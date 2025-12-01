ETV Bharat / state

लखनऊ में BSC छात्र ने की आत्महत्या; किराए के कमरे में मिला शव

लखनऊः राजधानी के सरोजनी नगर थाना क्षेत्र में सोमवार दोपहर एक बीएससी प्रथम वर्ष के छात्र ने किराए के कमरे में आत्महत्या कर ली. घटना के समय उसका चचेरा भाई बाथरूम में नहाने गया था. वापस आने पर दरवाजा बंद मिला और अंदर झांकने पर तो देखा होश उड़ गए. सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है.

क्रिकेट की ट्रेनिंग ले रहा था छात्रः छात्र की पहचान दिव्यांशु राज (19) के रूप में हुई है, जो सीतापुर जिले के लहरपुर का रहने वाला था. दिव्यांशु लखनऊ में अपने छोटे भाई अर्पित राज के साथ शांति नगर में किराए पर रहता था. सीतापुर के एक कॉलेज से बीएससी प्रथम वर्ष की प्राइवेट पढ़ाई कर रहा था और साथ ही पारा स्थित प्रतिभा अकादमी में क्रिकेट की ट्रेनिंग भी लेता था.



नहाने गया था चचेरा भाई, तब उठाया कदमः पुलिस के मुताबिक, सोमवार सुबह करीब 9:30 बजे दिव्यांशु का छोटा भाई अर्पित स्कूल गया था. वहीं, बार काउंसिल का पेपर देने आया चचेरा भाई अभिषेक बाथरूम में नहा रहा था. ​जब अभिषेक नहाकर लौटा तो उसने दिव्यांशु के कमरे का दरवाजा अंदर से बंद पाया. कई बार आवाज देने पर भी कोई जवाब नहीं मिला. इसके बाद खिड़की से झांक कर देखने पर अभिषेक शव लटक रहा था.



पिता सरकारी टीचरः ​अभिषेक ने तुरंत आस-पास के लोगों को सूचना दी. इसके साथ ही लोगों की मदद से दरवाजा तोड़कर दिव्यांशु को सरोजनी नगर सीएचसी ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. ​दिव्यांशु के पिता अमरेश कुमार अपने गांव में सरकारी जूनियर स्कूल में अध्यापक हैं. मां की मृत्यु आठ साल पहले हो चुकी है. सरोजनी नगर इंस्पेक्टर राजदेव राम प्रजापति ने बताया कि शव को कब्जे पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा है. छात्र द्वारा यह कदम उठाने का कारण अभी स्पष्ट नहीं हो सका है, मामले की गहन जांच की जा रही है.