सीमावर्ती क्षेत्र में बीएसएफ का सिविक एक्शन कार्यक्रम, ग्रामीणों और स्टूडेंट्स को वितरित की उपयोगी सामग्री

जैसलमेर: सीमा सुरक्षा बल की 126वीं वाहिनी द्वारा शुक्रवार को सीमावर्ती गांव कालीभर में भव्य सिविक एक्शन कार्यक्रम आयोजित किया गया. इस जनकल्याणकारी कार्यक्रम में बीएसएफ जोधपुर फ्रंटियर के महानिरीक्षक एमएल गर्ग मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे. उनके साथ 126वीं वाहिनी के समादेष्टा नंदीश कुंवर, वरिष्ठ अधिकारी, स्टाफ ऑफिसर तथा बीएसएफ के बड़ी संख्या में कार्मिक मौजूद रहे. इस दौरान ग्रामीणों और विद्यार्थियों को उपयोगी सामग्री वितरित की गई.

'बीएसएफ सीमा क्षेत्र के वासियों के विकास के लिए': कार्यक्रम को संबोधित करते हुए महानिरीक्षक एमएल गर्ग ने कहा कि बीएसएफ केवल देश की सीमाओं की सुरक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि सीमा वासियों के सुख-सुविधा और सामाजिक विकास के लिए भी निरंतर प्रयासरत रहती है. उन्होंने सुरक्षा, विश्वास और आपसी सहयोग की भावना को और मजबूत बनाने पर विशेष जोर दिया. गर्ग ने ग्रामीणों से संवाद करते हुए कहा कि सीमांत क्षेत्र के लोग राष्ट्र की सुरक्षा व्यवस्था का अभिन्न हिस्सा हैं और उनके सहयोग व विश्वास के बिना सीमा की सुरक्षा अधूरी है.