नारायणपुर में BSF जवान ने दी जान, नक्सल प्रभावित होरादी जन सुविधा एवं सुरक्षा कैंप में था पदस्थ
नारायणपुर में नक्सल मोर्चे पर तैनात जवान की मौत से कैंप में शोक की लहर है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : December 18, 2025 at 2:33 PM IST
नारायणपुर: छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित नारायणपुर जिले से एक दुखद घटना सामने आई है. सोनपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम होरादी स्थित जन सुविधा एवं सुरक्षा कैंप में नक्सल मोर्चे पर पदस्थ सीमा सुरक्षा बल (BSF) के कांस्टेबल ने आत्महत्या कर ली.
सर्विस रिवॉल्वर से खुद को मारी गोली
पुलिस अधिकारियों से जानकारी मिली है कि होरादी जन सुविधा एवं सुरक्षा कैंप में तैनात BSF के कॉन्स्टेबल सचिन कुमार ने अपनी सर्विस रिवॉल्वर से गोली मारकर आत्महत्या कर ली. घटना की सूचना मिलते ही सोनपुर थाना पुलिस, वरिष्ठ पुलिस अधिकारी एवं BSF के अधिकारी मौके पर पहुंचे और पूरे मामले की जांच शुरू की गई.
घटनास्थल सें मिला सुसाइड नोट
आत्महत्या के पीछे पारिवारिक कारणों की चर्चा है हालांकि पुलिस एवं सुरक्षा एजेंसियों ने इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं की है. घटनास्थल से एक सुसाइड नोट भी बरामद किया गया है, जिसे जांच का हिस्सा बनाया गया है.
यूपी का रहने वाला था जवान
मृतक कॉन्स्टेबल सचिन कुमार उत्तर प्रदेश के बागपत जिले के ग्राम सिंगरोली का निवासी था. घटना के बाद जवान के पार्थिव शरीर को जिला अस्पताल नारायणपुर लाया गया, जहां पोस्टमॉर्टम की प्रक्रिया पूरी की जा रही है. वहीं, जवान के परिजनों को घटना की सूचना दे दी गई है.प्रशासन के अनुसार, पोस्टमॉर्टम के बाद जवान के शव को उनके गृह ग्राम उत्तर प्रदेश भेजा जाएगा, जहां पूरे सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा. इस घटना के बाद कैंप परिसर में शोक का माहौल है.
नक्सल प्रभावित क्षेत्र में तैनात सुरक्षा बलों की ड्यूटी मानसिक और भावनात्मक रूप से अत्यंत चुनौतीपूर्ण मानी जाती है. कांस्टेबल सचिन कुमार की आत्महत्या ने एक बार फिर सुरक्षा बलों के जवानों के मानसिक स्वास्थ्य और पारिवारिक दबाव जैसे गंभीर मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया है. फिलहाल पुलिस और BSF हर पहलू से जांच कर रही है.
साल 2025 में जवानों की आत्महत्या के मामले:
9 सितंबर 2025: सुकमा में सीआरपीएफ जवान ने दी जान
22 अगस्त 2025: सुकमा के मिनपा कैंप में जवान ने खुद को गोली मारकर की आत्महत्या
30 जुलाई 2025: बीजापुर में CRPF जवान ने दी जान
13 जुलाई 2025: रायपुर सीआरपीएफ बटालियन कैंप में जवान ने की आत्महत्या
साल 2024 में जवानों की आत्महत्या के मामले:
- 9 नवंबर 2024: कोंडागांव में बस्तर फाइटर के जवान का शव उसके घर पर मिला
- 25 अक्टूबर 2024: भैरमगढ़ में सीआरपीएफ के हेड कांस्टेबल ने दी जान
- 19 अक्टूबर 2024: छत्तीसगढ़ कोल माइंस में जवान ने की आत्महत्या
- 20 सितंबर 2024: धमतरी में सीआरपीएफ जवान ने की आत्महत्या
- 3 सितंबर 204: कांकेर में एसएसबी जवान ने सर्विस राइफल से खुद को मारी गोली
- 28 अगस्त 2024: भिलाई में एसएसबी जवान ने गोली मार की आत्महत्या
- 26 अगस्त 2024: दंतेवाड़ा के बारसूर कैंप में सीआरपीएफ जवान ने की आत्महत्या
- 8 जून 2024: कांकेर में बीएसएफ जवान ने जान दी
- 26 अप्रैल 2024: गरियाबंद में जवान ने की आत्महत्या