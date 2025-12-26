ETV Bharat / state

कन्नौज में बीएससी के छात्र की प्रोटीन शेक पीने के बाद तबीयत बिगड़ी; 14 दिन बाद हुई मौत, जिम संचालक के खिलाफ FIR दर्ज

कन्नौज: कन्नौज में 11 दिसंबर को जिम में वर्कआउट के दौरान प्रोटीन शेक पीने के बाद 19 साल के बीएससी के छात्र की तबीयत अचानक खराब हो गयी थी. हालत नाजुक होने के कारण उसको कानपुर रेफर किया गया था. 14 दिन बाद शुक्रवार को इलाज के दौरान उसकी मौत हो गयी. तालग्राम थाने के थानाध्यक्ष ध्यानेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि छात्र की मौत के मामले में जिम संचालक के खिलाफ FIR दर्ज कर जिम को सील कर दिया गया है.

प्रोटीन शेक पीने बाद तबीयत बिगड़ी: तालग्राम थाने के थानाध्यक्ष ध्यानेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि मामला तलाग्राम थानाक्षेत्र के कोलकत्ता पुरवा गांव का है. 11 दिसंबर को बीएससी के 19 वर्षीय छात्र विकास ने जिम में वर्कआउट के दौरान प्रोटीन शेक पिया था. विकास के भाई सत्यप्रकाश ने बताया कि प्रोटीन शेक पीने के बाद विकास की हालत अचानक बिगड़ गयी थी. उसको पृथ्वी अस्पताल मे भर्ती कराया गया था.

प्रोटीन शेक पाउडर फेफड़ों में चला गया: भाई को डॉक्टर ने बताया कि प्रोटीन शेक पीने के बाद उसको उल्टी, पेट में दर्द और चेहरे पर सूजन की शिकायत हुई. उल्टी की वजह से पाउडर फेफड़ों में चला गया और जम गया. इस कारण ब्लड सर्कुलेशन ठीक से नहीं हो पा रहा था. हालत नाजुक होने पर उसे कानपुर रेफर कर दिया गया. कानपुर में 14 दिन से इलाज हो रहा था. शुक्रवार को विकास की मौत हो गयी.

घर पर किसी को जिम के बारे में नहीं बताया था: विकास के भाई सत्यप्रकाश ने बताया कि उसने किसी को बताए बिना जिम ज्वाइन किया था. विकास अपने दोस्तों के साथ तालग्राम कस्बे में कोचिंग पढ़ता था. वहीं मैक्स पावर नाम का जिम है, जिसे भूपेश श्रीवास्तव चलाता है. 16 दिन पहले विकास ने जिम ज्वॉइन किया था.