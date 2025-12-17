ETV Bharat / state

बीएसएल के जीएम कौस्तुभ बसु दुष्कर्म केस में गिरफ्तार, बोकारो से छत्तीसगढ़ ले गई पुलिस

सेल के जेनरल मैनेजर कौस्तुभ बसु को छत्तीसगढ़ की पुलिस गिरफ्तार कर अपने साथ भिलाई ले गई.

BSL General Manager Kaustubh Basu arrested in molestation case
कौस्तुभ बसु को गिरफ्तार कर भिलाई ले जाती पुलिस (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : December 17, 2025 at 8:04 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

बोकारो: जिले में छत्तीसगढ़ की पुलिस बड़ी कार्रवाई की है. पुलिस ने बीएसएल के एक वरिष्ठ अधिकारी को दुष्कर्म के मामले में गिरफ्तार किया है. पुलिस सेल के जीएम को गिरफ्तार कर अपने साथ छत्तीसगढ़ ले गई है.

बता दें कि छत्तीसगढ़ की दुर्ग पुलिस ने बुधवार को सेल के जेनरल मैनेजर (कार्पोरेट कम्युनिकेशन एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी-CC&SR) कौस्तुभ बसु को गिरफ्तार कर लिया है. उन पर भिलाई की एक महिला ने दुष्कर्म और अप्राकृतिक यौनाचार का गंभीर आरोप लगाते हुए मामला दर्ज कराया था.

दुष्कर्म केस में कौस्तुभ बसु गिरफ्तार (Etv Bharat)

सेक्टर-6 थाना प्रभारी संगीता कुमारी के अनुसार, आरोपी महाप्रबंधक बोकारो के सेक्टर-5 स्थित आवास में रहते हैं. उनके खिलाफ छत्तीसगढ़ में 55/25 के तहत मामला दर्ज हुआ है. 376/377 के उसी मामले में उनकी गिरफ्तारी हुई है. गिरफ्तारी के बाद नियम के अनुसार पुलिस उन्हें बोकारो सदर अस्पताल ले गई, जहां उनका मेडिकल जांच हुआ. जांच के बाद छत्तीसगढ़ पुलिस उन्हें अपने साथ भिलाई ले गई. छत्तीसगढ़ में ही उन्हें न्यायालय में पेश किया जाएगा.

जानकारी के मुताबिक, कौस्तुभ बसु, पूर्व में भिलाई स्टील प्लांट में कार्यरत रह चुके हैं. फिलहाल मामले की जांच छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा की जा रही है. पुलिस का कहना है कि कानूनी प्रक्रिया के तहत आगे की कार्रवाई की जाएगी. छत्तीसगढ़ पुलिस इस मामले में कुछ भी बताने से बचती रही.

ये भी पढ़ें- चाईबासा में नाबालिग से यौन शोषण का मामला, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार

पलामू के चैनपुर इलाके में जमीन विवाद में फायरिंग, जांच में जुटी पुलिस

रांची में ब्राउन शुगर बेचने वाले गिरोह का भंडाफोड़, चार गिरफ्तार

TAGGED:

POLICE ARRESTED KAUSTUBH BASU
BSL GENERAL MANAGER KAUSTUBH BASU
बोकारो से गिरफ्तार हुए कौस्तुभ बसु
कौस्तुभ बसु को भिलाई पुलिस ले गई
KAUSTUBH BASU ARRESTED IN BOKARO

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.