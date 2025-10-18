ETV Bharat / state

जब BSP जीतकर भी हार गई थी बिहार की ये सीट.. अनोखे अंदाज में नामांकन करने पहुंचे धीरज सिंह

कैमूर के चैनपुर विधानसभा क्षेत्र के BSP प्रत्याशी अनोखे अंदाज में नामांकन करने पहुंचे. धीरज सिंह उर्फ भान जी के समर्थक उत्साहित नजर आए.

BSP candidate Dheeraj Singh
हाथी पर सवार होकर नामांकन करने पहुंचे प्रत्याशी (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : October 18, 2025 at 4:49 PM IST

3 Min Read
कैमूर: बिहार विधानसभा चुनाव दो चरणों में संपन्न कराए जाएंगे. पहले चरण 6 नवंबर और दूसरा चरण 11 नवंबर को है. वहीं 14 नवंबर को विधानसभा चुनाव के परिणाम आएंगे. पहले चरण में नामांकन की अंतिम तारीख 17 अक्टूबर थी. वहीं वहीं दूसरे चरण के लिए 20 अक्टूबर तक नामांकन किया जा सकता है. ऐसे में दूसरे चरण के लिए ताबड़तोड़ नामांकन प्रत्याशी कर रहे हैं. इसी कड़ी में बहुजन समाज पार्टी के चैनपुर विधानसभा के प्रत्याशी धीरज सिंह उर्फ भान जी का अनोखा अंदाज देखने को मिला.

हाथी पर सवार होकर नामांकन करने पहुंचे प्रत्याशी: शनिवार को नामांकन करने पहुंचे बहुजन समाज पार्टी के चैनपुर विधानसभा के प्रत्याशी धीरज सिंह उर्फ भान जी हाथी में सवार होकर पहुंचे, जहां सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता नामांकन यात्रा में शामिल होकर भान जी के मनोबल को बढ़ाया. इस दौरान बसपा जिंदाबाद बाबा साहब जिंदाबाद और मायावती जिंदाबाद का नारा गूंजता रहा.

'सायरन बजाकर ठगने का नाम': वहीं धीरज सिंह उर्फ भान जी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि चैनपुर विधानसभा में कई लोग विधायक बने और मंत्रालय मिलने के बाद चैनपुर की जनता को भूल गए. जनता का और चैनपुर विधानसभा का विकास होगा कि नहीं, बोर्ड पर बोर्ड लगाया जा रहा है कि मैंने ये किया वो किया. लेकिन धरातल पर कुछ नहीं है, केवल कागज पर है. अब चैनपुर की जनता को सायरन बजाकर ठगने का काम किया जा रहा है.

देखें वीडियो (ETV Bharat)

"मैं इस बार चुनाव लड़ रहा हूं ताकि चैनपुर विधानसभा क्षेत्र और वहां की जनता का विकास हो सके. मैं युवाओं के रोजगार के लिए लड़ रहा हूं. इस क्षेत्र की समस्याओं के लिए लड़ रहा हूं. सबसे बड़ी समस्या चैनपुर के किसानों की है. अगर मैं जीत गया तो किसानों की समस्या का हमेशा के लिए निदान कर दूंगा. मैं हाथी पर सवार होकर नामांकन पत्र देने के लिए पहुंचा हूं, क्योंकि हाथी हमारी पार्टी का चुनाव चिन्ह भी है."- धीरज सिंह उर्फ भान जी, बसपा प्रत्याशी, चैनपुर विधानसभा

जमा खान ने बदल लिया था पाला: कैमूर में बीएसपी का दबदबा रहा है. यहां अनुसूचित जाति के वोटर बड़ी संख्या में हैं और बीएसपी का समर्थन करते रहे हैं. 2020 के चुनाव में चैनपुर विधानसभा सीट से जमा खान ने बीएसपी से जीत हासिल की थी और बीजेपी के बृज किशोर बिंद को मात दी थी. जमा खान अब जेडीयू में हैं और फिलहाल नीतीश कैबिनेट में मंत्री हैं. यह सीट बीच-बीच में बीएसपी के खाते में जाती रही है.

बिहार में दो चरणों में चुनाव : बिहार विधानसभा का चुनाव दो चरणों में है. पहले चरण में जहां 121 विधानसभा सीटों पर वोटिंग होगी, वहीं दूसरे चरण में 122 सीटों पर मतदान होगा. कुल 243 सीटों पर वोटिंग होगी. इसमें 203 सामान्य सीटें, जबकि 40 आरक्षित सीटें हैं, जिसमें अनुसूचित जाति (एससी) के लिए 38 और अनुसूचित जनजाति (एसटी) के लिए 2 सीटें हैं.

BSP CANDIDATE DHEERAJ SINGH
CHAINPUR SEAT
चैनपुर विधानसभा सीट
KAIMUR NEWS
BIHAR ELECTION 2025
BIHAR ELECTION 2025

