वाराणसी सहित 6 जिलों में BSNL लगाएगा 150 नए टावर; 80 टावर अपग्रेड होंगे, नेटवर्क सुधरेगा
इससे मोबाइल में कॉल कनेक्ट नहीं होने जैसी समस्याएं तो दूर होगी. साथ हीं मोबाइल नेटवर्क स्पीड भी तेज हो जाएगी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 22, 2026 at 10:26 AM IST
वाराणसी: मोबाइल में नेटवर्क की समस्या को दूर करने के लिए भारत संचार निगम लिमिटेड लगातार प्रयास कर रहा है. नेटवर्क की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए बीएसएनएल ने 128 नए 4G टावर लगाने की तैयारी शुरू कर दी है. इसमें वाराणसी शहरी क्षेत्र में और आसपास 100, गाजीपुर में 20, मिर्जापुर-सोनभद्र में 8 टावर लगाए जाएंगे.
महाप्रबंधक भारत संचार निगम लिमिटेड अनिल कुमार गुप्ता ने बताया कि 150 नए टावर लगाए जाने हैं. यह वाराणसी सहित 6 जिलों में लगेंगे. इससे मोबाइल में कॉल कनेक्ट नहीं होने या कॉल ड्रॉप होने जैसी समस्याएं तो दूर होगी. साथ ही साथ मोबाइल नेटवर्क स्पीड भी तेज हो जाएगी. शहर समेत ग्रामीण क्षेत्रों में कई जगहों पर बीएसएनल पर नेटवर्क क्षमता बेहद कमजोर होने के कारण मोबाइल से बात करने में दिक्कत आती है.
खासतौर पर शहर के पुराने इलाके में समस्या गंभीर बनी हुई है. ऐसे में समस्या को दूर करने के लिए दिल्ली मुख्यालय से नए टावर लगाने को मंजूरी मिल गई है. उन्होंने बताया कि नए टावरों के स्टैंडर्ड कवरेज एरिया 4 किलोमीटर है. घने क्षेत्र में यह टावर 1 से 3 किलोमीटर और ओपेन एरिया में 7 किलोमीटर तक का कवरेज करके नेटवर्क को बेहतर करने का काम करेंगे.
उन्होंने बताया कि 2G क्षमता वाले टावर ओपन एरिया में 8 से 10 और 3G बीटीएस से 6 से 7 किलोमीटर तक का कवर करते हैं. पहले लगे टावरों की फ्रीक्वेंसी बैंड 2100 थी, जो अब 700 हो गई है. उन्होंने बताया कि नए टावरों का कवरेज एरिया कम है लेकिन स्पीड ज्यादा है. दूरी घटेगी तो बैंडविथ की स्पीड में इजाफा होगा.
अधिकारी का कहना है कि नए टावर अगले 6 महीने में 5G में अपग्रेड भी किया जा रहे हैं. वहीं बीएसएनएल ने अपने 2G और 3G क्षमता वाले टावरों को 4G में अपडेट करने का काम शुरू कर दिया है. अब बचे 100 टावर 10 दिन में अपग्रेड कर दिए जाएंगे.
प्रधान महाप्रबंधक बीएसएनल अनिल कुमार गुप्ता का कहना है कि नए टावर लगाने के लिए संबंधित जिलों में सर्वेक्षण का काम शुरू हो चुका है. यह प्रक्रिया पूरी होने के बाद जमीन आवंटन या किराए पर लेकर इनके इंस्टॉलेशन का काम भी जल्दी शुरू होगा.
इन जगहों पर लगाए जाएंगे टावर: वाराणसी के पितरकुंडा, फातमान रोड, केदारघाट, बंगाली टोला रोड, बिरदोपुर, लोढान, बेनीपुर, रोहनियां तिराहा, लाठियां चौराहा, सुसवाही, डाफी हाईवे, छित्तूपुर, महामृत्युंजय मंदिर, बच्छाव, अखरी, सरसौली, रामनगर, कमच्छा, जलालीपुरा, घासी टोला, अनमोल नगर कॉलोनी, महादेव पीजी कॉलेज, तुलसीपुर मैदागिन, अस्सी मुमुक्षु भवन, सोनिया रोड, पीडीआर मॉल के पास, पासपोर्ट ऑफिस, चांदपुर के अलावा पीडीयूनगर के इस्लामपुर आईपी मॉल समेत कई जगह पर टावर लगाए जाएंगे.
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