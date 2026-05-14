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फर्रुखाबाद में शिक्षक ने विद्यालय निर्माण की धनराशि अपने खाते में कराई ट्रांसफर, बीएसए ने किया सस्पेंड

फर्रुखाबाद : विद्यालय निर्माण कार्य की धनराशि को अपने खाते में ट्रांसफर कराने वाले इंचार्ज प्रधानाध्यापक को बीएसए ने सस्पेंड कर दिया है. नोटिस का जवाब नहीं देने और कार्यालय में उपस्थित नहीं होने पर बीएसए ने एक्शन लिया है.

कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी फर्रुखाबाद द्वारा निलंबन आदेश पत्र के मुताबिक, प्राथमिक विद्यालय भैंसरी में निर्माण कार्य होना था. इसके लिए 2 मई 2025 को प्राथमिक विद्यालय बगिया विकास खंड नगर कायमगंज के अभिषेक यादव इंचार्ज प्रधानाध्यापक को प्राथमिक विद्यालय भैंसरी का निर्माण प्रभारी बनाया गया था.

जांच में पता चला कि विद्यालय में निर्माण कार्य नहीं किया गया. विद्यालय निर्माण कार्य की धन राशि को नामित इंचार्ज प्रधानाध्यापक ने अपने व्यक्तिगत खाते में ट्रांसफर करा लिया. जो की वित्तीय अनियमिता श्रेणी में आता है. इस संबंध में कार्यालय द्वारा भवन निर्माण से संबंधित सभी वित्तीय अभिलेख सहित दो दिवस में अभिषेक यादव को उपस्थित होने का नोटिस दिया गया.

अभिषेक यादव को प्राथमिक विद्यालय भैंसरी विकास क्षेत्र कायमगंज को कार्यालय में उपस्थित हो कर भवन निर्माण कार्य पूर्ण करते हुए वस्तु स्थिति से अवगत कराने के लिए निर्देशित किया गया था. लेकिन अभिषेक यादव ने विद्यालय के भवन निर्माण से संबंधित वित्तीय अभिलेख उपलब्ध नहीं कराए और ना ही स्वयं उपस्थित हुए.