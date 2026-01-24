ETV Bharat / state

गणतंत्र दिवस को लेकर बॉर्डर पर अलर्ट, शहर से सरहद तक आने जाने वालों की हो रही चेकिंग

गणतंत्र दिवस के मौके पर सुरक्षात्मक कार्रवाई के मद्देनजर आंतरिक सुरक्षा कड़ी करने के साथ सीमा पर अलर्ट जारी है.

विशेष सतर्कता अभियान
विशेष सतर्कता अभियान (फोटो ईटीवी भारत जैसलमेर)
जैसलमेर : गणतंत्र दिवस को लेकर भारत–पाक अंतरराष्ट्रीय सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह चाक-चौबंद कर दी गई है. पश्चिमी राजस्थान की सामरिक दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील जैसलमेर सीमा पर बीएसएफ हाई अलर्ट मोड पर है, वहीं जिला पुलिस भी पूरी तरह सतर्क दिखाई दे रही है. सीमावर्ती इलाकों में किसी भी तरह की संदिग्ध गतिविधि पर तुरंत कार्रवाई के निर्देश जारी किए गए हैं.

जैसलमेर के पुलिस अधीक्षक अभिषेक शिवहरे के निर्देशन में जिलेभर में विशेष सतर्कता अभियान चलाया जा रहा है. शहर से लेकर ग्रामीण और सीमावर्ती क्षेत्रों तक पुलिस लगातार गश्त कर रही है. प्रमुख सड़कों, चौराहों, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और शहर के प्रवेश मार्गों पर नाकाबंदी कर वाहनों की सघन जांच की जा रही है. आने-जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति पर नजर रखी जा रही है, ताकि गणतंत्र दिवस के शांतिपूर्ण और गरिमामय माहौल में किसी भी प्रकार का खलल न पड़ सके.

जैसलमेर में सुरक्षा एजेंसिया सतर्क (वीडियो ईटीवी भारत जैसलमेर)

पुलिस द्वारा संदिग्ध वाहनों और व्यक्तियों की गहन जांच की जा रही है. वाहन दस्तावेजों की पड़ताल के साथ-साथ यात्रियों से पूछताछ भी की जा रही है. बिना कारण घूमने वालों और संदिग्ध गतिविधियों में लिप्त लोगों पर विशेष नजर रखी जा रही है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि यह जांच आम नागरिकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए की जा रही है, ताकि किसी भी तरह की अप्रिय घटना को पहले ही रोका जा सके.

भारत–पाक सीमा पर तैनात सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) भी पूरी तरह मुस्तैद है. सीमा चौकियों पर अतिरिक्त जवानों की तैनाती की गई है और सीमा क्षेत्र में चौबीसों घंटे निगरानी बढ़ा दी गई है. आधुनिक उपकरणों और तकनीकी संसाधनों की मदद से हर गतिविधि पर पैनी नजर रखी जा रही है. बीएसएफ और स्थानीय पुलिस के बीच लगातार समन्वय बना हुआ है, ताकि सुरक्षा व्यवस्था में किसी तरह की चूक न हो.

गाड़ियों की चेकिंग
गाड़ियों की चेकिंग (फोटो ईटीवी भारत जैसलमेर)

इसके साथ ही खुफिया एजेंसियां भी पूरी तरह अलर्ट मोड पर हैं. संदिग्ध सूचनाओं पर त्वरित कार्रवाई के लिए पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों को लगातार इनपुट दिए जा रहे हैं. सीमावर्ती गांवों और शहर के संवेदनशील इलाकों में विशेष निगरानी रखी जा रही है. स्थानीय लोगों से भी अपील की गई है कि यदि कोई संदिग्ध व्यक्ति या गतिविधि दिखाई दे तो तुरंत पुलिस को सूचना दें.

संपादक की पसंद

