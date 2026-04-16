बरेली में बीएससी छात्र ने किया सुसाइड, दो महीने पहले हुई थी शादी, पत्नी से फोन पर बातचीत के बाद उठाया खौफनाक कदम
सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया. पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 16, 2026 at 8:16 PM IST
बरेली : नवाबगंज क्षेत्र में एक युवक द्वारा आत्महत्या किए जाने का मामला सामने आया है. युवक की पहचान गंगवार कॉलोनी निवासी 23 वर्षीय विकास, पुत्र केवल सिंह के रूप में हुई है. विकास बीएससी का छात्र था और उसकी शादी इसी साल 21 फरवरी को हुई थी. सूचना मिलने पर नवाबगंज थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की.
परिजनों ने बताया, घटना की रात विकास अपनी पत्नी से फोन पर बात कर रहा था. बातचीत के दौरान दोनों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया. परिजनों का कहना है कि इसी तनाव में आकर विकास ने अपने कमरे में पंखे से फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली.
सुबह काफी देर तक जब कमरे का दरवाजा नहीं खुला तो घरवालों को शक हुआ. खिड़की से झांककर देखा तो विकास फंदे से लटका हुआ था. यह दृश्य देखकर परिवार में चीख-पुकार मच गई. आनन-फानन में दरवाजा तोड़ा गया और उसे नीचे उतारा गया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी.
प्रभारी निरीक्षक अरुण कुमार श्रीवास्तव ने बताया, शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया है. प्रथम दृष्टया मामला आत्महत्या का प्रतीत हो रहा है, हालांकि सभी पहलुओं की जांच की जा रही है. परिजनों द्वारा लगाए गए आरोपों को भी गंभीरता से लिया जा रहा है.
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