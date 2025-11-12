ETV Bharat / state

BSF की डायमंड जुबली बाइक रैली श्रीगंगानगर पहुंची, बच्चों को हथियारों की दी जानकारी, भुज में होगा समापन

बीएसएफ की मोटरसाइकिल रैली ( फोटो ईटीवी भारत श्रीगंगानर )

श्रीगंगानगर : सीमा सुरक्षा बल (BSF) के 60वें स्थापना दिवस (डायमंड जुबली) के उपलक्ष्य में जम्मू से भुज तक निकाली गई बीएसएफ की बाइक रैली मंगलवार शाम श्रीगंगानगर पहुंची. बीएसएफ हेडक्वार्टर में 48वीं बटालियन के जवानों ने रैली का गर्मजोशी से स्वागत किया. इस दौरान डीआईजी सत्येंद्र गिरी सहित वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे. हेडक्वार्टर परिसर ‘भारत माता की जय’ और ‘बीएसएफ जिंदाबाद’ के नारों से गूंज उठा. रैली के दौरान जवानों ने देशभक्ति गीतों और परफॉर्मेंस से माहौल देशभक्ति में रंग दिया. कार्यक्रम के दौरान बीएसएफ जवानों ने स्कूली बच्चों और एनसीसी कैडेट्स के लिए हथियारों की प्रदर्शनी लगाई. इसमें राइफल, पिस्टल और अन्य आधुनिक हथियारों की जानकारी दी गई. जवानों ने बच्चों को बताया कि भारतीय सुरक्षा बलों के पास अत्याधुनिक हथियार हैं, जो हर परिस्थिति में देश की रक्षा करने में सक्षम हैं. बच्चों को हथियारों के संचालन और उनके उपयोग के बारे में भी बताया गया, जिससे उनमें सैन्य जीवन के प्रति उत्साह जागा. BSF की रैली का श्रीगंगानगर में स्वागत (वीडियो ईटीवी भारत श्रीगंगानगर)