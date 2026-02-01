ETV Bharat / state

मरु महोत्सव में बीएसएफ के ऊंट दस्ते ने दिखाया अनुशासन और जगाया देशभक्ति का जज्बा

बीएसएफ सरहद की रक्षा के साथ सामाजिक, सांस्कृतिक और जनसंपर्क गतिविधियों से राष्ट्रभक्ति का भाव भी प्रबल करता है.

BSF contingent participating in the Desert Festival
मरु महोत्सव में भाग लेता बीएसएफ का दस्ता (ETV Bharat Jaisalmer)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : February 1, 2026 at 3:24 PM IST

6 Min Read
जैसलमेर: सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) केवल देश की अंतरराष्ट्रीय सीमाओं की रक्षा तक ही सीमित नहीं है, बल्कि विभिन्न सामाजिक, सांस्कृतिक और जनसंपर्क गतिविधियों के माध्यम से देशवासी विशेषकर युवाओं में राष्ट्रभक्ति की भावना प्रबल भी करती है. जैसलमेर में हाल में तीन दिवसीय मरु महोत्सव में बीएसएफ जवानों ने अपनी प्रभावी प्रस्तुति से युवाओं को सशस्त्र बलों में भर्ती होकर देशसेवा को प्रेरित किया. बीएसएफ की विभिन्न प्रस्तुतियों का मुख्य उद्देश्य युवाओं को सीमाओं की सुरक्षा में योगदान के लिए जागरूक करना रहा. बड़ी संख्या में युवाओं ने बीएसएफ की गतिविधियों में रुचि दिखाई और जवानों से संवाद किया.

कैमल टैटू शो बना आकर्षण का केंद्र: बीएसएफ अधिकारी पीएस राठौड़ ने बताया कि मरु महोत्सव के दौरान बीएसएफ के ऊंट दस्ते के करतब व दुनिया का 8वां अजूबा कही जाने वाली बीएसएफ की कैमल माउंटेन बैंड दर्शकों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र रही. यह शो अनूठा सांस्कृतिक और शारीरिक प्रदर्शन था, जिसमें ऊंटों की विभिन्न प्रकार आकृतियां बैण्ड की धुन पर बनाई गई.

बीएसएफ अधिकारी पीएस राठौड़ (ETV Bharat Jaisalmer)

लोककला और सैन्य अनुशासन का संगम: शो के दौरान हर ऊंट कलाकार की तरह सुसज्जित नजर आया. यह प्रस्तुति न केवल दर्शकों को रोमांचित करने वाली थी, बल्कि भारतीय संस्कृति और राजस्थान की पारंपरिक लोक कला का भी सशक्त संदेश दे रही थी. शो के दौरान राजस्थानी लोकगीतों की मधुर धुनों पर बीएसएफ के कैमल माउंटेड बैंड ने शानदार संगीत प्रस्तुति दी. इसने पूरे माहौल को देशभक्ति और सांस्कृतिक रंगों से भर दिया.

कर्तव्य पथ तक गूंजा बीएसएफ का परचम: बीएसएफ अधिकारी पीएस राठौड़ ने बताया कि हाल में दिल्ली के कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस परेड में भी बीएसएफ के कैमल दल और कैमल माउंटेड बैंड ने भाग लिया था. वहां भी प्रस्तुति को देशभर के दर्शकों ने खूब सराहा. यह शो बीएसएफ की शक्ति, अनुशासन, कला और भारतीय संस्कृति के अद्भुत संगम का प्रतीक है.

वीरता और तत्परता का प्रतीक: उन्होंने बताया कि इन प्रस्तुतियों से बीएसएफ ने संदेश दिया कि सीमाओं की सुरक्षा में तैनात जवान हर परिस्थिति और हर चुनौती से निपटने को सदैव तैयार हैं. आमजन को बताया कि सीमाओं पर तैनात जवान कठोर परिस्थितियों में भी देश की रक्षा में जुटे हैं.

प्रशिक्षित होते हैं बल के ऊंट: बीएसएफ के पास अभी लगभग 1200 ऊंट हैं, जो सीमावर्ती क्षेत्रों में गश्त और अन्य सैन्य गतिविधियों में अहम हैं. इनको जोधपुर के मंडोर रोड स्थित बीएसएफ सहायक प्रशिक्षण केंद्र में विशेष प्रशिक्षण दिया जाता है. ऊंटों की ट्रेनिंग पांच वर्ष की आयु से शुरू होती है.

अनुशासन की खास ट्रेनिंग: ऊंटों को बैंड की धुनों के साथ तालमेल बैठाना, तेज आवाज में भी संयम, निश्चित क्रम में चलना, बैठना-उठना और गर्दन घुमाने जैसी गतिविधियां सिखाई जाती हैं. प्रशिक्षण परेड और विशेष आयोजनों के लिए पूरी तरह सक्षम बनाता है. एक ऊंट बीएसएफ में लगभग 15 वर्षों तक सेवा देता है, जिसके बाद उसे सेवानिवृत्त कर दिया जाता है.

परंपरागत वेशभूषा है पहचान: मरु महोत्सव में दल का नेतृत्व करने वाले बीएसएफ के अधिकारी भोमसिंह ने बताया कि इन ऊंटों का सवार ही इनकी देखभाल, प्रशिक्षण और साज-सज्जा का जिम्मेदार होता है. परेड से पहले ऊंटों की पूंछ के बालों को सुंदर डिजाइन में काटा जाता है. इन्हें रोजाना लगभग 10 किलो चारा और 2 किलो चना-मिश्रित खुराक दी जाती है. ऊंट सवार बीएसएफ जवान केसरिया साफा, लंबी मूंछें और राजस्थानी परिधान के कारण परेड के दौरान सबसे अलग दिखते हैं. उन्होंने बताया कि समय-समय पर इस दस्ते में कई बदलाव किए गए. हाल के वर्षों में महिला जवानों को भी कैमल दस्ते में शामिल किया.

युद्ध में निभाई अहम भूमिका: भोम सिंह ने बताया कि बीएसएफ के ऊंटों ने वर्ष 1965 और 1971 के युद्ध के दौरान भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी. दुर्गम रेगिस्तानी इलाकों में ऊंट सैनिकों के लिए आज भी विश्वसनीय साथी हैं. बाड़मेर और जैसलमेर जिलों में सीमा पर धोरों की वजह से रास्ते दुर्गम होते हैं. यही वजह है कि बीएसएफ जवान गश्त करने के लिए ऊंट का इस्तेमाल करते हैं.

गौरवशाली इतिहास : भोमसिंह ने बताया कि दस्ते का इतिहास शाही और गौरवशाली है. कभी बीकानेर राज्य की यह ऊंट टुकड़ियां 'गंगासिंह रिसाला' के नाम से जानी जाती थीं. बीकानेर के पूर्व महाराजा गंगासिंह ने 19वीं सदी में अपनी सेना के आधुनिकीकरण के दौरान ऊंटों की विशेष टुकड़ी बनाई थी. आज यह टुकड़ी बीएसएफ का अभिन्न हिस्सा बन चुकी है. आजादी के बाद 'गंगासिंह रिसाला' टुकड़ी को भारतीय सेना में शामिल किया गया. बाद में 1965 में बीएसएफ के गठन के साथ ऊंट रेजिमेंट की जिम्मेदारी बीएसएफ को सौंप दी गई. तब से आज तक यह ऊंट टुकड़ी देश की सीमाओं की रक्षा में तैनात है. राष्ट्रीय पर्वों पर दिल्ली में परेड का आकर्षण भी बनती है. कंटिंजेंट में मुख्यतः जैसलमेरी और बीकानेरी नस्ल के ऊंट शामिल हैं. जैसलमेरी ऊंट दौड़ने में तेज होते हैं, जबकि बीकानेरी ऊंट वजन उठाने में सक्षम माने जाते हैं. चयन के दौरान ऊंटों की ऊंचाई, वजन, शरीर की बनावट और दांत की जांच होती है.

संपादक की पसंद

