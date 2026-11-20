ETV Bharat / state

एटा सड़क हादसे में बीएससी छात्रा की मौत; भाई और दूसरा युवक घायल, इलाज जारी

एटा सड़क हादसे में बीएससी छात्रा की मौत. ( Photo Credit: ETV Bharat )

एटा: जिले के रिजोर थाना क्षेत्र में शुक्रवार सुबह सड़क हादसे में बीएससी की परीक्षा देने जा रही 19 वर्षीय छात्रा की मौत हो गई. जबकि उसका भाई और एक अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गए हैं. तीनों एक हीं बाइक से एटा स्थित एसके कॉलेज में परीक्षा देने जा रहे थे. जयपुरिया स्कूल के पास पीछे से आए अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक में टक्कर मार दी.

फिरोजाबाद जिले के एका थाना क्षेत्र के कुंजपुर गांव निवासी मुस्कान (19) पुत्री सुखबीर शुक्रवार सुबह करीब 6:30 बजे अपने भाई मोहित (18) और गांव के ही विपिन पुत्र माखनलाल के साथ बाइक से एटा आ रही थी. मुस्कान को एसके कॉलेज में बीएससी की परीक्षा देनी थी.