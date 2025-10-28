सैन्य सम्मान के साथ हुआ जवान दौलत सिंह का अंतिम संस्कार, बेटे ने दी मुखाग्नि, लोगों की आंखें हुई नम
चमोली के गैरसैंण में बीएसएफ जवान दौलत सिंह नेगी का सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया.
गैरसैंण: चमोली जिले के विकासखंड गैरसैंण के मेहलचौरी बाजार के समीप सिलंगा गांव निवासी सीमा सुरक्षा बल के सैनिक 53 वर्षीय दौलत सिंह नेगी के आकस्मिक निधन के बाद आज उनका अंतिम संस्कार पैतृक घाट रामगंगा संगम पर पूरे सैन्य सम्मान के साथ किया गया. बेटे अजय ने अपने पिता के पार्थिव शरीर को मुखाग्नि दी.
किसान मेला स्थगित रख दी श्रद्धांजलि: मेहलचौरी में आयोजित हो रहे चार दिवसीय किसान मेले में भी सैनिक के आकस्मिक निधन पर श्रद्धांजलि देते हुए एक घंटे के लिए मेला स्थगित रखा गया. वहीं मेले में पहुंचे अतिथियों समेत मेलार्थी भी बड़ी संख्या में मेला स्थल के नजदीकी रामगंगा घाट पर सैनिक को श्रद्धांजलि देने पहुंचे. इस अवसर पर सैकड़ों की संख्या में उमड़ी भीड़ में महिलाओं और बच्चों ने नम आंखों से सैनिक को अंतिम विदाई दी.
सैनिक का तिरंगे में लिपटा पार्थिव शरीर देख परिजनों में मचा कोहराम: उल्लेखनीय है की सीमा सुरक्षा बल के जवान दौलत सिंह नेगी 1999 में सीमा सुरक्षा बल में भर्ती होने के बाद वर्तमान में 68 बटालियन आया नगर भुज गुजरात में अपनी सेवाएं दे रहे थे. इस बीच चार माह पूर्व तबीयत बिगड़ने के बाद उनका सेना अस्पताल सहित विभिन्न अस्पतालों में इलाज चला. इस बीच उपचार के दौरान सोमवार को दिल्ली के मैक्स अस्पताल में उनका निधन हो गया. निधन की खबर मिलते ही सैनिक के गांव सिलंगा और नजदीकी बाजार मेहलचौरी में मातम छा गया. मंगलवार को दोपहर 1 बजे सैनिक का तिरंगे में लिपटा पार्थिव शरीर उनके मेहलचौरी स्थित आवास पर लाया गया तो उनकी धर्मपत्नी, बेटा अजय नेगी, बेटी दिप्ती और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल हो गया.
परिजनों और जनप्रतिनिधियों ने पुष्प चक्र चढ़ाकर दी श्रद्धांजलि: रामगंगा संगम तट पर बीएसएफ अधिकारियों, पुलिस अधिकारी समेत जनप्रतिनिधियों ने सैनिक के पार्थिव शरीर पर पुष्पचक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि दी. जिनमें क्षेत्रीय विधायक अनिल नौटियाल, पुलिस चौकी प्रभारी मेहलचौरी विशन लाल, नगर पंचायत गैरसैंण के अध्यक्ष मोहन भंडारी, जिला पंचायत सदस्य कोठा सुरेश कुमार बिष्ट, सीमा सुरक्षा बल के अधिकारी रमेश कुमार और गणपत सिंह, सैनिक के भाई नरेंद्र सिंह नेगी, बेटे अजय नेगी, पान सिंह नेगी, क्षेत्र पंचायत सदस्य वीरेंद्र नेगी समेत बड़ी संख्या में पंहुचे ग्रामीणों और मेलार्थियों ने पुष्प चढ़ाकर अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त की.
युवाओं ने लगाए नारे: सैनिक के अंतिम संस्कार में युवाओं ने सैनिक के सम्मान में दौलत सिंह अमर रहे के नारे लगाते हुए भारतीय सेना जिंदाबाद के नारे लगाए.
मुखाग्नि देते भावुक बेटे को देख सभी की आंखें हुई नम: सीमा सुरक्षा बल के अधिकारी रमेश कुमार ने सैनिक के पार्थिव शरीर पर लिपटे तिरंगे को उनके बेटे अजय नेगी को सौंपते हुए 15 अगस्त और 26 जनवरी जैसे लोकतांत्रिक पर्वों पर झंडे को ससम्मान फहराए जाने की जानकारी भी दी. पिता को मुखाग्नि देते हुए बेटे अजय नेगी बेहद भावुक हो गए जिसे देखकर सभी की आंखें नम हो गई. उनके अंतिम संस्कार के दौरान नई दिल्ली के छावला से आए सीमा सुरक्षा बल की 25वीं बटालियन के जवानों ने सब इंस्पेक्टर गणपत सिंह के नेतृत्व में शौक धुन बजाकर और तीन राउंड फायर कर सैन्य सम्मान दिया.
सीमा सुरक्षा बल के अधिकारी राकेश कुमार ने जानकारी देते हुए बताया वे 2-3 दिनों तक मेहलचौरी में रहकर सैनिक के परिवार की आवश्यक पत्रावलियां तैयार करेंगे. जिनमें उनके बेटे की नौकरी दिए और पत्नी के पेंशन संबंधी पत्रावली तैयार की जानी है.
