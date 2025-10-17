अंतरराष्ट्रीय श्रीपुष्कर पशु मेले में टला बीएसएफ का पहला कैमल शो
मेले का खास आकर्षण मिस्टर एंड मिस राजस्थान प्रतियोगिता और 3 नवंबर को बॉलीवुड नाइट रहेगी.
Published : October 17, 2025 at 3:38 PM IST
अजमेर: श्रीपुष्कर में अंतरराष्ट्रीय पशु मेला 2025 की तैयारियां तेज हो गई है. मेल में विविध सांस्कृतिक और खेल प्रतियोगिताएं होंगी. पशु मेले के अलावा कार्तिक में एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक मेला भी लगेगा. इसमें बीएसएफ की ओर से पहला ऊंट शो निरस्त कर दिया गया. मेले का खास आकर्षण मिस्टर एंड मिस राजस्थान प्रतियोगिता होगी. 3 नवंबर को बॉलीवुड नाइट में प्रसिद्ध गायक रूप कुमार राठौड़ और सोनाली राठौड़ मोहक प्रस्तुतियां देंगे. श्रीपुष्कर पशु मेले की औपचारिक शुरुआत 22 अक्टूबर से होगी. पशुपालकों के साथ मेले में पशु आने लगे हैं.
पर्यटन विभाग में संयुक्त निदेशक योगेश खत्री ने बताया कि मेला मैदान में पशुओं को ठहराने और मूलभूत सुविधा के लिए युद्धस्तर पर इंतजाम किए जा रहे हैं. पर्यटन विभाग पर्यटकों को लुभाने की मंशा से सांस्कृतिक कार्यक्रम को भव्य रूप देने में जुटा है. पर्यटन विभाग 30 अक्टूबर से 5 नवंबर तक खेलकूद और विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम रखेगा. बीएसएफ का कैमल शो समय नहीं मिलने के कारण स्थगित करना पड़ा. जिला कलेक्टर लोकबन्धु ने ऊंटों को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न प्रतियोगिताएं और कार्यक्रम करने के निर्देश दिए.
पर्यटन विभाग के 30 अक्टूबर से 5 नवंबर तक कार्यक्रम
- 30 अक्टूबर : ध्वजारोहण से मेले का आगाज. स्थानीय और विदेशी महिलाएं मेला मैदान की दीवारों पर मंडाने बनाएंगी. विदेशी और स्थानीय लोगों में फुटबॉल मैच प्रतियोगिता होगी.
- 31 अक्टूबर: ऊंट शृंगार और नृत्य प्रतियोगिता.नॉर्थ जोन सेंटर की ओर से सांस्कृतिक कार्यक्रम.
- 1 नवंबर: लोक कलाकारों की ओर से सांस्कृतिक कार्यक्रम. लोकल बैंड की प्रस्तुति. इंटर पंचायत ग्रामीण खेलकूद.
- 2 नवंबर: सुबह आध्यात्मिक यात्रा. शाम मेला मैदान पर बेस्ट ऑफ राजस्थान और पदमश्री गुलाबो और उनके शिष्यों की प्रस्तुति.
- 3 नवंबर: विदेशी पर्यटकों और स्थानीय लोगों के बीच क्रिकेट मैच. मेला मैदान में मिस्टर एंड मिस राजस्थान प्रतियोगिता. इसमें रोबीली मूंछ और साफा बांधने की प्रतियोगिता भी होगी.
- 4 नवंबर: मटका दौड़ प्रतियोगिता में विदेशी के साथ ग्रामीण महिलाएं भाग लेंगी. शाम को धार्मिक नृत्य नाटिका.
- 5 नवंबर: कला कारवां मेला मैदान में होगा. शाम को पशुपालन विभाग की ओर से पुरस्कार वितरण.