वजीरगंज में बीएसपी के प्रत्याशी को ओवैसी की पार्टी का मिला समर्थन,प्रचार अभियान में जुटे दोनों दल

क्या खेल बिगाड़ सकती है बीएसपी : वजीरगंज एक सामान्य अनारक्षित सीट है, लेकिन यहां अनुसूचित जाति के मतदाताओं की संख्या काफी अधिक है, अनुसूचित जाति लगभग 30.46 प्रतिशत वोट है जबकि मुस्लिम मतदाता लगभग 10 प्रतिशत हैं, यहां इसके अलावा राजपूत जाती की संख्या लगभग 40 हजार बताई जाती है, यादव समाज की आबादी भी इतनी ही बताई जाती है यहां से भाजपा और कांग्रेस के प्रत्याशी स्वजातीय हैं ,ये दोनों पिछले कई चुनावों से एक दूसरे सामने रहे हैं लेकिन इस बार इन दोनों का खेल बीएसपी प्रत्याशी बिगड़ सकते हैं.

वजीरगंज में मायावती की इंट्री : यहां वजीरगंज से बीएसपी और जन सुराज ने भी प्रत्याशी उतारे हैं, बीएसपी के उम्मीदवार चितरंजन सिंह उर्फ चिंटू सिंह हैं, उनका भी क्षेत्र में अपना एक अलग प्रभाव रहा है , हालांकि वो पहले किसी और पार्टी से तैयारी में थे लेकिन टिकट नहीं मिलने पर उन्होंने बीएसपी का दामन थाम लिया, उनके समर्थन में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआई एमआईएम भी है, ओवैसी की सभा भी होनी है, बीएसपी के बड़े नेताओं के पहुंचने का भी सिलसिला शुरू हो गया है ऐसे में यहां विधानसभा में त्रिकोणीय मुकाबला भी हो सकता है.

गया: गया के वजीरगंज में बीएसपी और जन सुराज त्रिकोणीय मुकाबला बना सकती है, इस क्षेत्र में शिक्षा स्वास्थ और मूलभूत सुविधाओं की कमी की चर्चा हो रही है गया जिले के वजीरगंज विधानसभा का राजनीतिक इतिहास अपेक्षाकृत नया है , ये क्षेत्र 2008 में अलग विधानसभा क्षेत्र के रूप में बना, उससे पहले इसके क्षेत्र जिले के कई दूसरे विधानसभा क्षेत्र में पड़ते थे, विधानसभा क्षेत्र बनने के बाद अब तक यहां तीन बार विधानसभा चुनाव हो चुके है, 2010 और 2020 में भाजपा के प्रत्याशी वीरेंद्र सिंह ने जीत हासिल की थी , जबकि 2015 में कांग्रेस के प्रत्याशी अवधेश सिंह की जीत हुई थी, इस बार 2025 के विधानसभा चुनाव में भी भाजपा से वीरेंद्र सिंह और कांग्रेस से अवधेश सिंह एक दूसरे के सामने है, लेकिन यहां अब त्रिकोणीय मुकाबला होने की संभावना बढ़ गई है.

सुन्नी वक्फ बोर्ड बिहार के पूर्व प्रशासक ने कहा : सुन्नी वक्फ बोर्ड बिहार के पूर्व प्रशासक सह क्षेत्र के निवासी शारीम अली कहते हैं कि बीएसपी के प्रत्याशी का व्यक्तिगत असर एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में रहा है, वह सीधे तौर पर दोनों गठबंधन के प्रत्याशियों के वोट में सेंध मारी कर रहे हैं.ऐसी स्थिति में मुसलमान का एक बड़ा वर्ग तीसरी प्रत्याशी के साथ जाने को तैयार है .

शारिम अली कहते हैं कि कांग्रेस के प्रत्याशी से अल्पसंख्यक वर्ग का एक बड़ा हिस्सा नाराज़ है, पांच सालों तक उनका बर्ताव सही नहीं होता है चाहे वो जीत कर विधायक रहें या फिर वो हारे हुए रहें सभी परस्थिति में लोगों को मायूसी हाथ लगती है, वो एक पार्टी का डर दिखा कर वोट तो मांगते हैं लेकिन हकीकत में उस समुदाय के लोगों को वो पांच सालों तक पूछते नहीं हैं, जबकि भाजपा के प्रत्याशी को मुसलमान के साथ कोई मतलब नहीं होता है.जबकि इस संबंध में बीएसपी के प्रत्याशी चितरंजन सिंह उर्फ चिंटू सिंह कहते हैं कि पिछले 30 सालों से जब वजीरगंज मुफस्सिल विधानसभा क्षेत्र था तब से इस क्षेत्र में दो व्यक्ति का राज रहा है, एक भाजपा से लड़ते हैं और कांग्रेस से लड़ते हैं, एक बार वो जीत दर्ज करते हैं एक बार वो करते हैं, लेकिन विकास के लिए दोनों ने आपस में समझौता कर लिया है कि विकास नहीं करना है हम जात धर्म की नहीं क्षेत्र के विकास की बात करते हैं, वजीरगंज के विकास के लिए बदलाव की जरूरत हैचितरंजन सिंह कहते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी साहब ने उनके सामाजिक कार्यों और हमारे व्यवहार को देख कर समर्थन किया है, मेरे व्यक्तित्व का उन्होंने सर्वे कराया है, रविवार को ही उन्हें मेरे प्रचार में आना था लेकिन मौसम की खराबी की वजह से नहीं आ सके थे पर उनका आशीर्वाद और समर्थन पूरा है, उनकी पार्टी के सभी स्थानीय नेता कार्यकर्ता लगे हुए हैं

मेरे गांव में सड़क नहीं बनी : वजीरगंज के डुमरी गांव के कारा दास कहते हैं कि उनके गांव में सड़क नहीं है विधायक जी तो उनके गांव में तो आते ही नहीं है , आज विकास के दावे के बीच भी सड़क का निर्माण नहीं होना उदासीनता ही कही जा सकती है , हम लोगों ने मिलकर बदलाव के पक्ष में अभियान चलाया है, वो जिस समाज से आते हैं वो आज पिछड़े हुए हैं कोई विकास नहीं हुआ है, ना भाजपा चाहिए और ना ही हमें कांग्रेस चाहिए.

