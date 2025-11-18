ETV Bharat / state

बीएसएफ की बाइक रैली ने बॉर्डर इलाके में दिया राष्ट्रीय एकता और नशा मुक्ति का संदेश

रैली में चार महिला समेत 60 राइडर्स की साहसी टीम शामिल है. बाइक रैली कल भुज पहुंचेगी.

Bike rally started from Barmer
बाड़मेर से रवाना बाइक रैली (ETV Bharat Barmer)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : November 18, 2025 at 10:37 AM IST

2 Min Read
बाड़मेर: राष्ट्रीय एकता एवं नशा मुक्ति का संदेश लेकर सीमा सुरक्षा बल (BSF) की मोटरसाइकिल रैली सोमवार को जिले के चौहटन उपखंड क्षेत्र के विभिन्न गांवों में पहुंची. इससे पहले जिला मुख्यालय पर सोमवार को बाड़मेर सेक्टर मुख्यालय के उप महानिरीक्षक कृष्ण मोहन प्रसाद एवं अवर कमान बटालियनों के कमांडेंटों ने बीएसएफ की मोटरसाइकिल रैली को रवाना किया.

बाड़मेर से गुजरात के सुईगांव जाते समय मोटरसाइकिल रैली का बाखासर इलाके के सांता समेत विभिन्न सीमावर्ती गांवों में लोगों ने स्वागत किया. सांता में समारोह के दौरान सरपंच तेजदान समेत विभिन्न जन प्रतिनिधियों के साथ राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सांता के विद्यार्थियों ने बीएसएफ की बाइक रैली का स्वागत किया. ग्रामीणों ने जवानों का साफा पहनाकर स्वागत किया.

पढ़ें: बाड़मेर में बीएसएफ की बाइक रैली का स्वागत, राष्ट्रीय एकता और नशा मुक्ति का संदेश लेकर निकले 60 राइडर्स

समारोह के दौरान स्कूली छात्राओं ने स्वागत गीत समेत विभिन्न सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी. बीएसएफ की महिला जवानों ने स्कूली छात्राओं से बातचीत की. टीम लीडर उप कमांडेट भुवन सिंह ने युवाओं को राष्ट्रीय एकता, महिला सशक्तीकरण, नशा मुक्ति के बारे में जागरूक करने के साथ युवाओं को बीएसएफ में करियर बनाने को प्रेरित किया. इसके बाद रैली सुईगांव, गुजरात रवाना हुई. इससे पहले बाड़मेर में कार्यक्रम में सीमा सुरक्षा बल सेक्टर एवं विभिन्न यूनिटों के अधिकारी एवं सीमा प्रहरी तथा उनके परिजन उपस्थित रहे.

रैली कल पहुंचेगी भुज: रैली में बीएसएफ की 60 राइडर्स की साहसी टीम शामिल है. इसमें चार महिला राइडर्स भी हैं. यह रैली 19 नवंबर को भुज (गुजरात) पहुंचेगी. जम्मू से 9 नवंबर को रवाना टीम ने अब तक 1,200 किमी की दूरी तय कर ली. रैली का नेतृत्व सहायक कमांडेंट सागर पाटिल कर रहे हैं, जबकि उप कमांडेंट भुवन सिंह समग्र पर्यवेक्षण कर रहे हैं. टीम पंजाब के गुरदासपुर, फिरोजपुर तथा राजस्थान के श्रीगंगानगर, बीकानेर, पोकरण होते हुए बाड़मेर पहुंची. सोमवार शाम बाड़मेर के सरहदी गांवों से होते गुजरात रवाना हुई. रैली 19 नवंबर को भुज (गुजरात) पहुंचेगी.

