमला बोला है. उन्होंने समाजवादी पार्टी के पीडीए पर सवाल खड़े किए हैं, साथ ही यह भी कहा है कि सपा का पीडीए सिर्फ ढोंग और छलावा है. बहुजन समाज पार्टी कभी भी अपने परिवार वालों को टिकट नहीं देती है, जबकि समाजवादी पार्टी अपने परिवार को ही बढ़ावा देती है.

उन्होंने राज्यसभा में समाजवादी पार्टी की तरफ से रामगोपाल यादव को भेजने और दूसरे प्रत्याशी के रूप में उद्योग घराने से संबंधित धनराज परिमल नाथवानी को प्रत्याशी बनाने को लेकर समाजवादी पार्टी को निशाने पर दिया है. बसवा सुप्रीमो ने पोस्ट किया कि बहुजन समाज पार्टी किसी भी छोटे-बड़े चुनाव में विरोधी पार्टियों में भी खासकर समाजवादी पार्टी की तरह अपने परिवार, सगे संबंधी, भाई भतीजे और रिश्तेदारों को टिकट नहीं देती है. चुनाव में उनके धनबल का सहारा नहीं लेती है, बल्कि पार्टी में कार्यरत सर्वसमाज में से केवल गरीब मध्यम वर्ग और कमजोर तबकों के लोगों को ही उम्मीदवार बनाती है.