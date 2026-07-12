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राजस्थान से इलाज के लिए घर लौटे BSF इंस्पेक्टर की मौत, चाईबासा में सैन्य सम्मान के साथ अंतिम विदाई

चाईबासा में बीएसएफ इंस्पेक्टर महेंद्र तिरिया की इलाज के दौरान मौत हो गई. सेना और पुलिस अधिकारियों ने सैन्य सम्मान के साथ अंतिम सलामी दी.

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बीएसएफ जवान के शव को तिरंगे से लिपटाते सैन्य अधिकारी (ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : July 12, 2026 at 2:33 PM IST

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चाईबासा: पश्चिमी सिंहभूम जिले के मझगांव प्रखंड के धोबाधोबी गांव निवासी बीएसएफ इंस्पेक्टर महेंद्र तिरिया का इलाज के दौरान निधन हो गया. वे राजस्थान के जैसलमेर स्थित रामगढ़ सेक्टर में बीएसएफ की 26वीं बटालियन में पदस्थापित थे. शनिवार को चाईबासा सदर अस्पताल में पोस्टमार्टम के बाद बीएसएफ के अधिकारियों और जवानों ने पूरे सैन्य सम्मान के साथ उन्हें अंतिम सलामी दी.

मधुमेह बीमार से पीड़ित थे बीएसएफ जवान

परिजनों के अनुसार महेंद्र तिरिया लंबे समय से मधुमेह से पीड़ित थे. कुछ दिन पहले ड्यूटी के दौरान अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई थी. चिकित्सकीय जांच के बाद उन्हें उपचार के लिए अवकाश दिया गया और वे छह जुलाई को अपने घर चाईबासा लौटे थे. हालांकि घर पहुंचने के बाद भी उनकी सेहत में सुधार नहीं हुआ. हालत गंभीर होने पर उन्हें शहर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उपचार के दौरान शुक्रवार को उनका निधन हो गया.

मौत की सूचना मिलने के बाद सदर थाना पुलिस अस्पताल पहुंची और आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी की. शनिवार को सदर अस्पताल में पोस्टमार्टम कराने के बाद पार्थिव शरीर परिजनों को सौंप दिया गया. इस दौरान बीएसएफ के अधिकारी और जवान भी चाईबासा पहुंचे. तिरंगे में लिपटे पार्थिव शरीर को गार्ड ऑफ ऑनर देकर अंतिम सलामी दी गई. सैन्य सम्मान के बाद पार्थिव शरीर को अंतिम संस्कार के लिए उनके पैतृक गांव ले जाया गया.

महेंद्र तिरिया थे 1988 बैच के बीएसएफ अधिकारी

बीएसएफ महेंद्र तिरिया वर्ष 1988 बैच के अधिकारी थे और करीब चार दशक तक सीमा सुरक्षा बल में अपनी सेवाएं देते रहे. ग्रामीणों के अनुसार वे अनुशासित, मिलनसार और कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी थे. अवकाश के दौरान गांव आने पर वे युवाओं को सेना और अर्धसैनिक बलों में भर्ती होकर देश सेवा करने के लिए प्रेरित करते थे. वो अपने पीछे पत्नी, दो बेटियों और एक बेटा को छोड़ गए हैं. उनके निधन से गांव सहित पूरे क्षेत्र में शोक का माहौल है.

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