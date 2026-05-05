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नैनीताल में बीएससी फाइनल ईयर की छात्रा की मौत, पड़ताल में जुटी पुलिस

नैनीताल: शहर के स्टाफ हाउस क्षेत्र में एक दर्दनाक घटना सामने आई, यहां बीएससी तृतीय वर्ष की छात्रा (उम्र 20) की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. छात्रा का शव फंदे से लटका मिला. घटना के बाद पूरे क्षेत्र में शोक और सनसनी का माहौल है. सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव कब्जे में लेकर घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया. पुलिस ने मामले की पड़ताल तेज कर दी है. वहीं घटना के मृतक छात्रा के परिवार में मातम छाया हुआ है.

गौर हो कि नैनीताल के स्टाफ हाउस क्षेत्र में उस समय हड़कंप मच गया, जब बीएससी तृतीय वर्ष की छात्रा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. जानकारी के अनुसार, मंगलवार सुबह जब छात्रा ने अपने कमरे का दरवाजा काफी देर तक नहीं खोला, तो आसपास के लोगों और पड़ोसियों को चिंता हुई. काफी आवाज लगाने के बावजूद जब अंदर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली, तो पड़ोसियों ने दरवाजा खोलकर अंदर देखा. अंदर का मंजर देख लोगों के पैरों तले जमीन खिसक गई. छात्रा का शव फंदे से लटका मिला. तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी गई. सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस टीम मौके पर पहुंची और घटनास्थल का जायजा लिया.