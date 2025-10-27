बीएसएफ ने निकाली फिट इंडिया फ्रीडम रन रैली, फिटनेस और स्वच्छता का दिया संदेश
अनूपगढ़ में फिट इंडिया स्वच्छता फ्रीडम रन का आयोजन किया गया. रैली बीएसएफ के अनेक अधिकारी और जवान शामिल हुए.
Published : October 27, 2025 at 12:29 PM IST|
Updated : October 27, 2025 at 12:41 PM IST
अनूपगढ़: सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ 23वीं वाहिनी द्वारा सोमवार को फिट इंडिया फ्रीडम रन 6.0 के तहत अनूपगढ़ में एक भव्य जागरूकता रैली का आयोजन किया गया. इस रैली का नेतृत्व कमांडेंट गुरुराज ने किया. उन्होंने बताया कि यह कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर शुरू किए गए फिट इंडिया अभियान का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य देशवासियों में शारीरिक फिटनेस और स्वच्छता के प्रति जागरूकता बढ़ाना है.
फिटनेस और स्वच्छता का दिया संदेश : कमांडेंट गुरुराज ने कहा कि फौज में फिटनेस केवल एक आवश्यकता नहीं, बल्कि जवानों की जीवनशैली का अभिन्न हिस्सा है. उन्होंने बताया कि बीएसएफ जवान देश की सीमाओं की सुरक्षा के साथ-साथ समाज में स्वस्थ, अनुशासित और जागरूक जीवन के प्रेरणास्रोत हैं. फिट इंडिया अभियान के तहत बीएसएफ पूरे देश में लोगों को शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए प्रेरित कर रही है.
रैली बीएसएफ कैंपस से शुरू होकर NH-911 भारतमाला मार्ग होते हुए अंबेडकर सर्किल तक गई और वहीं से वापस बीएसएफ कैंपस पहुंचकर समाप्त हुई. पूरे मार्ग में जवानों ने जोश और अनुशासन के साथ नारे लगाते हुए फिटनेस और स्वच्छता का संदेश दिया. रैली में उप समादेष्टा आर.एन. नसकर, श्री कुमार और आनंद कुमार सहित बीएसएफ के अनेक अधिकारी और जवान शामिल हुए.
कमांडेंट गुरुराज ने कहा कि ऐसे कार्यक्रम न केवल शारीरिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देते हैं, बल्कि समाज में एकजुटता, जागरूकता और देशभक्ति की भावना को भी मजबूत करते हैं. रैली ने अनूपगढ़ में फिटनेस और स्वच्छता के प्रति एक सकारात्मक वातावरण बनाया और फिट इंडिया मुहिम को नई दिशा दी.