ETV Bharat / state

बस्तर में संचार क्रांति, 419 नए टावर लगाने पर काम, 1 रुपए में रिचार्ज जैसी कई सुविधाएं, जानिए प्लान

प्रधान महाप्रबंधक BSNL ने दी बस्तर में डिजिटल विस्तार को लेकर अहम जानकारी, ब्रॉडबैंड और मनोरंजन को लेकर स्पेशल प्लान

BSNL Bastar digital revolution
डिजिटल होता बस्तर (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 14, 2026 at 9:16 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

जगदलपुर: स्वतंत्रता दिवस के मौके पर BSNL ने बस्तरवासियों के लिए कई नई डिजिटल सुविधाओं और योजनाओं की घोषणा की है. मोबाइल ग्राहकों के लिए फ्रीडम 2.0 प्लान, घरों के लिए 200 Mbps तक की स्पीड वाला FTTH प्लान, शिकायत और बिल भुगतान जैसी सुविधाओं के लिए Selfcare ऐप और नेटवर्क विहीन इलाकों के लिए सैटेलाइट फोन सेवा शुरू करने की जानकारी दी गई है.

419 नए टावरों पर काम जारी

खास बात यह है कि बस्तर संभाग में संचार क्रांति की ओर एक बड़ा कदम उठाया जा रहा है. नेटवर्क विस्तार के लिए बस्तर में 660 मौजूदा टावर है और 419 नए टावरों पर काम चल रहा है. जिन्हें मार्च 2027 तक शुरू करने का लक्ष्य रखा गया है.

बस्तर में संचार क्रांति (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

1 रुपए में रिचार्ज

शरदचंद्र तिवारी, प्रधान महाप्रबंधक BSNL ने जानकारी देते हुए कहा कि मोबाइल ग्राहकों के लिए फ्रीडम 2.0 ऑफर के तहत महज 1 रुपये में रीचार्ज की सुविधा दी जा रही है. इसमें प्रतिदिन 1 GB डेटा, 100 SMS, अनलिमिटेड वॉइस कॉल और 24 दिन की वैधता मिलेगी.

ब्रॉडबैंड और मनोरंजन का 'कॉम्बो'

वहीं, ब्रॉडबैंड और मनोरंजन को एक साथ जोड़ते हुए 1111 का FTTH प्लान भी पेश किया गया है. इसमें 200 Mbps तक की स्पीड, हर महीने 500 GB डेटा और 25 से ज्यादा प्रीमियम OTT चैनलों की सुविधा दी जाएगी. ग्राहकों की सुविधा के लिए BSNL Selfcare ऐप भी उपलब्ध है.

एप में मिलेगी कई सुविधा

एप के जरिए बिल भुगतान, शिकायत दर्ज करने और उसका स्टेटस देखने, DND सुविधा लेने और नया फाइबर कनेक्शन बुक करने जैसी सुविधाएं मोबाइल से ही हासिल की जा सकती हैं. दूरदराज और ऐसे इलाकों में जहां मोबाइल, लैंडलाइन या FTTH नेटवर्क उपलब्ध नहीं है. वहां BSNL की सैटेलाइट फोन सेवा को उपयोगी विकल्प बताया गया है.

एक संकल्प ऐसा भी-एक यात्रा ऐसी भी, तिरंगा यात्रा में शहादत की माटी, छत्तीसगढ़ का कोई कोना नहीं अब जहां वंदेमातरम का राग नहीं
डर के रास्तों पर तिरंगे का कारवां, एर्राबोर से सिलगेर टेकलगुड़ा तक नई कहानी
कभी नक्सलियों के गढ़ रहे कर्रेगुट्टा में लहराएगा तिरंगा, उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा बाइक से रवाना

TAGGED:

BSNL RECHARGE PLAN NEW
BSNL ब्रॉडबैंड रिचार्ज
NEW TOWERS BASTAR BSNL
1 रुपए में रिचार्ज
BSNL BASTAR DIGITAL REVOLUTION

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.