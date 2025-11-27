ETV Bharat / state

बीएसएफ ने दिखाई मुस्तैदी, भारत-पाकिस्तान बॉर्डर पर पकड़ा गया संदिग्ध युवक

भारत-पाकिस्तान की सीमा से सटी बाड़मेर में बीएसएफ ने एक पाकिस्तानी नागरिक को गिरफ्तार किया गया है.

पुलिस पुलिस अधीक्षक कार्यालय (फोटो ईटीवी भारत बाड़मेर)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : November 27, 2025 at 8:56 AM IST

बाड़मेर : राजस्थान के सरहदी बाड़मेर जिले में भारत- पाक बॉडर पर सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) में जवानों ने एक संदिग्ध पाक नागरिक को धर दबोचा है. युवक रात के अंधेरे का फायदा उठाते हुए भारत की सीमा में घुस आया. जिसके बाद वह एक पशुओं के बाड़े में छिपकर बैठा हुआ था, लेकिन बीएसएफ ने उसे तुरंत पकड़ लिया. बीएसएफ ने पकड़े गए संदिग्ध युवक से पूछताछ के बाद उसे पुलिस के हवाले कर दिया है. शुरुआती पूछताछ में उसके पास कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है, लेकिन सुरक्षा एजेंसियां इसे गंभीर मानकर जांच में जुट गई है.

बाड़मेर पुलिस अधीक्षक नरेंद्र सिंह मीना के मुताबिक बुधवार को बीएसएफ जवानों ने सेड़वा पुलिस थाना क्षेत्र में एक पाकिस्तानी नागरिक को पकड़ा गया है. युवक बॉडर के पास जाटों का बैरा गांव में पशुओं के बाड़े में छिपा हुआ था. ग्रामीणों की सूचना पर पहुंचे बीएसएफ के जवानों ने उसे पकड़ा और पूछताछ की. पूछताछ में उसने अपना नाम हिंदाल उम्र 24 पुत्र बरसा निवासी नयातला तहसील छाछरो जिला मीठी पाकिस्तान बताया है. बीएसएफ ने उसे सेड़वा थाना पुलिस को सुपुर्द किया है. बीएसएफ द्वारा रिपोर्ट देने पर नियमानुसार विभिन्न एजेंसियों से जेआईसी करवाकर कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल उसके पास से किसी प्रकार की संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है.

इसे भी पढ़ें: भारत-पाक बॉर्डर पर पकड़ा गया संदिग्ध बांग्लादेशी युवक, सुरक्षा एजेंसियां सतर्क, पूछताछ जारी

जांच में जुटी एजेंसियां : यह पाकिस्तानी नागरिक ने बॉडर पार करके भारतीय सीमा में कैसे प्रवेश किया इसकी जानकारी जुटाई जा रही है. उसके पैरों के निशान खोजा जा रहा हैं, ताकि यह पता चल सके कि वह कितनी दूरी तय करके किस - रास्ते से भारत में आया. ताकि आगे से ऐसी घटनाओं पर लगाम लगाई जा सके. फिलहाल इस संदिग्ध युवक के पूछताछ की जा रही है. इससे पहले 8 अक्टूबर को भी बीएसएफ ने भारत-पाक बॉर्डर के जीरो प्वाइंट पर एक पाकिस्तानी नागरिक और उसके 7 साल के बेटे को पकड़ा था.

