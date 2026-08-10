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स्वतंत्रता दिवस से पहले जैसलमेर बॉर्डर पर BSF का ऑपरेशन अलर्ट, सरहद पर बढ़ी चौकसी

सीमा पर जवानों की मौजूदगी बढ़ी : ऑपरेशन अलर्ट के दौरान BSF की सीमा चौकियों और संवेदनशील क्षेत्रों में जवानों की मौजूदगी बढ़ाई गई है. सामान्य दिनों की तुलना में गश्त को अधिक प्रभावी बनाया गया है और सीमा क्षेत्र में आने-जाने वाले मार्गों पर भी विशेष निगरानी रखी जा रही है. जवानों को अलग-अलग जिम्मेदारियां सौंपकर संभावित परिस्थितियों से निपटने के लिए तैयार रखा गया है. सीमा पर तैनात जवान आधुनिक हथियारों और उपलब्ध निगरानी साधनों के जरिए लगातार आसपास के क्षेत्र पर नजर बनाए हुए हैं. रेगिस्तानी इलाकों में लंबी दूरी तक फैली सीमा और कठिन भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था में अतिरिक्त सावधानी बरती जा रही है. संवेदनशील स्थानों पर अतिरिक्त जवानों की तैनाती के साथ नियमित पेट्रोलिंग भी बढ़ाई गई है.

जैसलमेर : स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर जैसलमेर से लगती भारत-पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय सीमा पर सीमा सुरक्षा बल (BSF) ने सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत कर दिया है. सीमा क्षेत्र में 'ऑपरेशन अलर्ट' शुरू किया गया है, जो 10 अगस्त से 17 अगस्त तक चलेगा. इस विशेष अभियान के दौरान सीमा सुरक्षा बल के अधिकारी और जवान अतिरिक्त सतर्कता के साथ सीमा पर तैनात रहेंगे. आधुनिक हथियारों, निगरानी उपकरणों और अन्य सुरक्षा संसाधनों के साथ जवानों को सीमा की सुरक्षा में लगाया गया है. ऑपरेशन का मुख्य उद्देश्य स्वतंत्रता दिवस के अवसर को देखते हुए सीमा पार से होने वाली किसी भी संदिग्ध गतिविधि, घुसपैठ, तस्करी या अन्य अवांछित गतिविधि को रोकना है. जैसलमेर की रेगिस्तानी सीमा पर दिन और रात दोनों समय विशेष निगरानी रखी जा रही है.

गश्त और सुरक्षा नाकों में इजाफा : विशेष अभियान के तहत अंतरराष्ट्रीय सीमा पर गश्त के साथ-साथ सुरक्षा नाकों की संख्या में भी बढ़ोतरी की गई है. सीमा से जुड़े इलाकों में संदिग्ध गतिविधियों की पहचान करने के लिए जवान लगातार सक्रिय रहेंगे. तारबंदी के आसपास भी निगरानी को मजबूत किया गया है. दिन के साथ रात के समय सुरक्षा व्यवस्था पर विशेष जोर दिया जा रहा है. ऑपरेशन अलर्ट के दौरान किसी भी संदिग्ध आवाजाही या गतिविधि को नजरअंदाज नहीं किया जाएगा. सीमावर्ती क्षेत्रों में तैनात जवानों को तत्काल सूचना साझा करने और जरूरत पड़ने पर त्वरित कार्रवाई के लिए तैयार रखा गया है. स्वतंत्रता दिवस जैसे राष्ट्रीय पर्व के दौरान सुरक्षा व्यवस्था में किसी प्रकार की चूक न हो, इसके लिए BSF की ओर से सभी स्तरों पर सतर्कता बरती जा रही है.

सरहद पर बढ़ी चौकसी (X : BSF Rajasthan)

24 घंटे निगरानी, संवेदनशील इलाकों पर विशेष फोकस : सीमा सुरक्षा बल की ओर से संवेदनशील क्षेत्रों को चिन्हित कर वहां विशेष निगरानी व्यवस्था की गई है. सीमा पर तैनात जवान चौबीसों घंटे अपनी ड्यूटी पर रहकर तारबंदी और आसपास के क्षेत्रों पर नजर रखेंगे. ऑपरेशन अलर्ट के दौरान सभी स्तर के अधिकारियों को भी सीमा क्षेत्र में मौजूद रहने के निर्देश दिए गए हैं. इसका उद्देश्य किसी भी परिस्थिति में सुरक्षा व्यवस्था के बीच समन्वय को बनाए रखना है. अधिकारियों की निगरानी में जवानों की गश्त, नाकेबंदी और अन्य सुरक्षा गतिविधियां संचालित होंगी. सीमा क्षेत्र में किसी भी प्रकार की संदिग्ध हलचल सामने आने पर उसकी सूचना तत्काल उच्च अधिकारियों तक पहुंचाई जाएगी. इस पूरी व्यवस्था के जरिए सीमा पार से संभावित घुसपैठ या अन्य गतिविधियों को शुरुआती स्तर पर ही रोकने का प्रयास किया जाएगा.

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कमांडेंट स्तर के अधिकारी भी रहेंगे सीमा पर : BSF अधिकारियों के अनुसार, सीमा सुरक्षा बल पूरे वर्ष अंतरराष्ट्रीय सीमा की सुरक्षा के लिए मुस्तैद रहता है, लेकिन स्वतंत्रता दिवस जैसे महत्वपूर्ण अवसरों को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक मजबूत किया जाता है. उन्होंने बताया कि ऑपरेशन अलर्ट के दौरान BSF का पूरा मैनपावर सीमा क्षेत्र में रहेगा. सभी कमांडेंट स्तर के अधिकारियों का मुख्यालय भी सीमा क्षेत्र में रहेगा और वे अभियान के दौरान मौके पर मौजूद रहकर सुरक्षा गतिविधियों की निगरानी करेंगे. इससे सीमा पर तैनात जवानों को किसी भी आपात स्थिति में तत्काल वरिष्ठ अधिकारियों का मार्गदर्शन मिल सकेगा. अभियान के दौरान सुरक्षा व्यवस्था की लगातार समीक्षा भी की जाएगी.

ऊंट से गश्त करते जवान (X : BSF Rajasthan)

खुफिया एजेंसियों के साथ समन्वय : ऑपरेशन अलर्ट के दौरान BSF भारतीय खुफिया और अन्य सुरक्षा एजेंसियों के साथ भी लगातार समन्वय बनाए रखेगी. सीमा क्षेत्र से जुड़े किसी भी संभावित इनपुट को गंभीरता से लेते हुए आवश्यक सुरक्षा कदम उठाए जाएंगे. खुफिया सूचनाओं के आधार पर संवेदनशील क्षेत्रों में निगरानी और सुरक्षा व्यवस्था को जरूरत के अनुसार और मजबूत किया जा सकता है. अधिकारियों के स्तर पर सूचनाओं के आदान-प्रदान को प्राथमिकता दी जा रही है, ताकि सीमा पार से किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी समय रहते मिल सके. BSF और संबंधित एजेंसियों के बीच बेहतर तालमेल से सीमावर्ती क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था को प्रभावी बनाए रखने में मदद मिलेगी. इस दौरान सीमा सुरक्षा बल का पूरा ध्यान संभावित खतरे की पहचान, निगरानी और समय पर प्रतिक्रिया पर रहेगा.

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स्वतंत्रता दिवस को लेकर विशेष सतर्कता : 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के आयोजन को देखते हुए देश की अंतरराष्ट्रीय सीमाओं पर सुरक्षा एजेंसियां विशेष सतर्कता बरतती हैं. इसी क्रम में जैसलमेर की सीमा पर भी ऑपरेशन अलर्ट के जरिए सुरक्षा घेरे को मजबूत किया गया है. BSF के जवानों के लिए यह अभियान नियमित ड्यूटी से अलग अतिरिक्त सतर्कता और जिम्मेदारी वाला चरण है. सीमा पर तैनात जवान मौसम और रेगिस्तानी परिस्थितियों की परवाह किए बिना अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे. सुरक्षा व्यवस्था का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि स्वतंत्रता दिवस के दौरान सीमा क्षेत्र में किसी प्रकार की अवांछित गतिविधि को जगह नहीं मिले. सरहद के निगेहबान लगातार सीमा की निगरानी करते हुए देश की पश्चिमी सीमा की सुरक्षा में अपनी भूमिका निभाएंगे.