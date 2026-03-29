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पिता प्लंबर.. बेटी बनीं टॉपर, माही शर्मा ने बिहार मैट्रिक परीक्षा में हासिल किया सातवां रैंक

पिता प्लंबर, मां गृहिणी: माही कुमार शर्मा के पिता मोहन कुमार पीएचईडी में प्लंबर हैं, जबकि मां ललिता देवी गृहिणी हैं. माही कुमारी ने बताया है कि वह सेल्फ स्टडी कर यह मुकाम पाई है. वह आगे लॉ की पढ़ाई करना चाहती है. अपनी इस उपलब्धि के लिए माही ने अपने माता-पिता और शिक्षकों को दी है.

सातवीं टॉपर हैं माही: सातवीं बनीं माही कुमारी शर्मा बानूछापर के लक्ष्मी नगर की रहने वाली है. उनके घर बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है. माही ने कुल 484 अंक लाकर सातवां स्थान हासिल किया है. 96.8% लाकर पूरे जिला का नाम रौशन किया है. उनकी कामयाबी से न केवल घर-परिवार, बल्कि मोहल्ले के लोग भी काफी खुश हैं.

"मैंने कोचिंग नहीं किया. खुद से ही घर में पढ़ाती करती थी. बहुत खुश हूं कि मैंने जो मेहनत किया था, उसी के अनुरुप मुझे सफलता मिली. आगे लॉ में अपना कैरियर बनाना चाहती हूं."- माही कुमारी शर्मा, सातवां रैंक, मैट्रिक परीक्षा

माही की कामयाबी से परिवार खुश (ETV Bharat)

माता-पिता भावुक: बेटी की कामयाबी से माता-पिता बहुत ही भावुक हैं. उन्होंने कहा, 'बेटी ने आज मेरा नाम रौशन किया है. मेरी बेटी बेटे से काम नहीं है. मेरी दो बेटियां हैं. दोनों पढ़ाई में अच्छी हैं. माही जहां तक पढ़ना चाहती हैं, वहां तक पढ़ सकती हैं. वहीं, बेटी जैसे ही टॉपर बनी, माही की मां ललिता देवी की आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े. उन्होंने बताया कि ये बहुत ही भावुक क्षण हैं. आज बेटी ने हमारा नाम रौशन किया है.

जिले की तीन बेटियां बनीं टॉपर: बेतिया के केआर स्कूल की शिवांगी कुमारी और केपीपी स्कूल की सुनीता कुमारी ने भी जिले में अपना और अपने परिवार वाले का नाम रोशन किया है. दोनों छात्राओं 484 अंक लाकर सातवां स्थान हासिल किया है. सभी को 96.8% लाकर पूरे जिला का नाम रौशन किया है. पश्चिमी चंपारण जिले में हर बार की तरह इस बार भी लड़कियों ने ही बाजी मारी है.

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