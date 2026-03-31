ETV Bharat / state

मुख्य डाकघर में अब BSNL सेवाएं भी शुरू, एक ही छत के नीचे डाक और टेलीकॉम सुविधाएं

अब लोगों को डाक सेवाओं के साथ बीएसएनएल के सिम कार्ड और मोबाइल रिचार्ज जैसी सुविधाएं भी एक ही जगह उपलब्ध होगी.

BSNL SERVICES AT RAIPUR GPO
जीपीओ में BSNL सेवाएं (ETV Bharat Chhattisgarh)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : March 31, 2026 at 7:15 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

रायपुर: डिजिटल इंडिया मिशन को मजबूती देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए सोमवार को इंडिया पोस्ट के अंतर्गत रायपुर जीपीओ (मुख्य डाकघर) में बीएसएनएल सेवाओं का शुभारंभ किया गया.

जीपीओ में BSNL की सभी जरूरी सेवाएं

रायपुर जीपीओ में शुरू हुई इस नई सुविधा के तहत अब आम लोगों को बीएसएनएल के नए प्रीपेड सिम कार्ड लेने और मोबाइल रिचार्ज कराने के लिए अलग से कहीं जाने की जरूरत नहीं होगी. डाकघर में ही ये सभी सेवाएं आसानी से उपलब्ध होंगी, जिससे लोगों का समय और मेहनत दोनों बचेंगे.

डिजिटल इंडिया मिशन को मिलेगा बल

यह पहल भारत सरकार के डिजिटल इंडिया मिशन को आगे बढ़ाने की दिशा में एक अहम कदम है. डाक विभाग और बीएसएनएल के संयुक्त प्रयास से देश के दूर-दराज क्षेत्रों तक संचार सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखा गया है, जिससे डिजिटल कनेक्टिविटी और मजबूत होगी.

BSNL Services
रायपुर जीपीओ में बीएसएनएल सेवा (ETV Bharat Chhattisgarh)

लोगों को मिलेगी एकीकृत और सुलभ सुविधा

रायपुर जीपीओ में बीएसएनएल सेवाएं शुरू होने से लोगों को अब एक ही स्थान पर कई सुविधाएं मिलेंगी. इससे सेवाओं की उपलब्धता बेहतर होगी और लोगों को अधिक सुलभ एवं प्रभावी सेवा अनुभव मिलेगा. यह कदम जनसुविधा और डिजिटल सशक्तिकरण को नई गति देगा.

अधिकारियों की मौजूदगी में हुआ शुभारंभ

इस सुविधा का शुभारंभ छत्तीसगढ़ परिमंडल के निदेशक डाक सेवाएं दिनेश कुमार मिस्त्री ने किया. इस अवसर पर बीएसएनएल रायपुर के डीजीएम वाईपी सिंह, एजीएम मिलिंद उपासनी, प्रवर अधीक्षक डाकघर एचके महावर सहित डाक विभाग और बीएसएनएल के कई अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे.

रायपुर जीपीओ में बीएसएनएल सेवाओं की शुरुआत से लोगों को बड़ी राहत मिलेगी और यह पहल भविष्य में अन्य डाकघरों के लिए भी एक मॉडल साबित हो सकती है.

बस्तर में गरज चमक के साथ हुई मूसलाधार बारिश, नेशनल हाइवे 30 में चढ़ा पानी
कोरबा में लड़की पर 5 लड़कों ने किया हमला, गंभीर हालत में पहुंचाया गया अस्पताल
सूरजपुर में लापरवाही की इंतेहा, खबर सुनकर अस्पताल पहुंचीं मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े

TAGGED:

रायपुर जीपीओ
RAIPUR GPO
BSNL SERVICES AT POST OFFICE
डाकघर में टेलीकॉम सर्विस
BSNL SERVICES

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.