ETV Bharat / state

कन्नौज में बीएससी के छात्र की प्रोटीन शेक पीने के बाद तबीयत बिगड़ी; 14 दिन बाद हुई मौत, जिम संचालक के खिलाफ FIR दर्ज

थानाध्यक्ष ध्यानेंद्र प्रताप सिंह ने बताया, छात्र की मौत के मामले में जिम-संचालक के खिलाफ FIR दर्ज कर जिम को सील कर दिया गया है.

Photo Credit: ETV Bharat
कन्नौज में बीएससी के छात्र विकास की मौत (Photo Credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : December 26, 2025 at 10:02 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

कन्नौज: कन्नौज में 11 दिसंबर को जिम में वर्कआउट के दौरान प्रोटीन शेक पीने के बाद 19 साल के बीएससी के छात्र की तबीयत अचानक खराब हो गयी थी. हालत नाजुक होने के कारण उसको कानपुर रेफर किया गया था. 14 दिन बाद शुक्रवार को इलाज के दौरान उसकी मौत हो गयी. तालग्राम थाने के थानाध्यक्ष ध्यानेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि छात्र की मौत के मामले में जिम संचालक के खिलाफ FIR दर्ज कर जिम को सील कर दिया गया है.

प्रोटीन शेक पीने बाद तबीयत बिगड़ी: तालग्राम थाने के थानाध्यक्ष ध्यानेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि मामला तलाग्राम थानाक्षेत्र के कोलकत्ता पुरवा गांव का है. 11 दिसंबर को बीएससी के 19 वर्षीय छात्र विकास ने जिम में वर्कआउट के दौरान प्रोटीन शेक पिया था. विकास के भाई सत्यप्रकाश ने बताया कि प्रोटीन शेक पीने के बाद विकास की हालत अचानक बिगड़ गयी थी. उसको पृथ्वी अस्पताल मे भर्ती कराया गया था.

प्रोटीन शेक पाउडर फेफड़ों में चला गया: भाई को डॉक्टर ने बताया कि प्रोटीन शेक पीने के बाद उसको उल्टी, पेट में दर्द और चेहरे पर सूजन की शिकायत हुई. उल्टी की वजह से पाउडर फेफड़ों में चला गया और जम गया. इस कारण ब्लड सर्कुलेशन ठीक से नहीं हो पा रहा था. हालत नाजुक होने पर उसे कानपुर रेफर कर दिया गया. कानपुर में 14 दिन से इलाज हो रहा था. शुक्रवार को विकास की मौत हो गयी.

घर पर किसी को जिम के बारे में नहीं बताया था: विकास के भाई सत्यप्रकाश ने बताया कि उसने किसी को बताए बिना जिम ज्वाइन किया था. विकास अपने दोस्तों के साथ तालग्राम कस्बे में कोचिंग पढ़ता था. वहीं मैक्स पावर नाम का जिम है, जिसे भूपेश श्रीवास्तव चलाता है. 16 दिन पहले विकास ने जिम ज्वॉइन किया था.

जिम संचालक ने प्रोटीन पाउडर दिया था: जिम संचालक ने विकास को एक्सरसाइज के साथ-साथ बॉडी बनाने के एक लिए प्रोटीन पाउडर पीने को दिया था. विकास ने दो दिन पाउडर पिया. दूसरे दिन प्रोटीन शेक पीने के बाद उसकी हालत बिगड़ गई. परिजन उसे अस्पताल लेकर गये. गंभीर हालत होने के कारण डॉक्टर ने उसे कानपुर रेफर कर दिया. 14 दिन बाद विकास ने दम तोड़ दिया.

प्रोटीन पाउडर गलत तरीके से पिलाया: तालग्राम थाने के थानाध्यक्ष ध्यानेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि विकास की मौत के बाद नाराज परिजनों ने शव को तालग्राम थाने में रख कर प्रदर्शन किया. पुलिस ने जिम संचालक भूपेश श्रीवास्तव के खिलाफ FIR दर्ज करके जिम को सील कर दिया गया है. पुलिस मामले की जांच कर रही है. परिजनों का आरोप है कि जिम संचालक ने गलत तरीके से प्रोटीन पाउडर पिलाया, जिससे विकास की मौत हो गई.

यह भी पढ़ें- लखनऊ में हाथ सेंकते समय हीटर पर गिरा सरकारी शिक्षक, करंट लगने से मौके पर ही मौत

TAGGED:

FIR AGAINST GYM MANAGER IN KANNAUJ
BSC STUDENT DIED IN KANNAUJ
BSC STUDENT IN KANNAUJ FALLEN ILL
PROTEIN SHAKE DEATH IN KANNAUJ

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.