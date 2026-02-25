ETV Bharat / state

बीएसएनएल डायरेक्टर का 'शाही दौरा'; लिस्ट में तौलिया, चप्पल, साबुन-शैम्पू, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपनाया सख्त रुख

हैदराबाद: 'शाही दौरे' का प्रोटोकॉल वायरल होने के बाद भले ही बीएसएनएल डायरेक्टर विवेक बंजल की प्रयागराज विजिट रद्द हो गई हो, लेकिन ये मामला खत्म नहीं हुआ है. खासी चर्चा में आए विवेक बंजल पर केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सख्त रुख अपनाया है. केंद्रीय मंत्री ने इस मसले पर कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया है. बता दें कि ईटीवी भारत ने बीएसएनएल डायरेक्टर के इस दौरे को लेकर जारी प्रोटोकॉल पर खबर प्रकाशित की थी, जिसके बाद इस पर सवाल उठने लगे थे.

50 से ज्यादा अधिकारी-कर्मचारियों को करनी थी आवाभगत : प्रयागराज दौरे को लेकर बीएसएनल डायरेक्टर विवेक बंजल का प्रोटोकॉल जारी किया गया था. इसके लिए मिनट-2-मिनट अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई थी. हर छोटी-बड़ी चीज का ध्यान रखने के लिए इस दो दिवसीय दौरे में करीब 50 अधिकारियों और कर्मचारियों को जिम्मेदारी दी गई थी.

देखिए लिस्ट, किस अफसर को क्या दी गई जिम्मेदारी. (Photo Credit; ETV Bharat)

लिस्ट में तौलिए, चप्पल, साबुन, शैम्पू, हेयर ऑयल: इसमें जो लिस्ट दी गई थी, वह हैरान करने वाली थी. दिनचर्या का सारा सामान, स्नान से लेकर दोपहर के भोज तक के कार्यक्रम को शामिल किया गया था. एक टॉवल भी मिस न हो, इसका भी विशेष ध्यान रखना को कहा गया था. 25-26 फरवरी, 2026 के दौरे को लेकर स्थानीय कार्यालय द्वारा विस्तृत 'ऑफिस ऑर्डर' जारी किया गया था. एक तरह से यह दौरा राजसी यात्रा जैसा प्रतीत हो रहा था. खासकर इसमें निदेशक के संगम स्नान के लिए विशेष 'स्नान किट' तैयार करने को कहा गया था. इस किट में तौलिए, चप्पल, साबुन, शैम्पू, हेयर ऑयल, कंघी और शीशे के साथ-साथ अंतर्वस्त्र (Undergarments) तक मंगवाए गए थे. आदेश में 6 पुरुष और 2 महिला किट तैयार रखने का निर्देश था. सोशल मीडिया पर जब आदेश लीक हुआ तेजी से वायरल हुआ.