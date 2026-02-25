ETV Bharat / state

बीएसएनएल डायरेक्टर का 'शाही दौरा'; लिस्ट में तौलिया, चप्पल, साबुन-शैम्पू, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपनाया सख्त रुख

24 और 25 फरवरी को था दौरा, वायरल हुआ आदेश तो उठने लगे सवाल.

शाही दौरे पर केंद्रीय मंत्री का सख्त रुख.
शाही दौरे पर केंद्रीय मंत्री का सख्त रुख. (Photo Credit; ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : February 25, 2026 at 7:38 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद: 'शाही दौरे' का प्रोटोकॉल वायरल होने के बाद भले ही बीएसएनएल डायरेक्टर विवेक बंजल की प्रयागराज विजिट रद्द हो गई हो, लेकिन ये मामला खत्म नहीं हुआ है. खासी चर्चा में आए विवेक बंजल पर केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सख्त रुख अपनाया है. केंद्रीय मंत्री ने इस मसले पर कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया है. बता दें कि ईटीवी भारत ने बीएसएनएल डायरेक्टर के इस दौरे को लेकर जारी प्रोटोकॉल पर खबर प्रकाशित की थी, जिसके बाद इस पर सवाल उठने लगे थे.

50 से ज्यादा अधिकारी-कर्मचारियों को करनी थी आवाभगत : प्रयागराज दौरे को लेकर बीएसएनल डायरेक्टर विवेक बंजल का प्रोटोकॉल जारी किया गया था. इसके लिए मिनट-2-मिनट अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई थी. हर छोटी-बड़ी चीज का ध्यान रखने के लिए इस दो दिवसीय दौरे में करीब 50 अधिकारियों और कर्मचारियों को जिम्मेदारी दी गई थी.

देखिए लिस्ट, किस अफसर को क्या दी गई जिम्मेदारी.
देखिए लिस्ट, किस अफसर को क्या दी गई जिम्मेदारी. (Photo Credit; ETV Bharat)

लिस्ट में तौलिए, चप्पल, साबुन, शैम्पू, हेयर ऑयल: इसमें जो लिस्ट दी गई थी, वह हैरान करने वाली थी. दिनचर्या का सारा सामान, स्नान से लेकर दोपहर के भोज तक के कार्यक्रम को शामिल किया गया था. एक टॉवल भी मिस न हो, इसका भी विशेष ध्यान रखना को कहा गया था. 25-26 फरवरी, 2026 के दौरे को लेकर स्थानीय कार्यालय द्वारा विस्तृत 'ऑफिस ऑर्डर' जारी किया गया था. एक तरह से यह दौरा राजसी यात्रा जैसा प्रतीत हो रहा था. खासकर इसमें निदेशक के संगम स्नान के लिए विशेष 'स्नान किट' तैयार करने को कहा गया था. इस किट में तौलिए, चप्पल, साबुन, शैम्पू, हेयर ऑयल, कंघी और शीशे के साथ-साथ अंतर्वस्त्र (Undergarments) तक मंगवाए गए थे. आदेश में 6 पुरुष और 2 महिला किट तैयार रखने का निर्देश था. सोशल मीडिया पर जब आदेश लीक हुआ तेजी से वायरल हुआ.

देखिए लिस्ट, किस अफसर को क्या दी गई जिम्मेदारी.
देखिए लिस्ट, किस अफसर को क्या दी गई जिम्मेदारी. (Photo Credit; ETV Bharat)

चॉकलेट और शेविंग किट के लिए अफसरों की तैनाती: इतना ही नहीं, सर्किट हाउस और होटल के कमरों में उनके स्वागत के लिए ड्राई फ्रूट्स, डार्क चॉकलेट, ताजे फलों के बाउल और शेविंग किट रखने के लिए अलग से अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई थी. संगम पर नौका विहार से लेकर बड़े हनुमान मंदिर, अक्षयवट और पातालपुरी मंदिरों के दर्शन के लिए समय-सारणी इस कदर तय की गई थी, जैसे कोई राजकीय अतिथि आ रहा हो. यह प्रोटोकॉल इंटरनेट पर प्रसारित हो गया. इस प्रोटोकॉल को लेकर यूजर्स तरह-तरह के कमेंट करने लगे.

देखिए लिस्ट, किस अफसर को क्या दी गई जिम्मेदारी.
देखिए लिस्ट, किस अफसर को क्या दी गई जिम्मेदारी. (Photo Credit; ETV Bharat)

केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने जताई नाराजगी: जैसे ही यह मामला वायरल हुआ, संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इस पर गहरा रोष व्यक्त किया. सिंधिया ने कहा, "मैंने स्पष्ट कर दिया है कि यह अनुचित है और स्थापित नियमों और परंपराओं का उल्लंघन है. यह मेरे लिए अस्वीकार्य और चौंकाने वाला है. निदेशक को कारण बताओ नोटिस जारी कर सात दिनों के भीतर जवाब मांगा गया है. हम उचित और कड़ी कार्रवाई करेंगे."

BSNL ने क्या दी सफाई: भारी विवाद के बाद विवेक बंजल का दौरा तुरंत रद्द कर दिया गया. बीएसएनएल इंडिया ने आधिकारिक तौर पर बयान जारी कर कहा कि विभाग के पास आधिकारिक दौरों के लिए स्पष्ट नियम हैं और यह घटना उन मानकों का उल्लंघन है. विभाग ने यह भी स्पष्ट किया कि भविष्य में ऐसे किसी भी 'अधिनायकवादी' व्यवहार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.

यह भी पढ़ें: बीएसएनएल डायरेक्टर विवेक बंजल का 'शाही दौरा' रद्द, प्रयागराज दौरे में अंडरवियर तक की व्यवस्था करने को तैनात थे अधिकारी

TAGGED:

BSNL DIRECTOR VIVEK BANJAL
BSNL DIRECTOR PRAYAGRAJ VISIT
UNION MINISTER JYOTIRADITYA SCINDIA
बीएसएनएल डायरेक्टर का शाही दौरा
BSNL DIRECTOR VISIT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.