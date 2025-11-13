कौशांबी में दो शिक्षिकाओं को बीएसए ने किया सस्पेंड, बच्चों को कुल्हाड़ी देकर कटवाया था नीम का पेड़, कैंपस में नहीं आ रही थी धूप
जांच के दौरान बीईओ को स्कूल परिसर में कटी हुई नीम की डाल मिली. छात्रों ने भी पेड़ काटने की कही थी बात.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 13, 2025 at 4:10 PM IST
कौशांबी : सिराथू के उच्च प्राथमिक विद्यालय देवीगंज की दो महिला शिक्षकों को बीएसए ने सस्पेंड कर दिया है. दो दिन पहले स्कूल से एक वीडियो सामने आया था, जिसमें शिक्षिकाएं बच्चों से नीम के पेड़ की डाल कटवा रही थीं. वीडियो वायरल होने पर बीएसए ने जांच किए आदेश दिए थे. दोषी पाए जाने पर दोनों शिक्षिकाओं को गुरुवार को सस्पेंड कर दिया गया.
उच्च प्राथमिक विद्यालय देवीगंज में नीम का एक बड़ा पेड़ है. मंगलवार को प्रधानाध्यापिका माया साहू और सहायक अध्यापिका पुष्पा देवी ने स्कूल प्रांगण में धूप के लिए नीम की डाल कटवाने का फैसला लिया. इस दौरान शिक्षकों ने स्कूल प्रांगण में मौजूद छात्रों को पेड़ में चढ़कर डाल काटने की बात कही. प्रधानाध्यापिका के निर्देश पर दो छात्र नीम के पेड़ में चढ़कर डाल काटने लगे.
छात्रों को पेड़ पर चढ़कर डालियां काटते देख किसी ने वीडियो बना लिया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया. मामला सामने आने पर बेसिक शिक्षा अधिकारी कमलेंद्र कुशवाहा ने इसे गंभीरता से लिया और बीईओ कड़ा नीरज उमराव को जांच के आदेश दिए. जांच के दौरान बीईओ को स्कूल परिसर में कटी हुई नीम की डाल मिली. छात्रों ने भी बताया कि डाल कटवाने के निर्देश शिक्षिकाओं ने ही दिए थे.
बुधवार को बीईओ कड़ा ने जांच रिपोर्ट बीएसए को सौंपी. रिपोर्ट मिलने के बाद बीएसए ने दोनों शिक्षिकाओं-प्रधानाध्यापिका माया साहू और सहायक अध्यापिका पुष्पा देवी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है.
एडीएम प्रबुद्ध सिंह ने बताया कि नीम के पेड़ पर चढ़कर दो छात्रों द्वारा डाल काटने का वीडियो प्रकाश में आया है. जिस पर जांच करवाई गई. जांच में दोषी मिलने पर दो शिक्षिकाओं को निलंबित कर दिया गया है तथा दोनों शिक्षिकाओं के खिलाफ विभागीय जांच बैठा दी गआ है.
