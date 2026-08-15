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उत्तराखंड वासियों को BSNL की सौगात, 2,600 गांव 4G नेटवर्क से जुड़े, 85 नए टावरों का निर्माण जारी

पर्वतीय इलाकों में हीं होगी मोबाइल नेटवर्क की समस्या ( Photo-ETV Bharat )