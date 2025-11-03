वजीरगंज में बीएसपी के प्रत्याशी को ओवैसी की पार्टी का मिला समर्थन,प्रचार अभियान में जुटे दोनों दल
गया के वजीरगंज से बीएसपी के उम्मीदवार चितरंजन सिंह उर्फ चिंटू सिंह के साथ आए ओवैसी, अब यहां का मुकाबला हुआ त्रिकोणीय.
Published : November 3, 2025 at 8:37 AM IST
गया: गया के वजीरगंज में बीएसपी और जन सुराज त्रिकोणीय मुकाबला बना सकती है, इस क्षेत्र में शिक्षा स्वास्थ और मूलभूत सुविधाओं की कमी की चर्चा हो रही है गया जिले के वजीरगंज विधानसभा का राजनीतिक इतिहास अपेक्षाकृत नया है , ये क्षेत्र 2008 में अलग विधानसभा क्षेत्र के रूप में बना, उससे पहले इसके क्षेत्र जिले के कई दूसरे विधानसभा क्षेत्र में पड़ते थे, विधानसभा क्षेत्र बनने के बाद अब तक यहां तीन बार विधानसभा चुनाव हो चुके है, 2010 और 2020 में भाजपा के प्रत्याशी वीरेंद्र सिंह ने जीत हासिल की थी , जबकि 2015 में कांग्रेस के प्रत्याशी अवधेश सिंह की जीत हुई थी, इस बार 2025 के विधानसभा चुनाव में भी भाजपा से वीरेंद्र सिंह और कांग्रेस से अवधेश सिंह एक दूसरे के सामने है, लेकिन यहां अब त्रिकोणीय मुकाबला होने की संभावना बढ़ गई है.
वजीरगंज में मायावती की इंट्री : यहां वजीरगंज से बीएसपी और जन सुराज ने भी प्रत्याशी उतारे हैं, बीएसपी के उम्मीदवार चितरंजन सिंह उर्फ चिंटू सिंह हैं, उनका भी क्षेत्र में अपना एक अलग प्रभाव रहा है , हालांकि वो पहले किसी और पार्टी से तैयारी में थे लेकिन टिकट नहीं मिलने पर उन्होंने बीएसपी का दामन थाम लिया, उनके समर्थन में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआई एमआईएम भी है, ओवैसी की सभा भी होनी है, बीएसपी के बड़े नेताओं के पहुंचने का भी सिलसिला शुरू हो गया है ऐसे में यहां विधानसभा में त्रिकोणीय मुकाबला भी हो सकता है.
क्या खेल बिगाड़ सकती है बीएसपी : वजीरगंज एक सामान्य अनारक्षित सीट है, लेकिन यहां अनुसूचित जाति के मतदाताओं की संख्या काफी अधिक है, अनुसूचित जाति लगभग 30.46 प्रतिशत वोट है जबकि मुस्लिम मतदाता लगभग 10 प्रतिशत हैं, यहां इसके अलावा राजपूत जाती की संख्या लगभग 40 हजार बताई जाती है, यादव समाज की आबादी भी इतनी ही बताई जाती है यहां से भाजपा और कांग्रेस के प्रत्याशी स्वजातीय हैं ,ये दोनों पिछले कई चुनावों से एक दूसरे सामने रहे हैं लेकिन इस बार इन दोनों का खेल बीएसपी प्रत्याशी बिगड़ सकते हैं.
सुन्नी वक्फ बोर्ड बिहार के पूर्व प्रशासक ने कहा : सुन्नी वक्फ बोर्ड बिहार के पूर्व प्रशासक सह क्षेत्र के निवासी शारीम अली कहते हैं कि बीएसपी के प्रत्याशी का व्यक्तिगत असर एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में रहा है, वह सीधे तौर पर दोनों गठबंधन के प्रत्याशियों के वोट में सेंध मारी कर रहे हैं.ऐसी स्थिति में मुसलमान का एक बड़ा वर्ग तीसरी प्रत्याशी के साथ जाने को तैयार है .
मेरे गांव में सड़क नहीं बनी : वजीरगंज के डुमरी गांव के कारा दास कहते हैं कि उनके गांव में सड़क नहीं है विधायक जी तो उनके गांव में तो आते ही नहीं है , आज विकास के दावे के बीच भी सड़क का निर्माण नहीं होना उदासीनता ही कही जा सकती है , हम लोगों ने मिलकर बदलाव के पक्ष में अभियान चलाया है, वो जिस समाज से आते हैं वो आज पिछड़े हुए हैं कोई विकास नहीं हुआ है, ना भाजपा चाहिए और ना ही हमें कांग्रेस चाहिए.
