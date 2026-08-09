फर्रुखाबाद: शिक्षकों की लापरवाही पर BSA का कड़ा एक्शन, पूरे स्टाफ का रोका वेतन
छात्रों की शैक्षणिक गुणवत्ता में नहीं हो रहा था कोई सुधार, न ही शिक्षक उठा रहे थे कोई कदम.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 9, 2026 at 2:04 PM IST
फर्रुखाबाद : जनपद के प्राथमिक विद्यालय अजीजाबाद में बड़ी लापरवाही सामने आने पर जिला प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है. स्कूल में पढ़ाई पर ध्यान न देने के कारण छात्रों की शैक्षणिक गुणवत्ता में कोई सुधार नहीं हो रहा था और न ही शिक्षक इसके लिए कोई ठोस प्रयास कर रहे थे. इसके अलावा विद्यालय में छात्रों की उपस्थिति भी बेहद कम पाई गई. इन सभी मामलों में शिक्षकों को दोषी पाते हुए जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी विश्वनाथ प्रताप सिंह ने स्कूल के समस्त शैक्षणिक स्टाफ का अगस्त माह का वेतन और मानदेय तत्काल प्रभाव से रोक दिया है.
दरअसल, जिलाधिकारी ने बीते दिन 8 अगस्त को शमशाबाद विकासखंड के प्राथमिक विद्यालय अज़ीज़ाबाद का औचक निरीक्षण किया था, जहां 63 में सिर्फ 46 बच्चे उपस्थित पाए गए. मध्यान्ह भोजन में सब्जी युक्त दाल व चावल बने हुए थे. जिसकी गुणवत्ता ठीक मिली, लेकिन अधिकांश छात्र-छात्राएं यूनिफॉर्म में नहीं आए थे. विद्यालय में छात्र-छात्राओं में शिक्षा का स्तर भी काफी कम पाया गया. इसके अलावा बच्चों के शैक्षिक गुणवत्ता में सुधार के लिए शिक्षक की तरफ से कोई ठोस उपाय नहीं किया जा रहा था.
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय की तरफ से बताया गया कि विभिन्न प्लेटफार्म के माध्यम से शिक्षकों को बच्चों की उपस्थिति बढ़ाने और शैक्षिक सुधार के लिए निरंतर निर्देशित किया जाता रहा है. उसके बाद भी ऐसे हालात पाए गए, इससे पता चलता है कि विद्यालय में कार्यरत शैक्षिक स्टाफ ने शासन से निर्धारित दायित्वों का निर्वाहन नहीं किया है, जो लापरवाही और अपने जिम्मेदारी के प्रति उदासीनता को दिखाता है. बीएसए विश्वनाथ प्रताप सिंह ने बताया कि इस मामले में प्राथमिक विद्यालय अज़ीज़ाबाद में कार्यरत समस्त शैक्षिक स्टाफ का अगस्त माह 2026 का वेतन और मानदेय रोक दिया गया है.
ये भी पढ़ें- वाराणसी : दालमंडी में भूमि पूजन संपन्न, ₹215 करोड़ की योजना से बदलेगी सूरत, नवंबर में मिलेगी ट्रैफिक से मुक्ति