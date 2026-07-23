दिल्ली छात्र आंदोलन पर बसपा प्रमुख मायावती ने जताई चिंता, कहा- स्वार्थ की राजनीति से सरकार के साथ बढ़ा टकराव
संसद से सड़क तक मचे हंगामे पर मायावती की अपील, बातचीत से निकले रास्ता
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 23, 2026 at 1:38 PM IST
लखनऊ: बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने दिल्ली में चल रहे CJP के आंदोलन को लेकर बड़ा बयान दिया है. उन्होंने छात्र आंदोलन के जरिए राजनीतिक दलों पर अपनी भड़ास निकाली.
मायावती का 'X' पर फूटा गुस्सा: मायावती ने छात्रों के इस आंदोलन के जरिए विभिन्न राजनीतिक दलों पर स्वार्थ की राजनीति करने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि, ये तरीक बिल्कुल सही नहीं है. बसपा सुप्रीमो ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसे लेकर लंबा- चौड़ा पोस्ट किया है.
1.काकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) का देश की राजधानी नई दिल्ली में संसद के नज़दीक जन्तर मन्तर में पिछले कई दिनों से, ख़ासकर मेडिकल की नीट जैसी विशेष परीक्षा आदि में पेपरलीक व अन्य गड़बडियों के दुष्परिणामों से छात्र-छात्राओं व उनके परिवार के काफी बुरी तरह से प्रभावित हो रहे जीवन को…— Mayawati (@Mayawati) July 23, 2026
राजनीति से बढ़ा टकराव: बसपा अध्यक्ष मायावती ने कहा कि काकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) का देश की राजधानी नई दिल्ली में संसद के पास जन्तर मन्तर पर पिछले कई दिनों से धरना चल रहा है. खासकर, मेडिकल की नीट जैसी विशेष परीक्षा में पेपरलीक और अन्य गड़बडियों के दुष्परिणामों से छात्र-छात्राओं, उनके परिवार काफी बुरी तरह से प्रभावित हैं. उनके जीवन को लेकर जारी अनिश्चितकालीन आन्दोलन के कारण सड़क से लेकर संसद तक में जबरदस्त हंगामा बरपा है. अब इसका राजनीतिकरण करने से यह मुद्दा सरकार के साथ सीधे टकराव का हो गया है, इस विषम स्थिति से देश को निकालना जरूरी है.
भ्रष्टाचार ही असल मुद्दा: मायावती ने कहा कि आंदोलन से दिल्ली में ही नहीं, बल्कि विभिन्न राज्यों में भी आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है. उन्होंने लिखा कि वैसे चाहे पूरे देश में अयोध्या श्रीराम मन्दिर में चढ़ावा गबन आदि का गर्म मामला हो या फिर आल इण्डिया और राज्यों की परीक्षाओं में पेपरलीक का मुद्दा हो, यह सभी मूलतः भ्रष्टाचार के हर स्तर पर पनपने का ही परिणाम है.
सरकार से अपील: मायावती ने कहा कि इसके साथ ही यह संवैधानिक नैतिकता से भी जुड़ा मामला है, जिसके अभाव में यह देश को दीमक की तरह खाता चला आ रहा है, जबकि संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव आंबेडकर ने गुड गवरनेन्स के लिए इस पर खास ध्यान देने की जरूरत पर विशेष बल दिया. बसपा सुप्रीमो ने लिखा कि संक्षेप में मेरा यही कहना है कि देश व जनहित से जुड़े वर्तमान विकट हालात के सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए सरकार और कोर्ट जैसी संवैधानिक संस्थाओं को अपनी भूमिका निभाने की पहल करनी चाहिए.
मायावती ने कहा कि सीजेपी के व्यापक हो रहे आन्दोलन का अब विभिन्न राजनीतिक दल अपने-अपने संकीर्ण स्वार्थ में राजनीतिकरण करके सड़क से लेकर संसद तक में टकराव और हिंसा कर रहे हैं जो पूरी तरह गलत है. सरकार और आन्दोलनकारी दोनों मिलकर इसका शान्ति, सौहार्दपूर्ण समाधान जितना जल्द निकालें, उतना ही उचित होगा.
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