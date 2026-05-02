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आगरा में BSC के स्टूडेंट ने पिता की लाइसेंसी रिवॉल्वर से खुद को गोली मारी, मौत

अस्पताल ले जाते समय छात्र ने रास्ते में दम तोड़ा, पिता हैं पशु चिकित्सक.

अनुज (फाइल फोटो)
अनुज (फाइल फोटो) (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 2, 2026 at 7:20 PM IST

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आगरा: जिले में खेरागढ़ थाना क्षेत्र स्थित गांव सितौली में बीएससी के छात्र ने पिता की लाइसेंसी रिवॉल्वर से गोली मारकर आत्महत्या कर ली. छात्र के आत्मघाती कदम से परिवार में कोहराम मचा हुआ है. सूचना पर पहुंची पुलिस अब मामले की जांच कर रही है कि छात्र ने आत्महत्या किस वजह से की है?

पशु चिकित्सक डॉ. संजय सिकरवार के 20 वर्षीय बेटे अनुज सिकरवार ने आत्महत्या की है. शनिवार सुबह अनुज ने पिता की लाइसेंसी रिवाल्वर से खुद को गोली मारी. अचानक घर में गोली चलने की आवाज सुनी तो परिजन दौड़कर कमरे में पहुंचे, जहां पर अनुज खून से लथपथ पड़ा मिला. यह देखकर आनन-फानन में परिजन उसे अस्पताल लेकर पहुंचे. मगर, उसने रास्ते में दम तोड़ दिया. सूचना पर खेरागढ़ थाना पुलिस भी मौके पर पहुंच गई.

खेरागढ़ थाना पुलिस को डॉ. संजय सिरवार ने बताया कि वे पशु चिकित्सक हैं. गांव में उनका क्लीनिक है. उनके दो बेटे हैं. बड़ा बेटा सतीश सिकरवार बीएसएफ जवान है. उसकी तैनाती नागालैंड में है. जबकि छोटा बेटा अनुज सिकरवार है, जो बीएससी एग्रीकल्चर अंतिम वर्ष का छात्र था. वह पढाई में ठीक था. उसने आत्महत्या क्यों की, यह कोई समझ नहीं पा रहा है. बेटे के आत्मघाती कदम से पूरा परिवार सदमे में है.

पुलिस की छानबीन में सामने आया है कि अनुज सिकरवार ऑनलाइन गेम खेलता था. कई बार मोटी रकम गवां चुका था. इस बिंदु पर भी पड़ताल की जा रही है. खेरागढ़ थाना प्रभारी निरीक्षक हरीश कुमार शर्मा ने बताया कि अनुज की आत्महत्या का काराण स्पष्ट नहीं है. परिजन सदमे में हैं. मौके पफॉरेंसिक टीम बुलाई गई थी. लाइसेंसी रिवाल्वर भी कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी गई है.

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