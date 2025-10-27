ETV Bharat / state

बीएसएफ ने निकाली फिट इंडिया फ्रीडम रन रैली, फिटनेस और स्वच्छता का दिया संदेश

बीएसएफ ने फिटनेस और स्वच्छता का दिया संदेश ( फोटो ईटीवी भारत अनूपगढ़ )

अनूपगढ़: सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ 23वीं वाहिनी द्वारा सोमवार को फिट इंडिया फ्रीडम रन 6.0 के तहत अनूपगढ़ में एक भव्य जागरूकता रैली का आयोजन किया गया. इस रैली का नेतृत्व कमांडेंट गुरुराज ने किया. उन्होंने बताया कि यह कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर शुरू किए गए फिट इंडिया अभियान का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य देशवासियों में शारीरिक फिटनेस और स्वच्छता के प्रति जागरूकता बढ़ाना है. फिटनेस और स्वच्छता का दिया संदेश : कमांडेंट गुरुराज ने कहा कि फौज में फिटनेस केवल एक आवश्यकता नहीं, बल्कि जवानों की जीवनशैली का अभिन्न हिस्सा है. उन्होंने बताया कि बीएसएफ जवान देश की सीमाओं की सुरक्षा के साथ-साथ समाज में स्वस्थ, अनुशासित और जागरूक जीवन के प्रेरणास्रोत हैं. फिट इंडिया अभियान के तहत बीएसएफ पूरे देश में लोगों को शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए प्रेरित कर रही है. जागरूकता रैली का आयोजन (वीडियो ईटीवी भारत अनूपगढ़)