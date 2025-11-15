ETV Bharat / state

बाड़मेर में बीएसएफ की बाइक रैली का स्वागत, राष्ट्रीय एकता और नशा मुक्ति का संदेश लेकर निकले 60 राइडर्स

यह रैली जम्मू से 9 नवंबर को रवाना हुई थी और 19 नवंबर को भुज (गुजरात) पहुंचेगी.

बाइक रैली पहुंची बाड़मेर
बाइक रैली पहुंची बाड़मेर (ETV Bharat Barmer)
ETV Bharat Rajasthan Team

November 15, 2025

बाड़मेर: जम्मू से राष्ट्रीय एकता एवं नशा मुक्ति का संदेश लेकर रवाना हुई सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) की मोटरसाइकिल रैली शनिवार को बाड़मेर पहुंची. बीएसएफ बाड़मेर सेक्टर मुख्यालय के उप महानिरीक्षक कृष्ण मोहन प्रसाद ने ध्वजारोहण कर रैली का स्वागत किया. इस दौरान स्थानीय नागरिकों, विद्यार्थियों और बीएसएफ जवानों ने तालियों की गड़गड़ाहट तथा 'जय हिंद' के नारों से राइडर्स का उत्साहवर्धन किया.

बीएसएफ के 61वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित इस मोटरसाइकिल रैली का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय एकता की भावना को मजबूत करना, नशीली दवाओं के दुरुपयोग के खिलाफ जागरूकता फैलाना तथा युवाओं को बीएसएफ में शामिल होने के लिए प्रेरित करना है. उप महानिरीक्षक कृष्ण मोहन प्रसाद ने कहा कि बीएसएफ न केवल सीमाओं की रक्षा करता है, बल्कि राष्ट्र की एकता और युवा शक्ति को प्रेरित करने का कार्य भी करता है. उन्होंने राइडर्स को शुभकामनाएं दीं.

इसे भी पढ़ें- बीएसएफ की 60वीं वर्षगांठ पर जम्मू से भुज तक बाइक रैली, अनूपगढ़ में स्वागत

रैली में बीएसएफ की 60 राइडर्स की साहसी टीम शामिल है, जिसमें चार महिला राइडर्स भी हैं. यह रैली 19 नवंबर को भुज (गुजरात) पहुंचेगी. जम्मू से 9 नवंबर को रवाना हुई टीम ने अब तक 1,165 किलोमीटर की दूरी तय कर ली है. रैली का नेतृत्व सहायक कमांडेंट सागर पाटिल कर रहे हैं, जबकि उप कमांडेंट भुवन सिंह इसका समग्र पर्यवेक्षण कर रहे हैं. टीम पंजाब के गुरदासपुर, फिरोजपुर तथा राजस्थान के श्रीगंगानगर, बीकानेर, पोकरण होते हुए बाड़मेर पहुंची.

बाड़मेर में बीएसएफ की बाइक रैली
बाड़मेर में बीएसएफ की बाइक रैली (ETV Bharat Barmer)

बाड़मेर में आयोजित समारोह में बीएसएफ की गौरवशाली यात्रा पर आधारित प्रेरणादायक डॉक्यूमेंट्री दिखाई गई. बच्चों ने राइडर्स से सीधा संवाद किया और उनकी साहस गाथाएं सुनीं. कार्यक्रम में सेवानिवृत्त कमांडेंट जोर सिंह, बाड़मेर के गणमान्य नागरिक, स्थानीय प्रशासनिक अधिकारी तथा सैकड़ों सीमा प्रहरी उपस्थित रहे. बीएसएफ गीत के साथ समारोह का समापन हुआ.

महिला सशक्तिकरण का प्रतीक: रैली में शामिल महिला राइडर्स बीएसएफ की प्रसिद्ध 'सीमा भवानी' मोटरसाइकिल टीम की परंपरा को आगे बढ़ा रही हैं. 2016 में गठित यह महिला डेयरडेविल टीम दिसंबर 2022 में सात लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स अपने नाम कर चुकी है. इनकी उपस्थिति सीमा पर ड्यूटी के साथ-साथ राष्ट्र निर्माण में महिलाओं की समर्पित भूमिका को रेखांकित करती है. वहीं, 1988 से सक्रिय पुरुष राइडर्स 'जांबाज' टीम के सदस्य शामिल हैं, जिसके नाम 36 सवारों का मानव पिरामिड तथा 12 फीट 9 इंच ऊंची सीढ़ी पर दो सवारों की सबसे लंबी सवारी का विश्व रिकॉर्ड दर्ज है.

आगे की यात्रा: रैली 17 नवंबर को बाड़मेर से चोहटन, धनाउ, बाखासर, मावसरी, चंदनगढ़, लोधरानी, भरदावे मार्ग से गुजरते हुए सुईगाम (गुजरात) के लिए प्रस्थान करेगी. यह 11 दिनों में कुल 1,727 किलोमीटर की यात्रा पूरी कर 19 नवंबर को भुज में संपन्न होगी. बीएसएफ विश्व का सबसे बड़ा सीमा रक्षक बल है, जो पाकिस्तान और बांग्लादेश की अंतरराष्ट्रीय सीमाओं की सुरक्षा करता है. यह बल 1 दिसंबर 2025 को राष्ट्र सेवा में अपने 60 वर्ष पूरे करेगा.

इसे भी पढ़ें- BSF की डायमंड जुबली बाइक रैली श्रीगंगानगर पहुंची, बच्चों को हथियारों की दी जानकारी, भुज में होगा समापन

