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पिता प्लंबर.. बेटी बनीं टॉपर, माही शर्मा ने बिहार मैट्रिक परीक्षा में हासिल किया सातवां रैंक

माही शर्मा ने बिहार मैट्रिक परीक्षा में सातवां रैंक हासिल किया है. उनके पिता प्लंबर हैं. पढ़ें पूरी खबर..

Mahi Sharma secured seventh rank
मैट्रिक में माही शर्मा की कामयाबी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : March 29, 2026 at 4:03 PM IST

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बेतिया: बिहार में आज मैट्रिक का रिजल्ट जारी हुआ है, जिसमें छात्राओं ने फिर एक परचम लहराया है. बेतिया की माही कुमारी शर्मा ने बिहार में सातवां रैंक हासिल किया है. माही कुमारी शर्मा संत टेरेसा स्कूल की छात्रा हैं. उन्होंने सातवां रैंक हासिल कर पूरे जिले का नाम रौशन किया है.

सातवीं टॉपर हैं माही: सातवीं बनीं माही कुमारी शर्मा बानूछापर के लक्ष्मी नगर की रहने वाली है. उनके घर बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है. माही ने कुल 484 अंक लाकर सातवां स्थान हासिल किया है. 96.8% लाकर पूरे जिला का नाम रौशन किया है. उनकी कामयाबी से न केवल घर-परिवार, बल्कि मोहल्ले के लोग भी काफी खुश हैं.

Mahi Sharma secured seventh rank
बेतिया की माही शर्मा (ETV Bharat)

पिता प्लंबर, मां गृहिणी: माही कुमार शर्मा के पिता मोहन कुमार पीएचईडी में प्लंबर हैं, जबकि मां ललिता देवी गृहिणी हैं. माही कुमारी ने बताया है कि वह सेल्फ स्टडी कर यह मुकाम पाई है. वह आगे लॉ की पढ़ाई करना चाहती है. अपनी इस उपलब्धि के लिए माही ने अपने माता-पिता और शिक्षकों को दी है.

"मैंने कोचिंग नहीं किया. खुद से ही घर में पढ़ाती करती थी. बहुत खुश हूं कि मैंने जो मेहनत किया था, उसी के अनुरुप मुझे सफलता मिली. आगे लॉ में अपना कैरियर बनाना चाहती हूं."- माही कुमारी शर्मा, सातवां रैंक, मैट्रिक परीक्षा

Mahi Sharma secured seventh rank
माही की कामयाबी से परिवार खुश (ETV Bharat)

माता-पिता भावुक: बेटी की कामयाबी से माता-पिता बहुत ही भावुक हैं. उन्होंने कहा, 'बेटी ने आज मेरा नाम रौशन किया है. मेरी बेटी बेटे से काम नहीं है. मेरी दो बेटियां हैं. दोनों पढ़ाई में अच्छी हैं. माही जहां तक पढ़ना चाहती हैं, वहां तक पढ़ सकती हैं. वहीं, बेटी जैसे ही टॉपर बनी, माही की मां ललिता देवी की आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े. उन्होंने बताया कि ये बहुत ही भावुक क्षण हैं. आज बेटी ने हमारा नाम रौशन किया है.

जिले की तीन बेटियां बनीं टॉपर: बेतिया के केआर स्कूल की शिवांगी कुमारी और केपीपी स्कूल की सुनीता कुमारी ने भी जिले में अपना और अपने परिवार वाले का नाम रोशन किया है. दोनों छात्राओं 484 अंक लाकर सातवां स्थान हासिल किया है. सभी को 96.8% लाकर पूरे जिला का नाम रौशन किया है. पश्चिमी चंपारण जिले में हर बार की तरह इस बार भी लड़कियों ने ही बाजी मारी है.

ये भी पढ़ें: पहले रैंक पर दो लड़कियों ने मारी बाजी, पुष्पांजलि और परवीन बनीं स्टेट टॉपर, देखें लिस्ट

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बेतिया की माही शर्मा
बिहार में मैट्रिक का रिजल्ट घोषित
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