एटा सड़क हादसे में बीएससी छात्रा की मौत; भाई और दूसरा युवक घायल, इलाज जारी
रिजोर थाना क्षेत्र के जयपुरिया स्कूल के पास अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 20, 2026 at 1:15 PM IST
एटा: जिले के रिजोर थाना क्षेत्र में शुक्रवार सुबह सड़क हादसे में बीएससी की परीक्षा देने जा रही 19 वर्षीय छात्रा की मौत हो गई. जबकि उसका भाई और एक अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गए हैं. तीनों एक हीं बाइक से एटा स्थित एसके कॉलेज में परीक्षा देने जा रहे थे. जयपुरिया स्कूल के पास पीछे से आए अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक में टक्कर मार दी.
फिरोजाबाद जिले के एका थाना क्षेत्र के कुंजपुर गांव निवासी मुस्कान (19) पुत्री सुखबीर शुक्रवार सुबह करीब 6:30 बजे अपने भाई मोहित (18) और गांव के ही विपिन पुत्र माखनलाल के साथ बाइक से एटा आ रही थी. मुस्कान को एसके कॉलेज में बीएससी की परीक्षा देनी थी.
रिजोर थाना क्षेत्र के जयपुरिया स्कूल के पास अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी. टक्कर लगने से तीनों सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए. हादसे के बाद आसपास मौजूद लोग मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी.
पुलिस ने तीनों घायलों को एटा के वीरांगना अवंतीबाई मेडिकल कॉलेज पहुंचाया. हालांकि, अस्पताल ले जाते समय मुस्कान ने दम तोड़ दिया. मेडिकल कॉलेज पहुंचने पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.
वहीं, घायल मोहित और विपिन का उपचार चल रहा है. दोनों को फ्रैक्चर होने की जानकारी सामने आई है. घटना की सूचना मिलते ही परिवार के लोग मेडिकल कॉलेज पहुंच गए.
मुस्कान के मामा नरेंद्र ने बताया कि उनकी भांजी अपने भाई के साथ परीक्षा देने एटा जा रही थी. भाई उसे कॉलेज छोड़ने जा रहा था. इसी बीच हादसे की सूचना मिली. परिवार के लोग जब तक मौके पर पहुंचे, तब तक मुस्कान की मौत हो चुकी थी. चाचा राजवीर ने बताया कि मुस्कान एसके कॉलेज में परीक्षा देने जा रही थी. रास्ते में अज्ञात वाहन की टक्कर से यह हादसा हुआ.
चौकी प्रभारी अनिल पवार ने बताया कि छात्रा अपने भाई और गांव के एक अन्य व्यक्ति के साथ एका की तरफ से आ रही थी. इसी दौरान किसी अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक में कट मार दिया, जिससे हादसा हुआ और युवती की मौत हो गई. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है.
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