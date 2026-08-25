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'भाषा के नाम पर भेदभाव बर्दाश्त नहीं', महाराष्ट्र में उत्तर भारतीय ऑटो चालकों के उत्पीड़न पर BSP ने जताई नाराजगी

विश्वनाथ पाल ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार से मांग है कि वहां रोजी-रोटी कमाने के लिए लोगों को सुरक्षा और संरक्षण दे

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महाराष्ट्र में ऑटो चालकों के उत्पीड़न पर BSP ने जताई नाराजगी (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 25, 2026 at 5:13 PM IST

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बलरामपुर : बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल ने महाराष्ट्र सरकार की तरफ से ऑटो-रिक्शा चालकों के लिए मराठी भाषा अनिवार्य किए जाने के फैसले का कड़ा विरोध किया है. उन्होंने कहा कि जो सरकार भाषा के आधार पर भेदभाव करे, उसे सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है. मैं ऐसी सरकार का पुरजोर विरोध करता हूं. विश्वनाथ पाल ने महाराष्ट्र सरकार से ऑटो रिक्शा चालकों पर थोपे गए मराठी भाषा के इस कानून को तत्काल वापस लेने की मांग की है.

बीएसपी के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल ने इसके साथ ही राम मंदिर चढ़ावा चोरी और आरक्षण के मुद्दे पर बीजेपी सरकार और समाजवादी पार्टी को भी घेरा है. मंगलवार को आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में उन्होंने कहा कि हमारे तमाम लोग उत्तर प्रदेश, बिहार और देश के अलग-अलग राज्यों से महाराष्ट्र में रोज़ी-रोटी कमाने के लिए गए हैं. अगर उनके साथ वहां मारपीट, प्रताड़ना या किसी भी तरह का भेदभाव किया जा रहा है, उनकी गाड़ियां नहीं चलने दी जा रही हैं या उन्हें काम करने से रोका जा रहा है, तो यह बेहद चिंता का विषय है. यह भारत देश है, जहां अलग-अलग प्रदेशों की अपनी-अपनी भाषाएं और संस्कृतियां हैं.

'रोज़ी-रोटी कमाने गए लोगों को सुरक्षा और संरक्षण दे सरकार'

उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में मराठी बोली जाती है, पंजाब में पंजाबी, तेलुगु राज्यों में तेलुगु और इसी तरह देश के हर हिस्से की अपनी अलग पहचान है, लेकिन भाषा और क्षेत्रीय पहचान के नाम पर किसी भारतीय नागरिक के साथ दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए. मैं ऐसी किसी भी सरकार या व्यवस्था का विरोध करता हूं, जो लोगों के साथ भाषा या प्रदेश के आधार पर भेदभाव को बढ़ावा देती है. मेरी महाराष्ट्र सरकार से मांग है कि वह ऐसे मामलों का संज्ञान ले और उत्तर प्रदेश, बिहार समेत देश के अन्य राज्यों से रोज़ी-रोटी कमाने के लिए महाराष्ट्र गए लोगों को पूरी सुरक्षा और संरक्षण दे, ताकि वे बिना डर के अपना काम कर सकें और सम्मानपूर्वक अपना जीवन चला सकें.

'चढ़ावा चोरी की हो निष्पक्ष जांच'

बीएसपी के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले पर एसआईटी द्वारा चंपत राय आदि को क्लीन चिट दिए जाने पर बीजेपी सरकार को घेरते हुए कहा कि आपके घर में चोरी हो जाए, हमारे घर में चोरी हो जाए या किसी के भी घर में चोरी हो जाए, तो यह दुखद और चिंता का विषय है, लेकिन जब भगवान के घर में चोरी हो जाए, तो यह और भी गंभीर मामला है. ऐसे में सरकार की जिम्मेदारी है कि वह इस घटना को गंभीरता से ले और इसकी निष्पक्ष जांच कराए.

उन्होंने कहा कि मंदिर में इस तरह की चोरी नहीं होनी चाहिए थी. अगर चोरी हुई है, तो जो भी इसके लिए जिम्मेदार हैं, उन्हें सामने लाया जाना चाहिए और कानून के अनुसार कार्रवाई होनी चाहिए. वहीं, कहा कि सपा आरक्षण मुद्दे पर नाटक कर रही है. सपा सरकार में कई मुद्दों पर आरक्षण हटता गया है. उन्होंने गैस्डी विधानसभा क्षेत्र में हिंसक जानवर द्वारा 87 भेड़ों मार डालने पर सरकार से मांग करते हुए कहा कि पीड़ित परिवारों को 10- 10 लाख रुपये मुआवजा दे.

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