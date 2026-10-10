बिहार डीएलएड परीक्षार्थी ध्यान दें! बोर्ड ने तय की प्रोविजनल सर्टिफिकेट की तारीख, पढ़ें यह जरूरी अपडेट

बिहार डीएलएड परीक्षार्थी ध्यान दें! बोर्ड ने तय की प्रोविजनल सर्टिफिकेट की तारीख, पढ़ें यह जरूरी अपडेट
बिहार बोर्ड 12 अक्टूबर 2026 तक डीएलएड द्वितीय वर्ष का प्रोविजनल सर्टिफिकेट डीईओ कार्यालय भेजेगा, छात्र अपने संस्थान से इसे प्राप्त करेंगे. रिपोर्ट-कृष्णनंदन
Published : October 10, 2026 at 8:14 PM IST
पटना: बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने डीएलएड (फेस-टू-फेस) सत्र 2024-26 के द्वितीय वर्ष के परीक्षार्थियों के प्रोविजनल सर्टिफिकेट को लेकर महत्वपूर्ण जानकारी दी है. बोर्ड के अनुसार, द्वितीय वर्ष के परीक्षार्थियों का प्रोविजनल सर्टिफिकेट 12 अक्टूबर 2026 तक जिला शिक्षा पदाधिकारी (डीईओ) कार्यालय में उपलब्ध करा दिया जाएगा.
संस्थानों के प्रधान देंगे प्रमाणपत्र
समिति ने बताया है कि इसके बाद संबंधित डीएलएड संस्थानों के प्रधान प्रमाणपत्र प्राप्त कर अपने संस्थान के विद्यार्थियों को उपलब्ध कराएंगे. ऐसे में जिन परीक्षार्थियों ने इस सत्र की द्वितीय वर्ष की परीक्षा दी है, उन्हें अपना प्रोविजनल सर्टिफिकेट प्राप्त करने के लिए संबंधित संस्थान से संपर्क करना होगा.
डीईओ कार्यालय में उपलब्ध होंगे सर्टिफिकेट
बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष डॉ. त्यागराजन एस.एम. ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि डीएलएड सत्र 2024-26 के द्वितीय वर्ष के परीक्षार्थियों के प्रोविजनल सर्टिफिकेट जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में उपलब्ध कराए जाएंगे.
"बोर्ड की ओर से प्रमाणपत्र उपलब्ध कराने के बाद संबंधित डीएलएड संस्थानों के प्रधान अपने जिले के डीईओ कार्यालय से इन्हें प्राप्त करेंगे. इसके बाद संस्थान स्तर पर विद्यार्थियों को प्रमाणपत्र वितरित किए जाएंगे. इस व्यवस्था के तहत परीक्षार्थियों को सीधे बोर्ड कार्यालय जाने के बजाय अपने संबंधित डीएलएड संस्थान के माध्यम से प्रोविजनल सर्टिफिकेट प्राप्त करना होगा." -डॉ. त्यागराजन एस.एम, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति
संस्थान के माध्यम से मिलेगा प्रमाणपत्र
बोर्ड की ओर से जारी सूचना के अनुसार, प्रोविजनल सर्टिफिकेट वितरण की प्रक्रिया में डीएलएड संस्थानों की महत्वपूर्ण भूमिका होगी. जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय से प्रमाणपत्र प्राप्त करने के बाद संस्थान के प्रधान अपने यहां नामांकित संबंधित परीक्षार्थियों को इसे उपलब्ध कराएंगे.
विद्यार्थियों को जानकारी हासिल करने की सलाह
ऐसे में विद्यार्थियों को सलाह दी गई है कि वह अपने संस्थान से संपर्क कर प्रमाणपत्र प्राप्त करने की प्रक्रिया और वितरण से जुड़ी जानकारी हासिल करें. इससे उन्हें यह पता चल सकेगा कि उनके संस्थान में प्रमाणपत्र कब उपलब्ध होगा और उसे प्राप्त करने के लिए किन औपचारिकताओं को पूरा करना है.
28 सितंबर को जारी हुआ था परीक्षाफल
गौरतलब है कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने डीएलएड (फेस-टू-फेस) सत्र 2024-26 के द्वितीय वर्ष के परीक्षार्थियों का परीक्षाफल 28 सितंबर 2026 को जारी किया था. रिजल्ट जारी होने के बाद अब बोर्ड ने प्रोविजनल सर्टिफिकेट उपलब्ध कराने की समय सीमा भी स्पष्ट कर दी है.
12 अक्टूबर तक प्रमाणपत्र होंगे उपलब्ध
12 अक्टूबर तक जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालयों में प्रमाणपत्र उपलब्ध कराने की निर्धारित समय सीमा के बाद संस्थानों के माध्यम से विद्यार्थियों को इसे दिया जाएगा. ऐसे में संबंधित परीक्षार्थियों को अपने संस्थान के संपर्क में रहना होगा, ताकि प्रमाणपत्र उपलब्ध होते ही वह इसे प्राप्त कर सकें.
इसे भी पढ़ें-
बिहार में डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2026 का रिजल्ट जारी, 73.99% अभ्यर्थी सफल घोषित
गुरु पूर्णिमा पर CM सम्राट चौधरी का बड़ा ऐलान, TRE-4 में इतने पदों पर होगी शिक्षकों की बहाली