गृह मंत्रालय में तैनात BSF इंस्पेक्टर के साथ ₹22.50 लाख ठगी, दो लोगों पर मुकदमा दर्ज, जानें पूरा मामला
जमीन बेचने के नाम पर बीएसएफ इंस्पेक्टर से 22.50 लाख रुपये ठगे गए. एक अन्य मामले में 6.60 लाख रुपए की ठगी हुई है.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : May 21, 2026 at 3:38 PM IST
रुद्रपुर: उधम सिंह नगर के रुद्रपुर में एक बीएसएफ इंस्पेक्टर के साथ प्लॉट बेचने के नाम पर लाखों रुपये की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है. पीड़ित ने विक्रेता और प्रॉपर्टी डीलर पर फर्जी तरीके से विवादित जमीन बेचने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है. पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है.
उधम सिंह नगर जिले के रुद्रपुर कोतवाली क्षेत्र में जमीन खरीद-फरोख्त के नाम पर 22 लाख 50 हजार रुपये की कथित धोखाधड़ी का मामला सामने आया है. पीड़ित, जो सीमा सुरक्षा बल (BSF) में इंस्पेक्टर पद पर कार्यरत हैं और वर्तमान में गृह मंत्रालय दिल्ली में तैनात हैं, ने मामले में विक्रेता गुरदयाल सिंह और प्रॉपर्टी डीलर गुरमीत सिंह के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है.
पीड़ित ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को दिए शिकायती पत्र में बताया कि, उन्होंने ग्राम मटकोटा स्थित भूमि खरीदने का सौदा 14 दिसंबर 2024 को किया था. यह सौदा प्रॉपर्टी डीलर गुरमीत सिंह के माध्यम से 22 लाख 50 हजार रुपए में तय हुआ था. इसके लिए पहले 50 हजार रुपए फोनपे के माध्यम से अग्रिम दिए गए और बाद में 28 मार्च 2025 को रजिस्ट्री के दौरान तीन अलग-अलग चेकों के जरिए 22 लाख रुपए का भुगतान किया गया.
पीड़ित के अनुसार जमीन की रजिस्ट्री उनके पुत्र के नाम कराई गई और दाखिल खारिज भी हो गया. इसके बाद जब उन्होंने संबंधित प्लॉट पर बाउंड्री निर्माण शुरू कराया तो वहां एक महिला भारती मेहता पहुंच गईं और निर्माण कार्य रुकवा दिया. महिला ने दावा किया कि उक्त भूमि की रजिस्ट्री और दाखिल खारिज पहले से उनके नाम है.
पीड़ित का आरोप है कि इसके बाद विक्रेता गुरदयाल सिंह और प्रॉपर्टी डीलर गुरमीत सिंह ने उन्हें बगल वाला प्लॉट उनका बताने की कोशिश की. लेकिन गांव के लोगों और ग्राम प्रधान से जानकारी लेने पर पता चला कि वह प्लॉट भी विवादित है और किसी अन्य व्यक्ति का है. इसके बाद उन्हें एहसास हुआ कि उनके साथ सुनियोजित साजिश और धोखाधड़ी की गई है.
पीड़ित ने आरोप लगाया कि, जब उन्होंने अपने पैसे वापस मांगे तो दोनों आरोपियों ने उन्हें और उनके परिवार को झूठे मुकदमों में फंसाने और जान से मारने की धमकी दी. इस घटना के बाद से पूरा परिवार मानसिक तनाव में है.
शिकायत में यह भी उल्लेख किया गया है कि रजिस्ट्री दस्तावेज में विक्रेता द्वारा स्पष्ट रूप से लिखा गया था कि भूमि किसी प्रकार के विवाद, स्थगन आदेश, ट्रस्ट, वक्फ, सीलिंग या अन्य कानूनी बाधा से मुक्त है.
रुद्रपुर कोतवाली के एसएसआई अनिल जोशी ने बताया कि तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और मामले की विवेचना की जा रही है.
जमीन के नाम पर लाखों की धोखाधड़ी: एक अन्य मामले में, रुद्रपुर में जमीन बेचने के नाम पर लाखों रुपये की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है. प्रॉपर्टी डीलरों और दंपति पर फर्जी इकरारनामा कर 6 लाख 60 हजार रुपये हड़पने का आरोप लगा है. पीड़ित की शिकायत पर ट्रांजिट कैंप थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.
जानकारी के अनुसार प्रेमपाल ने न्यायालय में दिए प्रार्थना पत्र में बताया कि वह पिछले करीब 10 वर्षों से राजा कॉलोनी, वार्ड नंबर 10 में रह रहे हैं. इसी दौरान उनकी मुलाकात प्रॉपर्टी डीलर रवि मिश्रा और आकाश दीक्षित से हुई, जिन्होंने उन्हें एक सस्ता और अच्छी लोकेशन वाला भूखंड खरीदने के लिए प्रेरित किया. दोनों डीलरों ने प्रेमपाल की मुलाकात नंदकिशोर सिंह और उनकी पत्नी नीलम सिंह से कराई.
आरोप है कि चारों ने मिलकर साजिश के तहत ग्राम लोहर्रा स्थित एक भूखंड का सौदा 6 लाख 60 हजार रुपये में तय किया. इसके लिए 9 सितंबर 2025 को नोटरी इकरारनामा कराया गया. प्रेमपाल ने पहले 50 हजार रुपए ऑनलाइन ट्रांसफर किए, इसके बाद 8 अक्टूबर 2025 को 4 लाख 50 हजार रुपए आरटीजीएस के माध्यम से नीलम सिंह के खाते में भेजे. वहीं शेष 1 लाख 60 हजार रुपए नकद दिए गए.
पीड़ित के अनुसार, पूरी रकम देने के बाद जब रजिस्ट्री कराने की बात आई तो आरोपी टालमटोल करने लगे. बाद में जांच करने पर पता चला कि संबंधित भूमि को नंदकिशोर सिंह और नीलम सिंह पहले ही 20 मई 2025 को किसी अन्य महिला सितारा देवी के नाम रजिस्टर्ड बैनामे के जरिए बेच चुके थे. इसके बावजूद आरोपियों ने दोबारा उसी जमीन का सौदा कर प्रेमपाल से रकम ले ली.
प्रेमपाल ने बताया कि जब उन्होंने अपने पैसे वापस मांगे तो आरोपियों ने गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी दी. बाद में नीलम सिंह ने 4 लाख 50 हजार रुपए का चेक दिया, लेकिन बैंक में लगाने पर वह 'पेमेंट स्टॉप्ड बाय ड्रॉअर' टिप्पणी के साथ बाउंस हो गया.
पीड़ित ने पहले ट्रांजिट कैंप थाने में तहरीर दी, लेकिन कार्रवाई नहीं होने पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से भी शिकायत की. इसके बाद न्यायालय की शरण ली गई. मामले को गंभीर मानते हुए अदालत ने पुलिस को मुकदमा दर्ज कर जांच के निर्देश दिए.
ट्रांजिट कैंप कोतवाली प्रभारी निरीक्षक मोहन चंद्र पांडे ने बताया कि तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और मामले की विवेचना की जा रही है.
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