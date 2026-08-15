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उत्तराखंड वासियों को BSNL की सौगात, 2,600 गांव 4G नेटवर्क से जुड़े, 85 नए टावरों का निर्माण जारी

प्रदेश में संचार सेवा को बेहतर बनाने के लिए बीएसएनएल ने कमर कस ली है. कनेक्टिविटी को मजबूत बनाने के लिए नए टावर बनाएगा.

Uttarakhand BSNL Scheme
पर्वतीय इलाकों में हीं होगी मोबाइल नेटवर्क की समस्या (Photo-ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : August 15, 2026 at 8:50 AM IST

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Updated : August 15, 2026 at 11:43 AM IST

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देहरादून: स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष में भारतीय संचार निगम लिमिटेड ने कई बड़ी घोषणाएं की है. भारत संचार निगम लिमिटेड (BSNL) ने उत्तराखंड में स्वदेशी 4G तकनीक के विस्तार के जरिए प्रदेश के दूरस्थ, ग्रामीण, पहाड़ी और सीमांत क्षेत्रों में मोबाइल कनेक्टिविटी को मजबूत करने की दिशा में जुट गया है. जिसका लाभ सीधे तौर पर लोगों को मिलेगा.

बीएसएनएल उत्तराखंड दूरसंचार परिमंडल के मुख्य महाप्रबंधक मनमोहन सिंह ने बताया कि स्वदेशी 4G तकनीक का विस्तार दूरसंचार क्षेत्र में तकनीकी आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के साथ-साथ प्रदेश के दुर्गम क्षेत्रों को डिजिटल सेवाओं से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा. उन्होंने बताया कि पिछले दो से तीन वर्षों में उत्तराखंड में मोबाइल नेटवर्क के विस्तार और सुदृढ़ीकरण का कार्य तेजी से किया गया है.

उत्तराखंड वासियों को BSNL की सौगात (Video-ETV Bharat)

इस अवधि में उत्तराखंड टेलीकॉम सर्विस के अंतर्गत कुल 1,795 नए 4G साइट्स शुरू किए गए हैं. इनमें शहरी क्षेत्रों के साथ-साथ ग्रामीण, दूरस्थ, दुर्गम और सीमांत क्षेत्र भी शामिल हैं. भारत सरकार द्वारा वित्तपोषित 4G सैचुरेशन परियोजना के तहत उन गांवों को 4G नेटवर्क से जोड़ने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, जहां पहले मोबाइल कनेक्टिविटी उपलब्ध नहीं थी. योजना के तहत अब तक लगभग 500 टावरों के माध्यम से करीब 2,600 गांवों को बीएसएनएल 4G नेटवर्क से जोड़ा जा चुका है.

इसके अलावा करीब 85 नए टावरों के सर्वेक्षण और निर्माण का कार्य प्रगति पर है. इनके पूरा होने के बाद लगभग 200 और गांवों को बीएसएनएल 4G नेटवर्क से जोड़े जाने की संभावना है. मुख्य महाप्रबंधक ने बताया कि उत्तराखंड जैसे पर्वतीय राज्य में बेहतर मोबाइल कनेक्टिविटी का सीधा लाभ ग्रामीणों और सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को मिलेगा. इससे शिक्षा, स्वास्थ्य, ई-गवर्नेंस और पर्यटन जैसी सेवाओं को भी बढ़ावा मिलेगा.

बीएसएनएल की ओर से GSPS (Global Satellite Phone Service) भी उपलब्ध कराई जा रही है. यह उपग्रह आधारित सेवा है, जिसमें सामान्य मोबाइल टावर की आवश्यकता नहीं होती और फोन सीधे सैटेलाइट के माध्यम से कनेक्ट होता है. इसके जरिए ऐसे दूरस्थ पहाड़ी, जंगल और अन्य नेटवर्क-विहीन क्षेत्रों में वॉइस कॉल और एसएमएस की सुविधा उपलब्ध कराई जा सकती है, जहां सामान्य मोबाइल नेटवर्क काम नहीं करता. बताया गया कि सैटेलाइट फोन हैंडसेट की कीमत टैक्स समेत करीब 1,34,166 रुपये है.

GSPS की प्रीपेड सेवा के तहत सरकारी ग्राहकों के लिए मासिक प्लान करीब 4,503 रुपये, जबकि वाणिज्यिक ग्राहकों के लिए मासिक प्लान करीब 7,507 रुपये निर्धारित है. सैटेलाइट फोन नेटवर्क विहीन दुर्गम क्षेत्रों में भी काम कर सकता है. हालांकि सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा संबंधी निर्धारित प्रतिबंध लागू रहेंगे. इसके साथ ही विदेशी नागरिकों को यह सैटेलाइट फोन सेवा उपलब्ध नहीं कराई जाएगी. स्वदेशी 4G तकनीक और सैटेलाइट आधारित संचार सेवाओं के विस्तार से उत्तराखंड के दुर्गम और सीमांत क्षेत्रों में डिजिटल कनेक्टिविटी को नई मजबूती मिलने की उम्मीद है.

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Last Updated : August 15, 2026 at 11:43 AM IST

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