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फर्रुखाबाद: शिक्षकों की लापरवाही पर BSA का कड़ा एक्शन, पूरे स्टाफ का रोका वेतन

फर्रुखाबाद : जनपद के प्राथमिक विद्यालय अजीजाबाद में बड़ी लापरवाही सामने आने पर जिला प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है. स्कूल में पढ़ाई पर ध्यान न देने के कारण छात्रों की शैक्षणिक गुणवत्ता में कोई सुधार नहीं हो रहा था और न ही शिक्षक इसके लिए कोई ठोस प्रयास कर रहे थे. इसके अलावा विद्यालय में छात्रों की उपस्थिति भी बेहद कम पाई गई. इन सभी मामलों में शिक्षकों को दोषी पाते हुए जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी विश्वनाथ प्रताप सिंह ने स्कूल के समस्त शैक्षणिक स्टाफ का अगस्त माह का वेतन और मानदेय तत्काल प्रभाव से रोक दिया है.

दरअसल, जिलाधिकारी ने बीते दिन 8 अगस्त को शमशाबाद विकासखंड के प्राथमिक विद्यालय अज़ीज़ाबाद का औचक निरीक्षण किया था, जहां 63 में सिर्फ 46 बच्चे उपस्थित पाए गए. मध्यान्ह भोजन में सब्जी युक्त दाल व चावल बने हुए थे. जिसकी गुणवत्ता ठीक मिली, लेकिन अधिकांश छात्र-छात्राएं यूनिफॉर्म में नहीं आए थे. विद्यालय में छात्र-छात्राओं में शिक्षा का स्तर भी काफी कम पाया गया. इसके अलावा बच्चों के शैक्षिक गुणवत्ता में सुधार के लिए शिक्षक की तरफ से कोई ठोस उपाय नहीं किया जा रहा था.