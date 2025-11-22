ETV Bharat / state

अबूझमाड़ में बीएसएफ की अनूठी पहल, जवानों और ग्रामीणों के बीच हुआ फुटबॉल मैच

सीमा सुरक्षा बल की सामुदायिक पुलिसिंग, जवानों और ग्रामीणों के बीच फुटबॉल मैच संपन्न

Naxal Affected Abujhmad
नक्सल प्रभावित अबूझमाड़ की बदलती तस्वीर (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : November 22, 2025 at 10:36 PM IST

नारायणपुर: नक्सल प्रभावित नारायणपुर में जैसे जैसे नक्सलवाद का अंधेरा छट रहा है लोगों के जीवन में खुशियां आ रही है. अबूझमाड़ में 22 नवंबर को सामुदायिक पुलिसिंग के तहत बीएसएफ ने एक फुटबॉल मैच का आयोजन किया. यह फुटबॉल मैच बीएसएफ के जवानों और अबूझमाड़ के ग्रामीणों के बीच हुई. इस आयोजन में युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और नक्सलियों को करारा जवाब दिया.

जवानों के साथ मैदान में उतरे अबूझमाड़ के युवा

इस फुटबॉल मैच में कुल चार टीमों ने हिस्सा लिया. इसमें बीएसएफ की टीम और ग्रामीणों की टीम थी. माओवादी हिंसा के दंश से जूझ रहे अबूझमाड़ के युवाओं के लिए यह एक ऐतिहासिक मौका था, जब वे देश की सुरक्षा कर रहे जवानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर मैदान में उतरे. देश की सुरक्षा में तैनात जवानों और ग्रामीण युवाओं ने एक साथ फुटबॉल मैच खेलते नजर आए. इस टूर्नामेंट में प्रथम विजेता BSF 135वीं वाहिनी की टीम रही और उपविजेता BSF 133वीं वाहिनी की टीम रही.

अबूझमाड़ में फुटबॉल मैच का आयोजन (ETV BHARAT)

नक्सलवाद के खिलाफ युवाओं ने दिया संदेश

खेल के मैदान से टीम भावना का संदेश जागृत हुआ. खेल के मैदान से उठी यह आवाज अबूझमाड़ के जंगलों में स्पष्ट संदेश देती है कि नई पीढ़ी हिंसा नहीं, अवसर और मुख्यधारा का रास्ता चुनना चाहती है. ग्रामीण युवाओं ने कहा कि बीएसएफ द्वारा आयोजित इस प्रकार के टूर्नामेंट सेना और गांवों के बीच भरोसे का पुल बनाने का सबसे अच्छा माध्यम है. युवाओं ने आगे कहा कि ऐसे आयोजनों से उन्हें महत्वपूर्ण जानकारियां, अनुशासन, टीम भावना और आत्मविश्वास सीखने को मिलता है.

BSF football Match In Abujhmad
अबूझमाड़ में बीएसएफ की अनोखी पहल (ETV BHARAT)

बीएसएफ के कमांडेंट नवल सिंह ने इस अवसर पर कहा कि हार और जीत जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है. जीत हमें विनम्र बनाती है और हार हमें सीखने का अवसर देती है. ऐसे आयोजन ग्रामीणों और सेना के बीच आपसी सामंजस्य और विश्वास को मजबूत करते हैं.

BSF Jawans And Villagers In Football Match
फुटबॉल मैच के बाद बीएसएफ के जवान और ग्रामीण (ETV BHARAT)

अबूझमाड़ में छिपी प्रतिभाओं को मुख्यधारा से जोड़ने और उनके भविष्य को संवारने का यह माध्यम अत्यंत महत्वपूर्ण है. बीएसएफ अबूझमाड़ के प्रतिभावान युवाओं को खेल और अन्य क्षेत्रों में आगे बढ़ाने के लिए हर संभव मदद करेगा- नवल सिंह, कमांडेंट, बीएसएफ

Winners Of Abujhmad Football Match Honoured
विजेताओं को सम्मानित करते बीएसएफ के कमांडेंट (ETV BHARAT)

आयोजन से ग्रामीणों और फोर्स के बीच बनी नजदीकियां

बीएसएफ 135वीं वाहिनी की तरफ से आयोजित इस आयोजन से ग्रामीणों और फोर्स के बीच नजदीकियां बढ़ी है. यह संयुक्त फुटबॉल टूर्नामेंट सिर्फ एक खेल प्रतियोगिता नहीं, बल्कि अबूझमाड़ के युवाओं और सुरक्षा बलों के बीच रिश्तों का नया अध्याय है. यह आयोजन साबित करता है कि खेल न केवल मनोरंजन का साधन है, बल्कि सामाजिक परिवर्तन, विश्वास निर्माण और शांति स्थापना का मजबूत माध्यम भी है.

BSF Organised Football Match In Abujhmad
अबूझमाड़ में बीएसएफ ने फुटबॉल मैच आयोजित कराया (ETV BHARAT)

बीएसएफ के बारे में जानिए

बीएसएफ यानि की बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स इसे हिंदी में सीमा सुरक्षा बल कहते हैं. इसका गठन 1965 में हुआ था. इसका मुख्य कार्य बॉर्डर यानि की भारत की सीमाओं की रक्षा करना है. यह भारत की सीमाओं पर सुरक्षा मुहैया कराता है और अवैध गतिविधियों, तस्करी और घुसपैठ रोकने का काम करता है. इसके अलावा आधुनिक समय में बीएसएफ को नक्सल प्रभावित इलाकों में भी तैनात किया जाता है. यह पैरामिलिट्री फोर्स में गिना जाता है और यह केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन है.

