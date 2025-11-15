ETV Bharat / state

बाड़मेर में बीएसएफ की बाइक रैली का स्वागत, राष्ट्रीय एकता और नशा मुक्ति का संदेश लेकर निकले 60 राइडर्स

बाइक रैली पहुंची बाड़मेर ( ETV Bharat Barmer )

बाड़मेर: जम्मू से राष्ट्रीय एकता एवं नशा मुक्ति का संदेश लेकर रवाना हुई सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) की मोटरसाइकिल रैली शनिवार को बाड़मेर पहुंची. बीएसएफ बाड़मेर सेक्टर मुख्यालय के उप महानिरीक्षक कृष्ण मोहन प्रसाद ने ध्वजारोहण कर रैली का स्वागत किया. इस दौरान स्थानीय नागरिकों, विद्यार्थियों और बीएसएफ जवानों ने तालियों की गड़गड़ाहट तथा 'जय हिंद' के नारों से राइडर्स का उत्साहवर्धन किया. बीएसएफ के 61वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित इस मोटरसाइकिल रैली का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय एकता की भावना को मजबूत करना, नशीली दवाओं के दुरुपयोग के खिलाफ जागरूकता फैलाना तथा युवाओं को बीएसएफ में शामिल होने के लिए प्रेरित करना है. उप महानिरीक्षक कृष्ण मोहन प्रसाद ने कहा कि बीएसएफ न केवल सीमाओं की रक्षा करता है, बल्कि राष्ट्र की एकता और युवा शक्ति को प्रेरित करने का कार्य भी करता है. उन्होंने राइडर्स को शुभकामनाएं दीं. इसे भी पढ़ें- बीएसएफ की 60वीं वर्षगांठ पर जम्मू से भुज तक बाइक रैली, अनूपगढ़ में स्वागत रैली में बीएसएफ की 60 राइडर्स की साहसी टीम शामिल है, जिसमें चार महिला राइडर्स भी हैं. यह रैली 19 नवंबर को भुज (गुजरात) पहुंचेगी. जम्मू से 9 नवंबर को रवाना हुई टीम ने अब तक 1,165 किलोमीटर की दूरी तय कर ली है. रैली का नेतृत्व सहायक कमांडेंट सागर पाटिल कर रहे हैं, जबकि उप कमांडेंट भुवन सिंह इसका समग्र पर्यवेक्षण कर रहे हैं. टीम पंजाब के गुरदासपुर, फिरोजपुर तथा राजस्थान के श्रीगंगानगर, बीकानेर, पोकरण होते हुए बाड़मेर पहुंची.