ETV Bharat / state

बीएससी नर्सिंग प्रवेश परीक्षा का शेड्यूल, अभ्यर्थियों के लिए गाइडलाइन जारी, जानिए कब से करना है आवेदन

बीएससी नर्सिंग प्रवेश परीक्षा का शेड्यूल ( Etv Bharat )

रायपुर : छत्तीसगढ़ राज्य में बीएससी नर्सिंग प्रवेश परीक्षा 2026 के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है. छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल, नवा रायपुर द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, शैक्षणिक सत्र 2026 के लिए बीएससी नर्सिंग प्रवेश परीक्षा यानी BSCN26 का कार्यक्रम घोषित कर दिया गया है.

कब से शुरु हो रहा है आवेदन ?

इच्छुक अभ्यर्थी 27 मार्च 2026 से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, जबकि आवेदन की अंतिम तिथि 27 अप्रैल 2026 शाम 5 बजे तक निर्धारित की गई है. यदि आवेदन पत्र में कोई त्रुटि हो जाती है, तो उसे सुधारने के लिए 28 अप्रैल से 30 अप्रैल 2026 तक का समय दिया गया है.

बीएससी नर्सिंग प्रवेश परीक्षा का शेड्यूल

यह प्रवेश परीक्षा 11 जून 2026, गुरुवार को आयोजित की जाएगी, जिसका समय सुबह 10 बजे से 12:15 बजे तक रहेगा. परीक्षा के प्रवेश पत्र 1 जून 2026 से व्यापम की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध होंगे. यह परीक्षा राज्य के 33 जिला मुख्यालयों में आयोजित की जाएगी.