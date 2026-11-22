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वाराणसी सहित 6 जिलों में BSNL लगाएगा 150 नए टावर; 80 टावर अपग्रेड होंगे, नेटवर्क सुधरेगा

वाराणसी सहित 6 जिलों में BSNL लगाएगा 150 नए टावर. ( Photo Credit: ETV Bharat )

वाराणसी: मोबाइल में नेटवर्क की समस्या को दूर करने के लिए भारत संचार निगम लिमिटेड लगातार प्रयास कर रहा है. नेटवर्क की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए बीएसएनएल ने 128 नए 4G टावर लगाने की तैयारी शुरू कर दी है. इसमें वाराणसी शहरी क्षेत्र में और आसपास 100, गाजीपुर में 20, मिर्जापुर-सोनभद्र में 8 टावर लगाए जाएंगे.

महाप्रबंधक भारत संचार निगम लिमिटेड अनिल कुमार गुप्ता ने बताया कि 150 नए टावर लगाए जाने हैं. यह वाराणसी सहित 6 जिलों में लगेंगे. इससे मोबाइल में कॉल कनेक्ट नहीं होने या कॉल ड्रॉप होने जैसी समस्याएं तो दूर होगी. साथ ही साथ मोबाइल नेटवर्क स्पीड भी तेज हो जाएगी. शहर समेत ग्रामीण क्षेत्रों में कई जगहों पर बीएसएनल पर नेटवर्क क्षमता बेहद कमजोर होने के कारण मोबाइल से बात करने में दिक्कत आती है.

खासतौर पर शहर के पुराने इलाके में समस्या गंभीर बनी हुई है. ऐसे में समस्या को दूर करने के लिए दिल्ली मुख्यालय से नए टावर लगाने को मंजूरी मिल गई है. उन्होंने बताया कि नए टावरों के स्टैंडर्ड कवरेज एरिया 4 किलोमीटर है. घने क्षेत्र में यह टावर 1 से 3 किलोमीटर और ओपेन एरिया में 7 किलोमीटर तक का कवरेज करके नेटवर्क को बेहतर करने का काम करेंगे. वाराणसी से गोपाल मिश्रा की रिपोर्ट. (Video Credit: ETV Bharat) उन्होंने बताया कि 2G क्षमता वाले टावर ओपन एरिया में 8 से 10 और 3G बीटीएस से 6 से 7 किलोमीटर तक का कवर करते हैं. पहले लगे टावरों की फ्रीक्वेंसी बैंड 2100 थी, जो अब 700 हो गई है. उन्होंने बताया कि नए टावरों का कवरेज एरिया कम है लेकिन स्पीड ज्यादा है. दूरी घटेगी तो बैंडविथ की स्पीड में इजाफा होगा.