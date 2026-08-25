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'भाषा के नाम पर भेदभाव बर्दाश्त नहीं', महाराष्ट्र में उत्तर भारतीय ऑटो चालकों के उत्पीड़न पर BSP ने जताई नाराजगी

बलरामपुर : बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल ने महाराष्ट्र सरकार की तरफ से ऑटो-रिक्शा चालकों के लिए मराठी भाषा अनिवार्य किए जाने के फैसले का कड़ा विरोध किया है. उन्होंने कहा कि जो सरकार भाषा के आधार पर भेदभाव करे, उसे सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है. मैं ऐसी सरकार का पुरजोर विरोध करता हूं. विश्वनाथ पाल ने महाराष्ट्र सरकार से ऑटो रिक्शा चालकों पर थोपे गए मराठी भाषा के इस कानून को तत्काल वापस लेने की मांग की है.

बीएसपी के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल ने इसके साथ ही राम मंदिर चढ़ावा चोरी और आरक्षण के मुद्दे पर बीजेपी सरकार और समाजवादी पार्टी को भी घेरा है. मंगलवार को आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में उन्होंने कहा कि हमारे तमाम लोग उत्तर प्रदेश, बिहार और देश के अलग-अलग राज्यों से महाराष्ट्र में रोज़ी-रोटी कमाने के लिए गए हैं. अगर उनके साथ वहां मारपीट, प्रताड़ना या किसी भी तरह का भेदभाव किया जा रहा है, उनकी गाड़ियां नहीं चलने दी जा रही हैं या उन्हें काम करने से रोका जा रहा है, तो यह बेहद चिंता का विषय है. यह भारत देश है, जहां अलग-अलग प्रदेशों की अपनी-अपनी भाषाएं और संस्कृतियां हैं.

'रोज़ी-रोटी कमाने गए लोगों को सुरक्षा और संरक्षण दे सरकार'

उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में मराठी बोली जाती है, पंजाब में पंजाबी, तेलुगु राज्यों में तेलुगु और इसी तरह देश के हर हिस्से की अपनी अलग पहचान है, लेकिन भाषा और क्षेत्रीय पहचान के नाम पर किसी भारतीय नागरिक के साथ दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए. मैं ऐसी किसी भी सरकार या व्यवस्था का विरोध करता हूं, जो लोगों के साथ भाषा या प्रदेश के आधार पर भेदभाव को बढ़ावा देती है. मेरी महाराष्ट्र सरकार से मांग है कि वह ऐसे मामलों का संज्ञान ले और उत्तर प्रदेश, बिहार समेत देश के अन्य राज्यों से रोज़ी-रोटी कमाने के लिए महाराष्ट्र गए लोगों को पूरी सुरक्षा और संरक्षण दे, ताकि वे बिना डर के अपना काम कर सकें और सम्मानपूर्वक अपना जीवन चला सकें.