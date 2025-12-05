ETV Bharat / state

सीमावर्ती क्षेत्र में बीएसएफ का सिविक एक्शन कार्यक्रम, ग्रामीणों और स्टूडेंट्स को वितरित की उपयोगी सामग्री

कार्यक्रम में बीएसएफ के आईजी एमएल गर्ग ने कहा कि बीएसएफ सीमा ही नहीं क्षेत्र के वासियों के विकास के लिए निरंतर प्रयासरत है.

Distributed useful materials to students
विद्यार्थियों को बांटी उपयोगी सामग्री (ETV Bharat Jaisalmer)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : December 5, 2025 at 7:58 PM IST

जैसलमेर: सीमा सुरक्षा बल की 126वीं वाहिनी द्वारा शुक्रवार को सीमावर्ती गांव कालीभर में भव्य सिविक एक्शन कार्यक्रम आयोजित किया गया. इस जनकल्याणकारी कार्यक्रम में बीएसएफ जोधपुर फ्रंटियर के महानिरीक्षक एमएल गर्ग मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे. उनके साथ 126वीं वाहिनी के समादेष्टा नंदीश कुंवर, वरिष्ठ अधिकारी, स्टाफ ऑफिसर तथा बीएसएफ के बड़ी संख्या में कार्मिक मौजूद रहे. इस दौरान ग्रामीणों और विद्यार्थियों को उपयोगी सामग्री वितरित की गई.

'बीएसएफ सीमा क्षेत्र के वासियों के विकास के लिए': कार्यक्रम को संबोधित करते हुए महानिरीक्षक एमएल गर्ग ने कहा कि बीएसएफ केवल देश की सीमाओं की सुरक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि सीमा वासियों के सुख-सुविधा और सामाजिक विकास के लिए भी निरंतर प्रयासरत रहती है. उन्होंने सुरक्षा, विश्वास और आपसी सहयोग की भावना को और मजबूत बनाने पर विशेष जोर दिया. गर्ग ने ग्रामीणों से संवाद करते हुए कहा कि सीमांत क्षेत्र के लोग राष्ट्र की सुरक्षा व्यवस्था का अभिन्न हिस्सा हैं और उनके सहयोग व विश्वास के बिना सीमा की सुरक्षा अधूरी है.

Gifting a wheelchair to a divyang
दिव्यांग को भेंट की व्हीलचेयर (ETV Bharat Jaisalmer)

कार्यक्रम के दौरान थार मरुस्थल के कठिन व दूरस्थ क्षेत्र में निवास करने वाले ग्रामीणों के लिए उपयोगी सामग्री का वितरण किया गया. बीएसएफ ने ग्राम कालीभर और मुराद की ढाणी के ग्रामीणों तथा विद्यालय के विद्यार्थियों को स्कूल बैग, पठन-पाठन सामग्री, खेलकूद उपकरण, खाना पकाने की सामग्री तथा वाटर पंप प्रदान किए. इसी प्रकार ग्रामसभा में उपयोग आने वाली व्हीलचेयर, प्लास्टिक कुर्सियां, कूलर, सोलर लाइट, पानी संग्रहण बर्तन और अन्य सामग्रियां भी ग्रामीणों को उपलब्ध कराई गईं.

