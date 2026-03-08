ETV Bharat / state

जैसलमेर: बीएसएफ डीजी का बॉर्डर दौरा, अग्रिम चौकियों का किया निरीक्षण, जवानों से की मुलाकात

बीएसएफ डीजी ने जैसलमेर बॉर्डर पर तैनात जवानों से बातचीत की और ऑपरेशनल तैयारियों की विस्तृत जानकारी ली.

BSF डीजी ने किया चौकियों का निरीक्षण
BSF डीजी ने किया चौकियों का निरीक्षण (Photo- BSF)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : March 8, 2026 at 8:08 PM IST

जैसलमेर: अंतरराष्ट्रीय सीमा की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने के लिए सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक प्रवीण कुमार ने जैसलमेर सेक्टर का दौरा किया. इस दौरान उन्होंने थार के रेतीले टीलों के बीच स्थित अग्रिम चौकियों और फॉरवर्ड बॉर्डर आउट पोस्ट का निरीक्षण किया तथा वहां तैनात जवानों से सीधा संवाद कर उनका हौसला बढ़ाया.

बीएसएफ महानिदेशक ने सीमावर्ती क्षेत्रों में तैनात जवानों से बातचीत करते हुए उनकी ड्यूटी, ऑपरेशनल तैयारियों और जमीनी तैनाती की विस्तृत जानकारी ली. उन्होंने रेतीले टीलों और दुर्गम इलाकों में स्थित चौकियों की स्थिति का निरीक्षण करते हुए सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की. साथ ही सीमा पर हर गतिविधि पर पैनी नजर बनाए रखने के निर्देश भी दिए.

बीएसएफ महानिदेशक का बॉर्डर दौरा
डीजी ने किया पौधारोपण (Photo- BSF)

डीजी ने लिया फीडबैक: दौरे के दौरान डीजी प्रवीण कुमार ने सीमा प्रहरियों की सतर्कता, समर्पण और कर्तव्यनिष्ठा की सराहना की. उन्होंने कहा कि देश की सीमाओं की रक्षा करने वाले जवान कठिन परिस्थितियों में भी पूरी मुस्तैदी और साहस के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं, जो बेहद सराहनीय है. थार के तपते रेगिस्तान और चुनौतीपूर्ण हालात के बावजूद जवान जिस तरह सीमा की सुरक्षा में डटे हुए हैं, वह पूरे देश के लिए गर्व की बात है. उन्होंने सीमा प्रबंधन को और मजबूत बनाने पर जोर देते हुए अधिकारियों से सुरक्षा व्यवस्था को लगातार सुदृढ़ रखने के निर्देश दिए. साथ ही बीएसएफ की सजगता और तत्परता को लेकर फीडबैक भी लिया.

बीएसएफ महानिदेशक का बॉर्डर दौरा
डीजी ने जवानों से की मुलाकात (Photo- BSF)

महानिदेशक ने जवानों को हर परिस्थिति में सतर्क और मुस्तैद रहने का संदेश देते हुए कहा कि सीमा पर किसी भी प्रकार की संदिग्ध गतिविधि पर तुरंत कार्रवाई सुनिश्चित की जाए. इस दौरान अधिकारियों ने उन्हें क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था, निगरानी प्रणाली और सीमा प्रबंधन से जुड़े विभिन्न पहलुओं की जानकारी भी दी. दौरे के अंत में महानिदेशक ने जवानों के समर्पण और देशभक्ति की सराहना करते हुए उनका मनोबल बढ़ाया और सीमा सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की बात दोहराई.

