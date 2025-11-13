ETV Bharat / state

कौशांबी में दो शिक्षिकाओं को बीएसए ने किया सस्पेंड, बच्चों को कुल्हाड़ी देकर कटवाया था नीम का पेड़, कैंपस में नहीं आ रही थी धूप

कौशांबी : सिराथू के उच्च प्राथमिक विद्यालय देवीगंज की दो महिला शिक्षकों को बीएसए ने सस्पेंड कर दिया है. दो दिन पहले स्कूल से एक वीडियो सामने आया था, जिसमें शिक्षिकाएं बच्चों से नीम के पेड़ की डाल कटवा रही थीं. वीडियो वायरल होने पर बीएसए ने जांच किए आदेश दिए थे. दोषी पाए जाने पर दोनों शिक्षिकाओं को गुरुवार को सस्पेंड कर दिया गया.

उच्च प्राथमिक विद्यालय देवीगंज में नीम का एक बड़ा पेड़ है. मंगलवार को प्रधानाध्यापिका माया साहू और सहायक अध्यापिका पुष्पा देवी ने स्कूल प्रांगण में धूप के लिए नीम की डाल कटवाने का फैसला लिया. इस दौरान शिक्षकों ने स्कूल प्रांगण में मौजूद छात्रों को पेड़ में चढ़कर डाल काटने की बात कही. प्रधानाध्यापिका के निर्देश पर दो छात्र नीम के पेड़ में चढ़कर डाल काटने लगे.

छात्रों को पेड़ पर चढ़कर डालियां काटते देख किसी ने वीडियो बना लिया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया. मामला सामने आने पर बेसिक शिक्षा अधिकारी कमलेंद्र कुशवाहा ने इसे गंभीरता से लिया और बीईओ कड़ा नीरज उमराव को जांच के आदेश दिए. जांच के दौरान बीईओ को स्कूल परिसर में कटी हुई नीम की डाल मिली. छात्रों ने भी बताया कि डाल कटवाने के निर्देश शिक्षिकाओं ने ही दिए थे.