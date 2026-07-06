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यूपी विधानसभा चुनाव 2027; मऊ की मोहम्मदाबाद गोहना सीट से BSP ने घोषित किया प्रत्याशी

मऊ जिले के मोहम्मदाबाद गोहना (सुरक्षित) विधानसभा क्षेत्र पर बहुजन समाज पार्टी ने 'कार्यकर्ता महासम्मेलन' आयोजित किया.

यूपी विधानसभा चुनाव 2027.
यूपी विधानसभा चुनाव 2027. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 6, 2026 at 9:40 AM IST

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मऊ: बहुजन समाज पार्टी ने यूपी विधानसभा चुनाव 2027 के लिए पहले प्रत्याशी का ऐलान कर दिया है. मऊ जिले की मोहम्मदाबाद गोहना सीट से जेके आजाद के नाम की घोषणा हुई है. हालांकि स्थानीय कार्यकर्ताओं ने इसका विरोध भी किया. वहीं, पार्टी नेताओं ने बसपा नेतृत्व के फैसले का बचाव किया है.

मऊ जिले के मोहम्मदाबाद गोहना (सुरक्षित) विधानसभा क्षेत्र पर बहुजन समाज पार्टी ने 'कार्यकर्ता महासम्मेलन' आयोजित किया. आजमगढ़ मंडल के मुख्य प्रभारी दिनेश चंद्रा ने जैसे ही इस सीट से जेके आजाद को बसपा का प्रभारी प्रत्याशी घोषित किया.

वैसे ही कार्यक्रम में मौजूद स्थानीय कार्यकर्ताओं और नेताओं का गुस्सा फूट पड़ा. कार्यकर्ताओं ने हाथों में काली पट्टी बांधकर और 'बाहरी प्रत्याशी को वापस करो' तथा 'बाहरी को भगाना है' के नारे लगाने शुरू कर दिए. माहौल इस कदर गरमाया कि वहां तैनात पुलिस बल को बीच-बचाव कर हंगामा और नारेबाजी कर रहे लोगों को शांत कराना पड़ा.

मऊ जिले की मोहम्मदाबाद गोहना सीट से BSP ने घोषित किया प्रत्याशी. (Video Credit: ETV Bharat)

दरअसल, स्थानीय कार्यकर्ता टिकट वितरण से नाराज हैं. बसपा कार्यकर्ताओं ने पार्टी के फैसले पर खुलेआम बगावत का बिगुल फूंक दिया है. विरोध का नेतृत्व कर रहे स्थानीय कार्यकर्ता विपिन कुमार ने कहा कि मोहम्मदाबाद गोहना विधानसभा चाहती है कि इस बाहरी प्रत्याशी को तुरंत वापस किया जाए. जो नेता यहां दिन-रात जमीन पर पार्टी के लिए काम कर रहा है, उसे दरकिनार कर दिया गया और जिले के बाहर के व्यक्ति को टिकट थमा दिया गया.

यह विधानसभा ऐसे प्रत्याशी को कतई स्वीकार नहीं करेगी. हमें यहां का लोकल प्रत्याशी चाहिए. वहीं कार्यक्रम में शामिल महिला कार्यकर्ता ने भी कड़े लहजे में कहा कि इस सीट पर सिर्फ और सिर्फ मोहम्मदाबाद विधानसभा का ही स्थानीय चेहरा होना चाहिए. किसी बाहरी को हम स्वीकार नहीं करेंगे.

आजमगढ़ मंडल के मुख्य प्रभारी दिनेश चंद्र ने बाहरी के मुद्दे को खारिज करते हुए कहा कि जिले में कार्यकर्ता का मापदंड क्या होता है? हमारे देश का संवैधानिक अधिकार है कि उत्तर प्रदेश में कहीं भी निवास करने वाला व्यक्ति राज्य की किसी भी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ सकता है.

देश का कोई भी नागरिक कहीं से भी लोकसभा लड़ सकता है. इस दौरान दिनेश चंद्र ने सवाल उठाते हुए कहा कि आज जो लोग बाहरी-अंदर का मुद्दा उठा रहे हैं, यह नियम सपा के धर्मेंद्र यादव पर क्यों नहीं लागू होता? भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर क्यों नहीं लागू होता?

यह कोई मुद्दा नहीं है. कुछ लोग इसे जानबूझकर मुद्दा बना रहे हैं. उन्होंने आगे कहा कि मायावती जी ने बहुत सोच-समझकर बेहद मधुर और अच्छे व्यवहार के धनी भाई जेके आजाद को प्रत्याशी बनाया है. महासम्मेलन में उमड़ा भारी जनसैलाब इस बात का गवाह है कि सर्वसमाज हमारे साथ है और यह जनसैलाब जेके आजाद को विधायक बनाकर 2027 में बहन जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम करेगा.

हाथी उठ गया तो पूरे जंगल में उत्पात मचा देगा: भारी विरोध के बीच प्रभारी प्रत्याशी घोषित हुए जेके आजाद ने मायावती के प्रति आभार जताया और विरोध की खबरों को सिरे से खारिज कर दिया. उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं के विरोध जैसी कोई बात नहीं है. बहुजन समाज पार्टी का जो भी आदेश होता है, वह माननीया बहन जी का आदेश होता है. हम सब उनके अनुशासित सिपाही हैं और उनका फैसला ही हमारे लिए सर्वमान्य है.

विरोधियों और आलोचकों पर तंज कसते हुए जेके आजाद ने कहा कि लोग कह रहे थे कि हाथी बैठ गया है, लेकिन मैं इतना ही कहूंगा कि आज का यह सम्मेलन तो सिर्फ एक झांकी है. हाथी जब एक बार उठ जाता है, तो पूरे जंगल में उत्पात मचा देता है. हम जिला कमेटी और संगठन के सहयोग से जनता के बीच जाएंगे, लोगों की समस्याओं को सुनेंगे और न्याय की लड़ाई लड़ेंगे.

मोहम्मदाबाद गोहना सुरक्षित सीट पर टिकट घोषित होते ही जिस तरह स्थानीय स्तर पर बगावत और गुटबाजी खुलकर सामने आई है. उसने बसपा आलाकमान की चिंताएं जरूर बढ़ा दी हैं. एक तरफ जहां पार्टी नेतृत्व इसे विरोधियों की साजिश बताकर संवैधानिक अधिकार की दलील दे रहा है. वहीं जमीन पर डटे कार्यकर्ताओं की लोकल प्रत्याशी की मांग 2027 के चुनाव में पार्टी की चुनावी नैया के लिए एक बड़ी चुनौती साबित हो सकती है.

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