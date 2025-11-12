BSF की डायमंड जुबली बाइक रैली श्रीगंगानगर पहुंची, बच्चों को हथियारों की दी जानकारी, भुज में होगा समापन
जम्मू से शुरू हुई बीएसएफ की बाइक रैली का मंगलवार को श्रीगंगानगर पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया.
Published : November 12, 2025 at 8:32 AM IST
श्रीगंगानगर : सीमा सुरक्षा बल (BSF) के 60वें स्थापना दिवस (डायमंड जुबली) के उपलक्ष्य में जम्मू से भुज तक निकाली गई बीएसएफ की बाइक रैली मंगलवार शाम श्रीगंगानगर पहुंची. बीएसएफ हेडक्वार्टर में 48वीं बटालियन के जवानों ने रैली का गर्मजोशी से स्वागत किया. इस दौरान डीआईजी सत्येंद्र गिरी सहित वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे. हेडक्वार्टर परिसर ‘भारत माता की जय’ और ‘बीएसएफ जिंदाबाद’ के नारों से गूंज उठा. रैली के दौरान जवानों ने देशभक्ति गीतों और परफॉर्मेंस से माहौल देशभक्ति में रंग दिया.
कार्यक्रम के दौरान बीएसएफ जवानों ने स्कूली बच्चों और एनसीसी कैडेट्स के लिए हथियारों की प्रदर्शनी लगाई. इसमें राइफल, पिस्टल और अन्य आधुनिक हथियारों की जानकारी दी गई. जवानों ने बच्चों को बताया कि भारतीय सुरक्षा बलों के पास अत्याधुनिक हथियार हैं, जो हर परिस्थिति में देश की रक्षा करने में सक्षम हैं. बच्चों को हथियारों के संचालन और उनके उपयोग के बारे में भी बताया गया, जिससे उनमें सैन्य जीवन के प्रति उत्साह जागा.
बीएसएफ असिस्टेंट कमांडेंट सागर पाटिल ने बताया कि बाइक रैली 9 नवंबर को जम्मू से रवाना हुई थी, जिसमें 60 जवान शामिल हैं, जिनमें चार महिला जवान भी हैं. रैली का उद्देश्य युवाओं को नशे से दूर रखना, बीएसएफ के योगदान से अवगत कराना, देशभक्ति की भावना जगाना और भर्ती के प्रति प्रेरित करना है. यह रैली 1800 किलोमीटर की यात्रा तय कर 19 नवंबर को गुजरात के भुज में समापन करेगी.
जवानों ने कहा कि बीएसएफ देश की पहली रक्षा पंक्ति है, जो हर मौसम और हर परिस्थिति में देश की सीमाओं की सुरक्षा करती है. उन्होंने बताया कि बीएसएफ का गौरवशाली इतिहास शौर्य, त्याग और बलिदान से भरा है जहां जवान जागते हैं, वहीं देश चैन की नींद सोता है.