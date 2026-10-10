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बिहार डीएलएड परीक्षार्थी ध्यान दें! बोर्ड ने तय की प्रोविजनल सर्टिफिकेट की तारीख, पढ़ें यह जरूरी अपडेट

पटना में बिहार बोर्ड ने दी डीएलएड परीक्षा को लेकर जानकारी ( ETV Bharat )

पटना: बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने डीएलएड (फेस-टू-फेस) सत्र 2024-26 के द्वितीय वर्ष के परीक्षार्थियों के प्रोविजनल सर्टिफिकेट को लेकर महत्वपूर्ण जानकारी दी है. बोर्ड के अनुसार, द्वितीय वर्ष के परीक्षार्थियों का प्रोविजनल सर्टिफिकेट 12 अक्टूबर 2026 तक जिला शिक्षा पदाधिकारी (डीईओ) कार्यालय में उपलब्ध करा दिया जाएगा.

संस्थानों के प्रधान देंगे प्रमाणपत्र