बीएसएफ ने बाड़मेर बॉर्डर पर पड़ा पाकिस्तानी नागरिक, पूछताछ के बाद पुलिस को सौंपा
बीजराड़ थानाधिकारी अजीत सिंह ने बताया कि पकड़े गए पाकिस्तानी नागरिक से पूछताछ की जा रही है.
Published : August 15, 2026 at 9:54 PM IST
बाड़मेर: भारत-पाक सीमा से सरहदी जिले बाड़मेर में सीमा सुरक्षा बल ने शनिवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए एक पाक नागरिक को बॉर्डर पर पकड़ा है. पाकिस्तानी नागरिक के बाड़मेर से सटे भारत-पाक अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर पार कर भारतीय सीमा में घुसने पर बीएसएफ के जवानों ने तत्काल कार्रवाई करते हुए उसे पकड़ लिया.
कार्रवाई के संबंध में बीजराड़ थानाधिकारी अजीत सिंह ने ज्यादा कुछ जानकारी दो नहीं दी, लेकिन उन्होंने इतना जरूर बताया कि बीएसएफ ने बॉर्डर पर एक पाक नागरिक को पकड़ा है. जिससे पूछताछ की जा रही है. पूछताछ के बाद ही कार्रवाई के संबंध में विस्तृत जानकारी दी जाएगी. पकड़े गए पाक नागरिक से बीएसएफ ने पूछताछ के बाद पुलिस को सौंप दिया है. तमाम सुरक्षा एजेंसियां अब पकड़े गए पाक नागरिक से इस बात का पता लगाने में जुटी है कि आखिर बॉर्डर पार कर भारतीय सीमा में घुसने के पीछे उसका क्या मकसद था.
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शनिवार को बॉर्डर पर पेट्रोलिंग कर रहे बीएसएफ के जवानों ने देखा कि तारबंदी की दूसरी तरफ से एक पाक नागरिक अंतरराष्ट्रीय सीमा पार करके भारतीय इलाके में घुस आया. इस पर बीएसएफ के जवान ने उसे चेतावनी देते हुए रुकने के लिए कहा और तत्काल ही पाक नागरिक को पकड़ लिया और फिर उच्च अधिकारियों को सूचना दी. इसके बाद बीएसएफ की टीम ने पकड़े गए पाक नागरिक से पूछताछ की. बीएसएफ ने पूछताछ के बाद उसको बीजराड़ पुलिस स्टेशन को सौंप दिया है. बताया जा रहा है कि पकड़े गए पाकिस्तानी नागरिक ने पूछताछ में अपना नाम बाकू खान और उम्र 60 वर्ष बताई है. हालांकि आधिकारिक रूप से ज्यादा जानकारी सामने नही आई है.