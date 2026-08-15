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स्वतंत्रता दिवस पर BSNL का ग्राहकों को बड़ा तोहफा, 1 रुपये में मिलेगी सिम, जानें हिमाचल में कब शुरू होगी 5G सेवा?

हिमाचल की 3615 पंचायतों को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ने का लक्ष्य. अलगे 6 महीने में BSNL 5G शुरू करने का लक्ष्य.

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ग्राहकों के लिए BSNL के आकर्षक ऑफर (Getty Images)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : August 15, 2026 at 2:33 PM IST

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Updated : August 15, 2026 at 3:47 PM IST

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शिमला: 80वें स्वतंत्रता दिवस पर बीएसएनएल ने हिमाचल के ग्राहकों को बड़ा तोहफा दिया है. स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बीएसएनएल ने मोबाइल और ब्रॉडबैंड उपभोक्ताओं के लिए कई आकर्षक ऑफर पेश किए हैं. शिमला में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीएसएनएल के मुख्य महाप्रबंधक राजन कम्बोज ने सस्ते प्लान, FTTH और 5G को लेकर कई घोषणाएं की है. बीएसएनएल ने ‘फ्रीडम प्लान 2’ पेश किया है. इसके तहत एक रुपये का विशेष प्लान 12 अगस्त से 12 सितंबर तक उपलब्ध रहेगा.

ग्राहकों के लिए बीएसएनएल के नए ऑफर

  • बीएसएनएल ने एक रुपये में सिम के साथ 24 दिन की वैलिडिटी का नया ऑफर लॉन्च किया है.
  • इसमें रोज 1GB डेटा, अनलिमिटेड कॉलिंग और 100 SMS मिलेंगे.
  • 2399 रुपये का सालाना प्लान भी शुरू किया गया है, जिसकी वैधता 412 दिन होगी और रोज 2GB डेटा मिलेगा.
  • बीएसएनएल ने एक दिन की वैधता वाले 39 रुपये के STV में अनलिमिटेड डेटा और 19 रुपये के STV में 2GB डेटा देने की घोषणा की है.
  • एफयूपी सीमा के बाद स्पीड 40 Kbps रहेगी.

शहरी इलाकों के लिए स्पेशल प्लान

बीएसएनएल के मुख्य महाप्रबंधक राजन कम्बोज ने बताया कि बीएसएनएल ने मोबाइल पर लाइव टीवी की सुविधा भी शुरू की है. टैंगो टीवी के जरिए ग्राहक 500 से ज्यादा चैनल मुफ्त देख सकेंगे. शहरी इलाकों के लिए 1111 रुपये का स्पेशल प्लान है, जिसमें 5000 GB तक डेटा और 200MBPS तक की स्पीड मिलेगी. डिजिटल कनेक्टिविटी को लेकर बीएसएनएल ने बड़ा लक्ष्य रखा है. अगले साल तक प्रदेश की 3615 ग्राम पंचायतों को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ा जाएगा. इस पर करीब 2000 करोड़ रुपये खर्च होंगे.

"सरकार की मंजूरी मिलते ही 6 महीने में हिमाचल में 5G सेवा भी शुरू की जाएगी. बीएसएनएल का मकसद ग्रामीण और दूरदराज के इलाकों में डिजिटल डिवाइड को खत्म करना है. बीएसएनएल का दावा है कि नए ऑफर और नेटवर्क विस्तार से प्रदेश में कनेक्टिविटी और मजबूत होगी." - राजन कम्बोज, CGM, बीएसएनएल हिमाचल प्रदेश

देशभर में छठे स्थान पर बीएसएनएल नेटवर्क

वहीं, बीएसएनएल के वरिष्ठ महाप्रबंधक विपिन कुमार मौर्या ने भी कंपनी की 4G सेवाओं के विस्तार, नए टैरिफ प्लान और ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट कनेक्टिविटी बढ़ाने की जानकारी दी. उन्होंने कहा कि पिछले दो-तीन सालों में बीएसएनएल ने नेटवर्क के आधुनिकीकरण और विस्तार पर विशेष ध्यान दिया है. इससे कॉलिंग और डेटा सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार हुआ है. उन्होंने बताया कि बीएसएनएल वर्तमान में नेटवर्क के मामले में देश में छठे स्थान पर है.

219 और 225 रुपये के प्लान भी आकर्षक

वरिष्ठ महाप्रबंधक विपिन कुमार मौर्या ने बताया कि बीएसएनएल कंपनी ने 225 रुपये के वाउचर को रेशनलाइज करते हुए 28 दिन की वैधता के साथ प्रतिदिन 2.5GB डेटा और अनलिमिटेड कॉलिंग की सुविधा दी है. वहीं, 219 रुपये के वाउचर में 28 दिन तक प्रतिदिन 2GB डेटा, 100 एसएमएस और अनलिमिटेड कॉलिंग मिलेगी. ग्रेस पीरियड में पहुंच चुके उपभोक्ता 147 रुपये के न्यूनतम रिचार्ज से दोबारा सक्रिय हो सकेंगे. वहीं, 4G सिम में अपग्रेड करने वाले उपभोक्ताओं को तीन महीने की वैधता के साथ 4GB अतिरिक्त डेटा मुफ्त दिया जा रहा है. नए उपभोक्ताओं के लिए पहला न्यूनतम रिचार्ज 107 रुपये का होगा, जिसमें 20 दिन की वैधता, 3GB डेटा और 200 वॉयस मिनट मिलेंगे.

1111 रुपये में 200 Mbps FTTH प्लान

बीएसएनएल ने फाइबर टू द होम (FTTH) ग्राहकों के लिए भी ऑफर पेश किया है. 1199 रुपये वाले मासिक प्लान की कीमत घटाकर 1111 रुपये की गई है. छह महीने की वैधता वाले इस प्लान में 200 Mbps की स्पीड और 5000 GB डेटा मिलेगा. इसके साथ SonyLiv, Zee5 और Hotstar समेत 27 OTT चैनलों का एक्सेस और डुअल वाई-फाई ONT मॉडेम भी उपलब्ध कराया जाएगा.

"उपभोक्ताओं से अपील की कि वे बीएसएनएल की बेहतरीन 4G सेवाओं का लाभ उठाने के लिए पुराने हैंडसेट को 4G/5G सक्षम मोबाइल से अपग्रेड करें. पुराने सिम कार्ड धारक भी नजदीकी बीएसएनएल केंद्र पर जाकर 4G सिम में अपग्रेड करें." - विपिन कुमार मौर्या, वरिष्ठ महाप्रबंधक, बीएसएनएल

कांगड़ा-चंबा में 400 से ज्यादा 4G साइटें सक्रिय

विपिन कुमार मौर्या ने बताया कि कांगड़ा और चंबा जिलों में बीएसएनएल के 4G नेटवर्क का तेजी से विस्तार किया गया है. फेज-9.2 परियोजना के तहत दोनों जिलों में 275 4G साइटें शुरू की जा चुकी हैं. इनमें कांगड़ा में 215 और चंबा में 60 साइटें शामिल हैं. इसके अलावा डिजिटल भारत निधि के 4G सैचुरेशन प्रोजेक्ट के तहत 125 नई साइटें स्थापित की गई हैं. इनमें चंबा में 93 और कांगड़ा में 32 साइटें शामिल हैं. इस तरह दोनों जिलों में 4G नेटवर्क का दायरा तेजी से बढ़ा है.

1100 से ज्यादा पंचायतों को फाइबर से जोड़ने का लक्ष्य

भारतनेट परियोजना के तहत कांगड़ा और चंबा की 1100 से ज्यादा ग्राम पंचायतों को हाई-स्पीड फाइबर नेटवर्क से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है. दोनों जिलों में करीब 5100 किलोमीटर फाइबर लाइन बिछाई जानी है. मौर्या ने बताया कि 21 में से आठ ब्लॉकों में कार्य चल रहा है और अब तक 246 ग्राम पंचायतों तक फाइबर पहुंचाई जा चुकी है. परागपुर और भवारना सहित पांच पंचायतों में FTTH सेवाएं शुरू हो चुकी हैं और 77 कनेक्शन सक्रिय हैं. कांगड़ा और चंबा में वर्तमान में करीब 21 हजार FTTH कनेक्शन और 228 OLT उपकरण सक्रिय हैं. भारतनेट उद्यमियों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में सेवाओं का विस्तार किया जा रहा है, जिससे स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे.

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Last Updated : August 15, 2026 at 3:47 PM IST

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