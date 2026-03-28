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बीएससी नर्सिंग प्रवेश परीक्षा का शेड्यूल, अभ्यर्थियों के लिए गाइडलाइन जारी, जानिए कब से करना है आवेदन

छत्तीसगढ़ में बीएससी नर्सिंग प्रवेश परीक्षा का शेड्यूल जारी हो चुका है.आईए जानते हैं अभ्यर्थी कब से कब तक आवेदन कर सकते हैं.

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बीएससी नर्सिंग प्रवेश परीक्षा का शेड्यूल (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : March 28, 2026 at 12:09 PM IST

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रायपुर : छत्तीसगढ़ राज्य में बीएससी नर्सिंग प्रवेश परीक्षा 2026 के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है. छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल, नवा रायपुर द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, शैक्षणिक सत्र 2026 के लिए बीएससी नर्सिंग प्रवेश परीक्षा यानी BSCN26 का कार्यक्रम घोषित कर दिया गया है.

कब से शुरु हो रहा है आवेदन ?

इच्छुक अभ्यर्थी 27 मार्च 2026 से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, जबकि आवेदन की अंतिम तिथि 27 अप्रैल 2026 शाम 5 बजे तक निर्धारित की गई है. यदि आवेदन पत्र में कोई त्रुटि हो जाती है, तो उसे सुधारने के लिए 28 अप्रैल से 30 अप्रैल 2026 तक का समय दिया गया है.

बीएससी नर्सिंग प्रवेश परीक्षा का शेड्यूल

यह प्रवेश परीक्षा 11 जून 2026, गुरुवार को आयोजित की जाएगी, जिसका समय सुबह 10 बजे से 12:15 बजे तक रहेगा. परीक्षा के प्रवेश पत्र 1 जून 2026 से व्यापम की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध होंगे. यह परीक्षा राज्य के 33 जिला मुख्यालयों में आयोजित की जाएगी.

कैसे करें आवेदन

अभ्यर्थियों को आवेदन के दौरान परीक्षा शुल्क का भुगतान ऑनलाइन करना होगा. हालांकि, छत्तीसगढ़ के स्थानीय अभ्यर्थियों के लिए राहत की बात यह है कि परीक्षा में शामिल होने पर उनका शुल्क वापस कर दिया जाएगा. अधिक जानकारी और ऑनलाइन आवेदन के लिए अभ्यर्थी व्यापम की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर दिशा-निर्देश प्राप्त कर सकते हैं. अभ्यर्थियों को सलाह दी गई है कि वे समय सीमा के भीतर सावधानीपूर्वक आवेदन प्रक्रिया पूरी कर लें.अभ्यर्थी विस्तृत जानकारी एवं ऑनलाइन आवेदन के लिए व्यापम की आधिकारिक वेबसाइट https://vyapamcg.cgstate.gov.in पर जाकर निर्देशों के बारे में जान लें.

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