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बीएसएफ जवान जयंत सिंह वज्रपात से शहीद, भारत-बांग्लादेश सीमा पर ड्यूटी के दौरान मौत

किशनगंज सीमा पर तैनात औरंगाबाद निवासी BSF जवान की बिजली गिरने से मौत हो गई है. शव पैतृक गांव भेजा गया. रिपोर्ट-आशीष सिन्हा

JAYANT SINGH MARTYRED BY LIGHTNING
जवान जयंत सिंह (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : August 6, 2026 at 10:04 AM IST

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किशनगंज: बिहार के औरंगाबाद जिले के रजपरसा गांव निवासी बीएसएफ जवान जयंत सिंह उर्फ गुड्डू भारत-बांग्लादेश सीमा पर किशनगंज के पास ड्यूटी के दौरान शहीद हो गए. वे रात 12 बजे से सुबह 6 बजे तक की ड्यूटी पर तैनात थे.

ठनका गिरने से बीएसएफ जवान की मौत: अचानक तेज बारिश और गर्जन के दौरान जयंत सिंह वज्रपात की चपेट में आ गए, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई. घटना की सूचना मिलते ही पश्चिम बंगाल के उत्तर दिनाजपुर जिले के इस्लामपुर में शव का पोस्टमार्टम कराया गया.

पैतृक गांव भेजा गया जवान का शव: पोस्टमार्टम के बाद शव को सड़क मार्ग से पटना होते हुए औरंगाबाद के पैतृक गांव रजपरसा भेजा जा रहा है. किशनगंज से पार्थिव शरीर भेज दिया गया है, जहां राजकीय एवं सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा.

पत्नी से हुई थी आखिरी बातचीत: परिजनों के अनुसार, ड्यूटी पर जाने से ठीक पहले रात करीब 12 बजे जयंत सिंह ने अपनी पत्नी मीरा सिंह से फोन पर बात की थी. यह उनकी आखिरी बातचीत साबित हुई. पिता अर्जुन सिंह होमगार्ड में कार्यरत हैं. बेटे की शहादत पर उन्हें गर्व है, लेकिन परिवार पर दुख भारी है.

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जवान जयंत सिंह (ETV Bharat)

छोटे भाई को दी गई शहादत की सूचना: बुधवार सुबह करीब 6 बजे बीएसएफ बटालियन की ओर से पत्नी के मोबाइल पर फोन आया. शुरुआत में तबीयत खराब होने की बात कही गई, लेकिन छोटे भाई बंटी कुमार से बातचीत के बाद आधिकारिक तौर पर शहादत की सूचना दी गई.

दो बच्चों के सिर से उठा पिता का साया: जयंत सिंह अपने पीछे पत्नी मीरा सिंह, 16 वर्षीय बेटे अभिजीत और 15 वर्षीय बेटी मुस्कान को छोड़ गए हैं. दोनों बच्चे औरंगाबाद के एक मिशन स्कूल में पढ़ाई करते हैं. फिलहाल गांव में स्थानीय लोग पहुंच रहे हैं और साथी जवानों में भी शोक का माहौल है.

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