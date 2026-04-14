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कानपुर में BSC के छात्र ने की खुदकुशी, किराये के कमरे में मिला शव

आत्महत्या से पहले फोन कर परिवार को तबियत ठीक नहीं होने की दी थी जानकारी.

प्रांजुल सिंह (फाइल फोटो)
प्रांजुल सिंह (फाइल फोटो) (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 14, 2026 at 2:58 PM IST

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कानपुर: कल्याणपुर के आवास विकास क्षेत्र में मंगलवार सुबह बीएससी द्वितीय वर्ष के एक छात्र ने आत्महत्या कर ली. छात्र का शव उसके किराए के कमरे में पंखे से लटका मिला. सूचना पर पहुंची पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने जांच पड़ताल कर शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. छात्र पीपीएन कॉलेज में पढ़ाई कर रहा था.

कन्नौज के ठठिया गांव निवासी राजमिस्त्री शिव सिंह का इकलौता बेटा प्रांजुल सिंह (25) पिछले दो साल से कल्याणपुर में किराए पर रहकर पढ़ाई कर रहा था. मंगलवार सुबह जब उसके पिता ने फोन किया तो रिसीव नहीं हुआ. इस पर उन्होंने पड़ोस के कमरे में रहने वाले प्रांजुल के दोस्त रोहन को फोन किया. रोहन ने दरवाजा खटखटाया पर अंदर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली. शक होने पर रोहन ने खिड़की से झांका तो प्रांजुल का शव पंखे से लटका देख उसके होश उड़ गए. सूचना पर पहुंची कल्याणपुर थाना पुलिस और एसीपी आशुतोष कुमार ने दरवाजा तोड़कर शव को नीचे उतारा.

परिजनों के अनुसार, सोमवार रात करीब 9 बजे प्रांजुल ने अपनी मां श्यामा देवी और बहन कशिश सहित परिवार के सभी सदस्यों से बात की थी. पिता शिव सिंह से बातचीत के दौरान उसने कहा था कि उसकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है और वह सोने जा रहा है. इसके बाद उसने फोन काट दिया था. सुबह जब पिता ने उसकी सेहत का हाल जानने के लिए दो बार कॉल किया और जवाब नहीं मिला, तब अनहोनी की आशंका हुई.

मौके पर पहुंची फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल से साक्ष्य एकत्रित किए हैं. पुलिस ने मृतक का मोबाइल फोन अपने कब्जे में ले लिया है. IPS सुमेध मिलिंद जाधव ने बताया कि पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. फिलहाल परिजनों की ओर से किसी पर कोई आरोप नहीं लगाया गया है. घटनास्थल से मिले साक्ष्यों की जांच की जा रही है. यदि परिजनों की तरफ से कोई लिखित तहरीर मिलती है, तो उसके आधार पर अग्रिम कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

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