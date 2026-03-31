मुख्य डाकघर में अब BSNL सेवाएं भी शुरू, एक ही छत के नीचे डाक और टेलीकॉम सुविधाएं
अब लोगों को डाक सेवाओं के साथ बीएसएनएल के सिम कार्ड और मोबाइल रिचार्ज जैसी सुविधाएं भी एक ही जगह उपलब्ध होगी.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : March 31, 2026 at 7:15 AM IST
रायपुर: डिजिटल इंडिया मिशन को मजबूती देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए सोमवार को इंडिया पोस्ट के अंतर्गत रायपुर जीपीओ (मुख्य डाकघर) में बीएसएनएल सेवाओं का शुभारंभ किया गया.
जीपीओ में BSNL की सभी जरूरी सेवाएं
रायपुर जीपीओ में शुरू हुई इस नई सुविधा के तहत अब आम लोगों को बीएसएनएल के नए प्रीपेड सिम कार्ड लेने और मोबाइल रिचार्ज कराने के लिए अलग से कहीं जाने की जरूरत नहीं होगी. डाकघर में ही ये सभी सेवाएं आसानी से उपलब्ध होंगी, जिससे लोगों का समय और मेहनत दोनों बचेंगे.
डिजिटल इंडिया मिशन को मिलेगा बल
यह पहल भारत सरकार के डिजिटल इंडिया मिशन को आगे बढ़ाने की दिशा में एक अहम कदम है. डाक विभाग और बीएसएनएल के संयुक्त प्रयास से देश के दूर-दराज क्षेत्रों तक संचार सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखा गया है, जिससे डिजिटल कनेक्टिविटी और मजबूत होगी.
लोगों को मिलेगी एकीकृत और सुलभ सुविधा
रायपुर जीपीओ में बीएसएनएल सेवाएं शुरू होने से लोगों को अब एक ही स्थान पर कई सुविधाएं मिलेंगी. इससे सेवाओं की उपलब्धता बेहतर होगी और लोगों को अधिक सुलभ एवं प्रभावी सेवा अनुभव मिलेगा. यह कदम जनसुविधा और डिजिटल सशक्तिकरण को नई गति देगा.
अधिकारियों की मौजूदगी में हुआ शुभारंभ
इस सुविधा का शुभारंभ छत्तीसगढ़ परिमंडल के निदेशक डाक सेवाएं दिनेश कुमार मिस्त्री ने किया. इस अवसर पर बीएसएनएल रायपुर के डीजीएम वाईपी सिंह, एजीएम मिलिंद उपासनी, प्रवर अधीक्षक डाकघर एचके महावर सहित डाक विभाग और बीएसएनएल के कई अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे.
रायपुर जीपीओ में बीएसएनएल सेवाओं की शुरुआत से लोगों को बड़ी राहत मिलेगी और यह पहल भविष्य में अन्य डाकघरों के लिए भी एक मॉडल साबित हो सकती है.