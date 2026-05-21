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गृह मंत्रालय में तैनात BSF इंस्पेक्टर के साथ ₹22.50 लाख ठगी, दो लोगों पर मुकदमा दर्ज, जानें पूरा मामला

गृह मंत्रालय में तैनात BSF इंस्पेक्टर के साथ ₹22.50 लाख ठगी ( PHOTO-ETV Bharat )