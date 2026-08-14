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सेटेलाइट फोन के साथ BSNL की वापसी, जंगल हो, वीरान या समंदर, कहीं से भी लगेगा कॉल

भारत संचार निगम लिमिटेड 15 अगस्त से शुरू कर रहा सेटेलाइट फोन की बुकिंग, बिना नेटवर्क सीधे सेटेलाइट से करेगा काम

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15 अगस्त से शुरू हो रही बुकिंग (Source- BSNL)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 14, 2026 at 10:58 AM IST

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पन्ना : बीएसएनएल मोबाइल नेटवर्क की दुनिया में जोरदार वापसी कर रहा है. कमर्शियल सिम कार्डों से पहले अपने नेटवर्क के लिए कभी मशहूर रहा बीएसएनएल अब सेटेलाइट फोन ले आया है. ये फोन बिना नेटवर्क, खराब मौसम, जंगल, वीरान या समंदर कहीं भी काम करेगा. सीधे तौर पर सेटेलाइट से जुड़ने वाले इन मोबाइल फोन्स को BSNL ने लॉन्च कर दिया है, जिसकी बुकिंग 15 अगस्त से शुरू की जा रही है.

बीएसएनएल ने इसकी बिक्री के लिए नियम निर्धारित किए हैं. उन सुरक्षा मापदंडों को पूरा करने के बाद ही इस सेटेलाइट फोन को खरीदा जा सकेगा. लोगों की जरूरत को ध्या न में रखते हुए बीएसएनएल ने दो तरह के सेटेलाइट फोन लॉन्च किए हैं, एक बिजनेस पर्पस वाला फोन होगा, तो दूसरा व्यक्तिगत.

15 अगस्त से शुरू हो रही बुकिंग

भारत संचार निगम लिमिटेड ने 15 अगस्त 2026 के मौके पर इसकी बुकिंग शुरू करने का ऐलान किया है. इसके साथ ही विशेष प्लान लॉन्च किए गए हैं. देश में पहली बार सेटेलाइट फोन लॉन्च करने की आधिकारिक घोषणा बीएसएनएल ने गुरुवार को कर दी है. पन्ना में भी इसे लेकर प्रेस वार्ता का आयोजन हुआ.

BSNL satellite phone launch
पन्ना में सेटेलाइट फोन को लेकर हुई प्रेस वार्ता (Etv Bharat)

पन्ना के सहायक महाप्रबंधक बी.के. श्रीवास ने बताया, '' सेटेलाइट फोन बिना नेटवर्क ही काम कर सकेगा. रेगिस्तान, समंदर, पहाड़ या जंगल में जहां कहीं आम नेटवर्क नहीं पहुंच पाता, वहां भी चलेगा. इसमें कॉलिंग के साथ में टेक्स्ट मैसेज की भी सुविधा भी रहेगी. इसकी बिक्री के लिए बीएसएनएल ने भारतीय सुरक्षा मापदंड का पैमाना तय किया है. मापदंड पूरा करने वाले ग्राहकों की सूची एक कमेटी के पास जाएगी और कमेटी तय करेगी कि ग्राहक को ये सेटेलाइट फोन देना है या नहीं.

इतनी है BSNL सेटेलाइट फोन की कीमत

सहायक महाप्रबंधक बी.के. श्रीवास ने बताया, इस फोन की शुरुआती कीमत 1 लाख 34 से रु है. अलग-अलग सर्कल में इसकी कीमत में अंतर हो सकता है. शासकीय व कमर्शियल मोड के सेटेलाइट फोन्स की कीमतों में भी कुछ अंतर हैं. इसके साथ इस फोन को खरीदने के पहले व्यक्ति को अपना पुलिस वेरिफिकेशन भी करना अनिवार्य होगा.

यह भी पढ़ें- 'हमें सस्ता प्लान नहीं महंगा सौदा मंजूर', BSNL की ओर लौटे उपभोक्ता आउट ऑफ नेटवर्क

एक मिनट कॉल के 18 रु लगेंगे

बीएसएनएल के मुताबिक क्योंकि ये बेहद एक्सक्ल्यूसिव सर्विस है इसलिए इसका टैरिफ और कॉल रेट प्रीमियम दरों के होंगे. फोन का मासिक टैरिफ भी 2 हजार रु से 3500 रु के आसपास होगा और इस फोन से 60 सेकंड की कॉलिंग के 18 रुपए चार्ज किए जाएंगे. इतना ही नहीं, एसएमएस सेवा के भी अलग से पैसे देने होंगे. हालांकि, शुरुआत में बीएसएनएल ग्राहकों को कई तरह की छूट दे रही है.

नए कनेक्शन पर ज्यादा वैलिडिटी और एसएमएस सेवा

रिपोर्ट्स के मुताबिक सितंबर तक नया सेटेलाइट कनेक्शन लेने वाले ग्राहकों को फ्री सिम मिलेगी, साथ ही टैरिफ 2 से ढाई हजार रु के बीच होगा, जिसकी वैधता 412 दिनों तक की होगी. इसमें 2 जीबी प्रति दिन हाई स्पीड डाटा, 100 एसएमएस प्रति दिन और असीमित कॉल होंगे.

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